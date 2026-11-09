Espoossa annettiin 8012 ennakkoääntä seurakuntavaaleissa

Äänestysprosentti kaikista espoolaisista äänioikeutetuista seurakuntien jäsenistä on nyt noin 6,3. Edellisiin vuoden 2022 vaaleihin verrattuna ennakkoääniä annettiin lähes kymmenen prosenttia enemmän. Tällä kertaa myös Esbo svenska församlingissa päästään äänestämään sopuvaalien sijaan, joten äänioikeutettuja on myös enemmän.

Vielä ehtii ja kannattaa käyttää ääntään näissä seurakuntavaaleissa. Äänestää saavat kaikki 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat kirkon jäsenet.

– Yli 119 000 ääntä on vielä antamatta. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttäisi ääntään varsinaisena vaalipäivänä, sanoo projektikoordinaattori Mirja Miettinen Espoon seurakunnista.

– Tällöin on aidosti yhdessä vaikutettu siihen, mihin Espoossa kirkollisveroja käytetään, millaiset ihmiset tekevät päätöksiä lähellämme ja millaisiksi seurakuntien palvelut ja toiminta muotoutuvat tulevaisuudessa, Miettinen jatkaa.

Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 15.11.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 15.11. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää hänelle ilmoitetussa äänestyspaikassa oman kotiseurakunnan pääkirkossa. Poikkeuksena on Espoon tuomiokirkkoseurakunta, jossa äänestetään seurakuntatalolla Espoon tuomiokirkon läheisyydessä kirkon ollessa suljettuna korjausten vuoksi. Äänestyspaikat ovat avoinna tällöin klo 11–20.

Vaalien tulokset julkistetaan vaalipäivän iltana heti ääntenlaskennan valmistuttua.

Oman kotiseurakuntansa voi tarvittaessa etsiä Espoon seurakuntien vaalisivuilta kotiosoitteensa perusteella.

Vaalikoneet auttavat sopivan ehdokkaan löytämisessä. Nuorille on erikseen oma vaalikoneensa.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa valitaan luottamushenkilöt seurakuntien päättäviin elimiin neljän vuoden välein. Vuonna 2026 eletään vaalivuotta. Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt vuosiksi 2027–2030.

Anna äänesi kuulua, sillä nyt on aika päätöksille, muutoksille ja mahdollisuuksille.

Ensi sunnuntaina on hyvä päivä äänestää!

Lastenvaalit toista kertaa Espoossa

Espoon seurakunnissa järjestetään lastenvaalit toista kertaa seurakuntavaalien yhteydessä. Lastenvaaleissa äänioikeutettuja ovat alle 16-vuotiaat lapset.

Tämän vuoden lastenvaaleissa lapset pääsevät äänestämään yhteisen lastentapahtuman sisällöstä. Vaihtoehtoina ovat taikuriesitys, teatteriesitys ja Muumi-konsertti. Eniten ääniä saanut vaihtoehto toteutetaan lasten ja perheiden yhteisenä tapahtumana keväällä 2027.

Katso lastenvaalien äänestyspaikat tästä.

Lue lisää:

Espoon seurakuntien vaalisivut

Nuorten vaalikone

Seurakuntavaalien vaalikone