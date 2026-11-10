Akkreditointi Helmareiden MM-jatkokarsintaotteluun Italiaa vastaan (1.12.)

Pikkuhuuhkajien mediaohjelma EM-jatkokarsinnoissa 9.11.2026 13:25:06 EET | Tiedote

Suomen U21-maajoukkue (2004 ja myöh. syntyneet) pelaa marraskuussa Irlantia vastaan EM-kisapaikasta kaksiosaisessa otteluparissa. Ottelut pelataan Tampereella 13.11. klo 18.15 ja Corkissa 17.11. klo 19.45 Suomen aikaa. Otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan U21-EM-lopputurnaukseen.