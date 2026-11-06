Mitä tapahtuu luottamukselle, kun tekoälyagentista tulee tiimin jäsen?

Työelämä on jälleen kohdannut murrospisteen: tekoäly voidaan valjastaa agentiksi, aktiiviseksi jäseneksi osaksi tiimiä. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mitä siitä seuraa esimerkiksi tiiminsisäiselle luottamukselle ja koetulle hyvinvoinnille. Ilmiötä tutkii syksyllä 2026 alkanut HATTU-tutkimushanke.



Seuraava työkaverisi voi olla tekoäly



Tekoäly on muutamassa vuodessa muuttumassa tiedonhaun ja sisällöntuotannon apuvälineestä itsenäiseksi toimijaksi. Yhtäkkiä olemme tilanteessa, jossa tiimikaverimme ei välttämättä olekaan totutusti ihminen, vaan tekoälyagentti.



Tekoälyagentilla yleisesti ottaen tarkoitetaan itsenäiseen päätöksentekoon ja työskentelyyn kykeneviä, tavoitehakuisia tekoälysovelluksia.



Tästä herää kysymyksiä: Miten luottamus rakentuu, kun tekoäly on osa tiimiä? Miten vastuut, roolit ja päätöksenteko muotoutuvat ihmisten ja tekoälyn välillä? Entä millaisia vaikutuksia tällä on työn sujuvuuteen, koettuun tuottavuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin?



Näihin kysymyksiin vastauksia etsii Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja HAMKin toteuttama Tiimiprosessit, luottamus ja toimijuus ihmisten ja tekoälyagenttien muodostamissa tiimeissä (HATTU) -tutkimushanke. Lyhenne "HATTU" pohjautuu käsitteeseen Human–AI Teams (HAT), joka tarkoittaa ihmisistä ja tekoälyagenteista koostuvia tiimejä.



HATTU-tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten tekoälyagentit kietoutuvat työnjakoon ihmisten ja tekoälyagenttien välillä, näiden välisiin toimijuussykleihin sekä luottamuksen rakentumiseen. Lisäksi selvitetään, mikä niiden yhteys on suhteessa koettuun tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.



Myös tekoälyagentteja haastatellaan



Kaksivuotisessa tutkimuksessa seurataan ihmisten ja tekoälyagenttien yhteistyötä osallistujayrityksissä. Tutkimusaineistoa kerätään haastatteluilla ja työpajoilla.



– Ihmisten lisäksi haastattelemme tekoälyagentteja. Olemme siinäkin mielessä uuden äärellä, että tiettävästi näin ei ole ainakaan suomalaisessa tutkimuksessa vielä tehty, toteaa hankkeen projektipäällikkö, lehtori Olli Kupiainen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.



Haastatteluista ja työpajoista syntyy uutta tutkimustietoa ilmiöstä, joka on osa työelämän arkea mutta jota on toistaiseksi tutkittu vähän. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi työpaikoilla, jotka haluavat ottaa tekoälyagentteja käyttöön työn koettua tuottavuutta ja työntekijöiden koettua hyvinvointia tukevalla tavalla.



HATTU-hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto.