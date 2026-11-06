Kymenlaakson hyvinvointialue

Talousarvioesitys vuodelle 2027 tähtää talouden tasapainoon

9.11.2026 14:01:34 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

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Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioesityksessä tavoitellaan 0,3 miljoonan euron ylijäämää. Valtion rahoitus on 904 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuonna 2026. Talousarvioesitys sisältää yli 41 miljoonan euron säästötavoitteen.

Kyltti, jossa lukee ”Kymenlaakson hyvinvointialue” ja alueen värikäs logo.
Kymenlaakson hyvinvointialue

Hyvinvointialue on vuoden 2027 alkaessa valtion arviointimenettelyssä. Vuoden 2026 lopussa kertynyttä alijäämää arvioidaan olevan noin 115 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2031 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö päättää mahdollisesta lisäajasta alijäämien kattamiseen arviointiryhmän työskentelyn päätyttyä kesällä 2027.

– Ensi vuosi on hyvinvointialueemme tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Talouden tasapainottaminen edellyttää, että pystymme viemään suunnitellut uudistukset käytäntöön ja saavuttamaan niille asetetut taloudelliset vaikutukset. Kyse ei ole vain säästämisestä, vaan siitä, miten turvaamme Kymenlaakson palvelut kestävällä tavalla myös tulevina vuosina, hyvinvointialuejohtaja Kari Hakari sanoo.

Lähtötilanne on aiempiin vuosiin nähden parempi. Vuoden 2026 tilinpäätöksen ennustetaan olevan edelleen alijäämäinen, noin 9 miljoonaa euroa. Se on merkittävästi alkuperäistä talousarviota parempi, joka oli lähes 27 miljoonaa alijäämäinen. Merkittävää on myös ollut, että nettokustannusten kasvun on pysynyt edellisen ja kuluvan vuoden 1,3–1,5 prosentissa.

– Meillä on edellytykset onnistua tavoitteissamme. Olemme aiempaa paremmalla uralla, kun nettokustannusten kasvu on saatu alkuvuosien raskaiden kustannusnousujen jälkeen kansalliselle keskitasolle. Se antaa pohjan jatkaa talouden tasapainottamista määrätietoisesti.

Toimintaa uudistetaan talouden tasapainottamiseksi

Talousarvioesityksessä tavoitellaan 41,5 miljoonan euron säästöjä. Kun mukaan lasketaan lakisääteisten tehtävien ja asiakasmaksujen muutokset, taloutta tasapainottavien toimien yhteisvaikutus on 46,4 miljoonaa euroa.

Säästöjä tavoitellaan uudistamalla palvelujen järjestämistapoja ja kohdentamalla henkilöstön työpanosta uudelleen. Ostopalveluja vähennetään ja digitaalisia palveluja, automaatiota sekä tekoälyä hyödynnetään aiempaa enemmän.

Vuodelle 2027 suunniteltu henkilöstön työpanos on noin 6 040 henkilötyövuotta eli enintään noin 280 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuoden 2026 ennusteessa. Talousarvioesityksessä on huomioitu myös valtakunnalliset palkankorotukset, joiden arvioidaan lisäävän kustannuksia noin 20 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen pysyessä ennallaan kustannusten kasvu lisää säästöjen tarvetta.

– Muutokset koskettavat henkilöstömme arkea ja herättävät myös epävarmuutta. Siksi avoin vuoropuhelu on tärkeää. Henkilöstömme osaaminen on avainasemassa uudistusten toteuttamisessa, Hakari toteaa.

Aluehallitus käsittelee talousarviota 8. joulukuuta, ja aluevaltuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 15. joulukuuta.

Vuoden 2027 talousarvioesitys ja tulevien vuosien taloussuunnitelma on tiedotteen liitteenä.

Yhteyshenkilöt

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Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

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