Tammen kevät 2027 on julkistettu

Kotimainen kaunokirjallisuus

Max Seeckin uuden Benjamin Rush -sarjan avaava dekkari Kierot vie 1980-luvun Helsinkiin ja kiehtovien mysteerien maailmaan. Kirjailija ja käsikirjoittaja Tatiana Elfin suosittu trillerisarja saa jatkoa kesäkuussa, kun hurmaava sosiopaatti Rebekka Nummi joutuu identiteettivarkauden uhriksi sarjan kolmannessa osassa Varas. Historiallisen viihteen grand old lady Pirjo Tuominen tekee odotetun paluun uudella romaanillaan Unelmien rannat. Keväällä ilmestyy myös kolme esikoisromaania: Moksha Kazin pysäyttävä queer-romaani Puuton hedelmä, Rosa Aphalon Baskimaalle ja Argentiinaan sijoittuva sukusaaga Lintujen sukua ja Nana Hyryn uuden Huvila Hangosta -sarjan aloittava Varvastossuelämää. Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokas Satu Erra julkaisee toukokuussa uuden runokokoelman Deadline. Cristal Snow’n proosaa, uskomattomia käänteitä ja sarjakuvaa yhdistelevän elämäkerrallisen teoksen Yhden naisen Snow kuvittaa Max Sarin.

Lisäksi julkaistaan lukuisia vetäviä jännäreitä, koskettavia romaaneja, esseitä sekä kesän kuuminta viihdettä.



Suomennettu kaunokirjallisuus

Keltaisessa kirjastossa on luvassa odotetut uudet romaanit kahdelta suosikilta, Elizabeth Stroutilta ja Jenny Erpenbeckiltä. Uusina sarjaan nousevat Katie Kitamura, Julie Orringer sekä Donatella di Pietrantonio. Keväällä ilmestyy kaksi uutta vetävää dekkarisarjan avausta, tanskalaisen Cecilie Buhlin Seireeni ja norjalaisen Eva Fretheimin Kuningattarenmaa. Koskettavaa kerrontaa tarjoavat Takis Würgerin Pianonkantaja ja Mélissa Da Costan Haamukipuja. Puhuttuja maailmanmenestyksiä on luvassa mm. Carley Fortunelta, Liz Tomfordelta, Elsie Silveriltä, Rachel Gilligiltä ja Chloe Walshilta.



Tietokirjallisuus

Hippo Taatilan kirjoittama Marco – Encore kuvaa Marco Bjurströmin elämän käännekohtia, menestyksen euforiaa, luopumisia ja liikuttavia hetkiä sekä nostaa esiin lukuisia aiemmin kertomattomia tarinoita. Mika Hentusen ja Kristiina Heleniuksen Taistelu mineraaleista avaa suurvaltojen kiihtyvää kilpailua kriittisistä raaka-aineista ja pohtii, mitä uusi resurssisota tarkoittaa Suomelle. Kim Väisänen ruotii Paskaa politiikkaa -teoksessaan Suomen poliittisen historian huonoimpia päätöksiä ja niiden seurauksia kansalaisten arjessa. Matti Salon ja Ilari E. Sääksjärven Ihminen ja Amazonia – Maailman suurimman sademetsän tarina kertoo Amazonian historiasta, sen ainutlaatuisesta luonnosta ja ihmisen vaikutuksesta alueen tulevaisuuteen. Saku Schildtin kirjoittama Timo Rautiainen – Kellosepän poika kertoo suomenkielisen metallin pioneerin Timo Rautiaisen poikkeuksellisesta matkasta erityisopettajasta Trio Niskalaukauksen keulahahmoksi ja kotimaisen rockmusiikin huipulle.

Keväällä ilmestyy myös runsaasti muita kiinnostavia tietokirjoja muun muassa historiasta, luonnosta, tieteestä ja hyvinvoinnista.



Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa kevään puheenaiheita ovat Lotta-Sofia Saahkon jo yli 10 kielelle käännetty Ystäväni susi, Ujuni Ahmedin sekä suomea että somalian kieltä sisältävä Mikail ja metsän salaisuus (kuv. Elina Pisko), Kaisa Happosen ja Marika Maijalan Dalian laulu – Dalia Stasevskan elämän innoittamana, sekä Ilmari Käihkön, Elina Hirvosen ja Ville Tietäväisen Miksi maailmassa soditaan. Kim Herold debytoi lastenkirjailijana teoksella Keiju ja merenneito (kuv. Miia Taivalkoski).

Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan luoma Risto Räppääjä viettää 30-vuotisjuhlavuottaan. Timo Parvelan Maukan ja Väykän onnellisia satuja jatkaa rakastettua sarjaa Silja-Maria Wihersaaren uudella kuvituksella. Tubettaja Paqpan suosittu värityskirjojen sarja jatkuu. Uudet romaanit saadaan Siri Kolulta, Salla Simukalta ja Johanna Auranheimolta.

Lisäksi kevään kirjoissa seikkailevat tutut hahmot, kuten Muumit, Supermarsu, Ella, Pate, Animaagit, Valpuri, Siiri, Pikku hiiri, Koiramies ja Pet Agents.



Tutustu Tammen kevään 2027 katalogiin: https://www.tammi.fi/kevät2027.pdf



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