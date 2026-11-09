Pikkuhuuhkajien mediaohjelma EM-jatkokarsinnoissa

Suomen U21-maajoukkue sijoittui EM-karsintalohkossaan kakkoseksi ja tavoittelee näin EM-kisapaikkaa jatkokarsintojen kautta. Vastustajaksi asettuu Irlanti. U21-EM-kisat pelataan kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa.

Keskiviikkona julkaistuun joukkueeseen on tehty yksi muutos: maalivahti Osku Maukonen joutuu jäämään sivuun, ja tilalle tulee Aleksi Piispa. Suomen joukkue kokoontuu Tampereelle ja aloittaa harjoitukset tänään, ja ehtii harjoitella neljästi ennen perjantaina Tammelan Stadionilla pelattavaa kotiottelua Irlantia vastaan.

Pikkuhuuhkajien mediaohjelma (ajat Suomen aikaa)

Ti 10.11. klo 11.30-12: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)

Ke 11.11. klo 15.45-16.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)

To 12.11. klo 12: Harjoitukset, Tammelan Stadion (medialle avoinna ensimmäiset 15min)

To 12.11. klo 15.45-16.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)

Pe 13.11. klo 18.15: Suomi-Irlanti, Tammelan Stadion

Su 15.11. klo 13-13.30: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Cork)

Ma 16.11. klo 14: Harjoitukset, Munster FA Turners Cross Stadium, Cork (medialle avoinna ensimmäiset 15min)

Ma 16.11. klo 16.45-17.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Cork)

Ti 17.11. klo 19.45: Irlanti-Suomi, Munster FA Turners Cross Stadium

Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

040 559 0646

niko.tykkylainen@palloliitto.fi