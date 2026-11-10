Helsingin kulttuurilapset tuo maksuttomia kulttuurielämyksiä yhä useammille lapsiperheille
10.11.2026 18:21:38 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Vuonna 2020 hankkeena käynnistynyt Kulttuurin kummilapset -toiminta uudistuu vuoden 2027 alusta jatkuen pysyvänä kaupungin koordinoimana Helsingin kulttuurilapset -toimintana lapsiperheille. Toiminta monipuolistuu entisestään. Jatkossa aiempaa useammilla perheillä on mahdollisuus osallistua kulttuuritoimijoiden järjestämiin esityksiin ja työpajoihin eri puolilla kaupunkia. Uudistunut toiminta käynnistyy ensi keväänä lanseeraustapahtumilla, Kulttuurilasten juhlapäivillä, joihin ovat tervetulleita niin toiminnassa jo mukana olevat kuin uudetkin kulttuurilapset.
Helsinkiläisille lapsiperheille tutuksi tullut Kulttuurin kummilapset -hanke jatkuu vuodesta 2027 alkaen kaupungin koordinoimana pysyvänä Helsingin kulttuurilapset -toimintana. Kaikki kummilapsiksi vuodesta 2020 alkaen rekisteröidyt 0–6-vuotiaat helsinkiläislapset jatkavat automaattisesti Helsingin kulttuurilapsina. Heille on tarjolla jatkossakin vähintään kaksi maksutonta kulttuuritapahtumaa vuodessa yhdessä läheisen aikuisen kanssa.
− Olen todella iloinen ja ylpeä siitä, että päätimme uudessa kaupunkistrategiassa vakiinnuttaa tämän maksuttoman kulttuuritoiminnan alle kouluikäisille helsinkiläislapsille. Toiminnan kivijalkoina ovat lapsilähtöisyys, laadukkaat kulttuurisisällöt ja vahva taidepedagoginen ote. Tavoitteena on saada mukaan entistä enemmän lapsia kaikenlaisista taustoista, kaikkialta Helsingistä, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialasta vastaava apulaispormestari Paavo Arhinmäki.
Myös kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja Jaana Alaja iloitsee uudesta, vakiintuneesta toiminnasta, joka osittain mahdollistuu taide- ja kulttuuritoimijoille myönnettävillä avustuksilla.
− Kulttuurin kummilapsiksi on rekisteröity noin 21 000 helsinkiläislasta. Heille on tarjottu tähän mennessä jo noin 100 000 paikkaa monipuolisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiin sekä luovan liikkumisen elämyksiin lähiaikuisensa kanssa. On hienoa, että kaupunki on jatkossakin mukana avaamassa kulttuurin ovia pienille kaupunkilaisille, Alaja toteaa.
Uusia toimijoita, teemapolkuja ja monipuolisia tapahtumia
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto vahvisti kokouksessaan 10. marraskuuta 2026, että ensi vuonna 28 taide- ja kulttuuritoimijaa toteuttaa lapsille tapahtumia erillisavustuksella, jonka kokonaissumma on vuodelle 2027 yhteensä 539 000 euroa. Erillisavustusta saavien toimijoiden lisäksi tapahtumia toteutetaan myös kulttuurin laitosavustusta saavien kumppanien ja soveltuvin osin kaupungin omien palvelujen kanssa.
− Helsinkiläisille 0−6-vuotiaille lapsille on ensi vuonna tarjolla ennennäkemätön kattaus maksuttomia, elämyksellisiä esityksiä ja innostavia työpajoja eri puolilla kaupunkia. Tarjonta monipuolistuu ja saavutettavuus paranee, kun tapahtumia järjestetään aikaisempaa enemmän mm. alueellisissa kulttuurikeskuksissa. Ruotsinkielisten sisältöjen rinnalla vahvistamme monikielistä ja kieliriippumatonta tapahtumatarjontaa. Pyrimme myös huomioimaan aikaisempaa paremmin erilaista tukea tarvitsevat lapset ja perheet, summaa erityissuunnittelija Laura Arala lasten ja nuorten taidekeskus Annantalosta ja jatkaa:
− Vuodesta 2027 alkaen perheet voivat aikaisempaa vapaammin valita mieleisensä kulttuuritapahtumat eri toimijoiden tarjonnasta. Jatkossa järjestämme myös tapahtumia, joihin voi ilmoittaa mukaan myös muita perheenjäseniä.
Uutta sisältöä kulttuurikokemuksiin luovat osaltaan myös teemapolut, joita lapsi ja lähiaikuinen voivat halutessaan seurata useamman vuoden ajan.
− Tarina-teemapolku vie lapsen tutustumismatkalle teatterin ja sirkuksen maailmaan. Rytmi-teemapolulla korostuvat nimensä mukaisesti musiikki ja tanssi, ja Jälki-nimisellä teemapolulla sisällöt painottuvat visuaalisiin taiteisiin, sanataiteeseen ja kulttuuriperintöön, Arala kertoo.
Tervetuloa Kulttuurilasten juhlapäiville keväällä 2027!
Helsingin kulttuurilapset -toiminnan uudistusta juhlitaan Kulttuurilasten omilla juhlapäivillä 17.3.−12.6.2027. Luvassa on peräti 35 jo mukana oleville sekä uusille kulttuurilapsille yhteistä tapahtumaa eri puolilla Helsinkiä. Juhlapäivillä on luvassa sirkus-, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä innostavia taidetyöpajoja eri ikäisille. Taide- ja kulttuuritoimijat ovat mukana esittelemässä tulevia tapahtumiaan. Lisäksi leikkipuistoissa järjestetään vauvoille omia tapahtumia.
Kuluvan vuoden Kulttuurin kummilapsitapahtumat jatkuvat joulukuun puoleen väliin saakka. Tarkempia tietoja kevään 2027 juhlapäivistä, muista ensi vuoden tapahtumista sekä osallistumisohjeet perheille löytyvät palvelun uusilta verkkosivuilta kulttuurilapset.hel.fi joulukuun aikana. Toiminnassa mukana olevat perheet saavat lisätietoa sähköpostitse viikolla 46.
Vuonna 2027 syntyvät helsinkiläislapset saavat henkilökohtaisen kutsun liittyä Helsingin kulttuurilapseksi tuttuun tapaan neuvolasta. Rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa kulttuurilapset.hel.fi.
Yhteyshenkilöt
Laura AralaerityissuunnittelijaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:040 162 6387laura.arala@hel.fi
Kuvat
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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