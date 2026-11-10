Vaasan kaupunki - Vasa stad

Feasta All Acoustic Night tuo kolme vaasalaista esiintyjää Kulttuuritalo Fannyyn

10.11.2026 09:04:44 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kulttuuritalo Fannyn lavalla kuullaan lauantaina 14.11.2026 klo 19 alkaen paikallista akustista musiikkia, kun Feasta All Acoustic Night kokoaa yhteen kolme vaasalaista esiintyjää: Rainy Valentinen, Emma Darlingin ja Sam’s Lounge Café Duon.

Sam’s Lounge Café Duo
Sam’s Lounge Café Duo

Illan aikana yleisö pääsee nauttimaan tunnelmallisesta akustisesta musiikista.

Sam’s Lounge Café Duo esittää Sam's Garage -yhtyeen keulahahmon soolotuotantoa. Duo tarjoaa rauhallisia ja akustisia tulkintoja singer-songwriter-perinteitä kunnioittaen. Kokoonpanossa esiintyvät Samuel Jåfs (laulu ja kitara) sekä Jan ”Jacke” Jacobson (kitara ja taustalaulu).

Rainy Valentine luo intiimejä ja tunnelmallisia musiikillisia maisemia autenttisella akustisella ilmaisullaan. Emma Darlingin kappaleet käsittelevät kasvukipuja, sydänsuruja, fantasioita ja alter egoja. Hänen musiikkinsa yhdistää elokuvallisen tunnelman ja vahvan tarinankerronnan.

Tapahtuma järjestetään Kulttuuritalo Fannyssä (Kirkkopuistikko 34, Vaasa) lauantaina 14.11.2026 klo 19 alkaen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta sisäänpääsyyn peritään narikkamaksu.

Tapahtumassa on rajattu anniskelualue (K-18), josta vastaa Ukkokari Oy. Tapahtuman järjestävät Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä Volume ry.

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, max.backman@vaasa.fi

Kuvat

Sam’s Lounge Café Duo
Sam’s Lounge Café Duo
Lataa
Emma Darling
Emma Darling
Lataa
Rainy Valentine
Rainy Valentine
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye