Feasta All Acoustic Night tuo kolme vaasalaista esiintyjää Kulttuuritalo Fannyyn

Illan aikana yleisö pääsee nauttimaan tunnelmallisesta akustisesta musiikista.

Sam’s Lounge Café Duo esittää Sam's Garage -yhtyeen keulahahmon soolotuotantoa. Duo tarjoaa rauhallisia ja akustisia tulkintoja singer-songwriter-perinteitä kunnioittaen. Kokoonpanossa esiintyvät Samuel Jåfs (laulu ja kitara) sekä Jan ”Jacke” Jacobson (kitara ja taustalaulu).

Rainy Valentine luo intiimejä ja tunnelmallisia musiikillisia maisemia autenttisella akustisella ilmaisullaan. Emma Darlingin kappaleet käsittelevät kasvukipuja, sydänsuruja, fantasioita ja alter egoja. Hänen musiikkinsa yhdistää elokuvallisen tunnelman ja vahvan tarinankerronnan.

Tapahtuma järjestetään Kulttuuritalo Fannyssä (Kirkkopuistikko 34, Vaasa) lauantaina 14.11.2026 klo 19 alkaen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta sisäänpääsyyn peritään narikkamaksu.

Tapahtumassa on rajattu anniskelualue (K-18), josta vastaa Ukkokari Oy. Tapahtuman järjestävät Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä Volume ry.