Pikkuhuuhkajien mediaohjelma EM-jatkokarsinnoissa
9.11.2026 13:25:06 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen U21-maajoukkue (2004 ja myöh. syntyneet) pelaa marraskuussa Irlantia vastaan EM-kisapaikasta kaksiosaisessa otteluparissa. Ottelut pelataan Tampereella 13.11. klo 18.15 ja Corkissa 17.11. klo 19.45 Suomen aikaa. Otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan U21-EM-lopputurnaukseen.
Suomen U21-maajoukkue sijoittui EM-karsintalohkossaan kakkoseksi ja tavoittelee näin EM-kisapaikkaa jatkokarsintojen kautta. Vastustajaksi asettuu Irlanti. U21-EM-kisat pelataan kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa.
Keskiviikkona julkaistuun joukkueeseen on tehty yksi muutos: maalivahti Osku Maukonen joutuu jäämään sivuun, ja tilalle tulee Aleksi Piispa. Suomen joukkue kokoontuu Tampereelle ja aloittaa harjoitukset tänään, ja ehtii harjoitella neljästi ennen perjantaina Tammelan Stadionilla pelattavaa kotiottelua Irlantia vastaan.
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma (ajat Suomen aikaa)
Ti 10.11. klo 11.30-12: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)
Ke 11.11. klo 15.45-16.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)
To 12.11. klo 12: Harjoitukset, Tammelan Stadion (medialle avoinna ensimmäiset 15min)
To 12.11. klo 15.45-16.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)
Pe 13.11. klo 18.15: Suomi-Irlanti, Tammelan Stadion
Su 15.11. klo 13-13.30: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Cork)
Ma 16.11. klo 14: Harjoitukset, Munster FA Turners Cross Stadium, Cork (medialle avoinna ensimmäiset 15min)
Ma 16.11. klo 16.45-17.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Cork)
Ti 17.11. klo 19.45: Irlanti-Suomi, Munster FA Turners Cross Stadium
Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi
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