Mitä tapahtuu luottamukselle, kun tekoälyagentista tulee tiimin jäsen?
9.11.2026 13:32:44 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Miten luottamus rakentuu, kun työkaverina ei olekaan ihminen vaan tekoälyagentti? Haaga-Helian ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tutkimushankkeessa selvitetään, miten tekoäly muuttaa luottamusta, yhteistyötä ja työhyvinvointia ihmisten ja tekoälyagenttien muodostamissa tiimeissä.
Työelämä on jälleen kohdannut murrospisteen: tekoäly voidaan valjastaa agentiksi, aktiiviseksi jäseneksi osaksi tiimiä. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mitä siitä seuraa esimerkiksi tiiminsisäiselle luottamukselle ja koetulle hyvinvoinnille. Ilmiötä tutkii syksyllä 2026 alkanut HATTU-tutkimushanke.
Seuraava työkaverisi voi olla tekoäly
Tekoäly on muutamassa vuodessa muuttumassa tiedonhaun ja sisällöntuotannon apuvälineestä itsenäiseksi toimijaksi. Yhtäkkiä olemme tilanteessa, jossa tiimikaverimme ei välttämättä olekaan totutusti ihminen, vaan tekoälyagentti.
Tekoälyagentilla yleisesti ottaen tarkoitetaan itsenäiseen päätöksentekoon ja työskentelyyn kykeneviä, tavoitehakuisia tekoälysovelluksia.
Tästä herää kysymyksiä: Miten luottamus rakentuu, kun tekoäly on osa tiimiä? Miten vastuut, roolit ja päätöksenteko muotoutuvat ihmisten ja tekoälyn välillä? Entä millaisia vaikutuksia tällä on työn sujuvuuteen, koettuun tuottavuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin?
Näihin kysymyksiin vastauksia etsii Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja HAMKin toteuttama Tiimiprosessit, luottamus ja toimijuus ihmisten ja tekoälyagenttien muodostamissa tiimeissä (HATTU) -tutkimushanke. Lyhenne "HATTU" pohjautuu käsitteeseen Human–AI Teams (HAT), joka tarkoittaa ihmisistä ja tekoälyagenteista koostuvia tiimejä.
HATTU-tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten tekoälyagentit kietoutuvat työnjakoon ihmisten ja tekoälyagenttien välillä, näiden välisiin toimijuussykleihin sekä luottamuksen rakentumiseen. Lisäksi selvitetään, mikä niiden yhteys on suhteessa koettuun tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.
Myös tekoälyagentteja haastatellaan
Kaksivuotisessa tutkimuksessa seurataan ihmisten ja tekoälyagenttien yhteistyötä osallistujayrityksissä. Tutkimusaineistoa kerätään haastatteluilla ja työpajoilla.
– Ihmisten lisäksi haastattelemme tekoälyagentteja. Olemme siinäkin mielessä uuden äärellä, että tiettävästi näin ei ole ainakaan suomalaisessa tutkimuksessa vielä tehty, toteaa hankkeen projektipäällikkö, lehtori Olli Kupiainen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.
Haastatteluista ja työpajoista syntyy uutta tutkimustietoa ilmiöstä, joka on osa työelämän arkea mutta jota on toistaiseksi tutkittu vähän. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi työpaikoilla, jotka haluavat ottaa tekoälyagentteja käyttöön työn koettua tuottavuutta ja työntekijöiden koettua hyvinvointia tukevalla tavalla.
HATTU-hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto.
Yhteyshenkilöt
Olli KupiainenProjektipäällikköPuh:0504315644olli.kupiainen@haaga-helia.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haaga-Helian opiskelijat valitsivat Nordic Business Forumin vuoden 2026 partneriyritykseksi6.11.2026 15:52:23 EET | Tiedote
Vuoden partneriyritykset palkittiin Haaga-Helian perinteisessä partneri-illassa, joka järjestettiin tänä vuonna 5.11. RestoCampilla Triplan kauppakeskuksessa.
Mångsidiga fiskeupplevelser längs sydkusten genom ett nytt projekt5.11.2026 14:35:42 EET | Pressmeddelande
Haaga-Helia yrkeshögskola har startat ett nytt projekt, Fiska och upplev sydkusten. Målet är att utveckla fisketurismen, stärka samarbetet inom fiskerinäringen och göra kustens fiskekultur mer känd för allmänheten. Inom projektet skapas nya turistupplevelser, ordnas avgiftsfria fiskerelaterade evenemang och kortkurser som är öppna för alla. Syftet är också främja uppskattningen för inhemsk vildfisk.
Kalastuksesta uusia elämyksiä etelärannikolla: hanke alkaa5.11.2026 14:35:42 EET | Tiedote
Paikalliset ja matkailijat pääsevät tulevina vuosina osallistumaan kalastusaiheisiin tapahtumiin ja kursseille sekä oppimaan lisää kotimaisesta luonnonkalasta ja Itämerestä Länsi-Uudeltamaalta Kymenlaaksoon ulottuvalla rannikkoalueella. Kalasta ja koe etelärannikko -hanke kirittää alan toimijoita luomaan myös uusia kalastusmatkailuelämyksiä.
Teppo Rantala valittu Haaga-Helian uudeksi vararehtoriksi5.11.2026 10:05:40 EET | Tiedote
Haaga-Helian hallitus valitsi 4.11.2026 uudeksi oppimisen ja opetuksen vararehtoriksi Teppo Rantalan. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2027
Haaga-Helia uudistaa AMK-opinnäytetyönsä vastaamaan muuttuvan työelämän ja tekoälyn aikakauden vaatimuksia27.10.2026 12:05:22 EET | Tiedote
Haaga-Helia uudistaa ammattikorkeakoulututkintojensa opinnäytetyön rakenteen ja tekemisen tavan vuoden 2027 alusta. Malli vastaa työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin, huomioi tekoälyn sekä palvelee erilaisia opiskelijoita ja heidän tavoitteitaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme