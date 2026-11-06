Talousarvioesitys vuodelle 2027 tähtää talouden tasapainoon
9.11.2026 14:01:34 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioesityksessä tavoitellaan 0,3 miljoonan euron ylijäämää. Valtion rahoitus on 904 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuonna 2026. Talousarvioesitys sisältää yli 41 miljoonan euron säästötavoitteen.
Hyvinvointialue on vuoden 2027 alkaessa valtion arviointimenettelyssä. Vuoden 2026 lopussa kertynyttä alijäämää arvioidaan olevan noin 115 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2031 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö päättää mahdollisesta lisäajasta alijäämien kattamiseen arviointiryhmän työskentelyn päätyttyä kesällä 2027.
– Ensi vuosi on hyvinvointialueemme tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Talouden tasapainottaminen edellyttää, että pystymme viemään suunnitellut uudistukset käytäntöön ja saavuttamaan niille asetetut taloudelliset vaikutukset. Kyse ei ole vain säästämisestä, vaan siitä, miten turvaamme Kymenlaakson palvelut kestävällä tavalla myös tulevina vuosina, hyvinvointialuejohtaja Kari Hakari sanoo.
Lähtötilanne on aiempiin vuosiin nähden parempi. Vuoden 2026 tilinpäätöksen ennustetaan olevan edelleen alijäämäinen, noin 9 miljoonaa euroa. Se on merkittävästi alkuperäistä talousarviota parempi, joka oli lähes 27 miljoonaa alijäämäinen. Merkittävää on myös ollut, että nettokustannusten kasvun on pysynyt edellisen ja kuluvan vuoden 1,3–1,5 prosentissa.
– Meillä on edellytykset onnistua tavoitteissamme. Olemme aiempaa paremmalla uralla, kun nettokustannusten kasvu on saatu alkuvuosien raskaiden kustannusnousujen jälkeen kansalliselle keskitasolle. Se antaa pohjan jatkaa talouden tasapainottamista määrätietoisesti.
Toimintaa uudistetaan talouden tasapainottamiseksi
Talousarvioesityksessä tavoitellaan 41,5 miljoonan euron säästöjä. Kun mukaan lasketaan lakisääteisten tehtävien ja asiakasmaksujen muutokset, taloutta tasapainottavien toimien yhteisvaikutus on 46,4 miljoonaa euroa.
Säästöjä tavoitellaan uudistamalla palvelujen järjestämistapoja ja kohdentamalla henkilöstön työpanosta uudelleen. Ostopalveluja vähennetään ja digitaalisia palveluja, automaatiota sekä tekoälyä hyödynnetään aiempaa enemmän.
Vuodelle 2027 suunniteltu henkilöstön työpanos on noin 6 040 henkilötyövuotta eli enintään noin 280 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuoden 2026 ennusteessa. Talousarvioesityksessä on huomioitu myös valtakunnalliset palkankorotukset, joiden arvioidaan lisäävän kustannuksia noin 20 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen pysyessä ennallaan kustannusten kasvu lisää säästöjen tarvetta.
– Muutokset koskettavat henkilöstömme arkea ja herättävät myös epävarmuutta. Siksi avoin vuoropuhelu on tärkeää. Henkilöstömme osaaminen on avainasemassa uudistusten toteuttamisessa, Hakari toteaa.
Aluehallitus käsittelee talousarviota 8. joulukuuta, ja aluevaltuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 15. joulukuuta.
Vuoden 2027 talousarvioesitys ja tulevien vuosien taloussuunnitelma on tiedotteen liitteenä.
Yhteyshenkilöt
Kari HakarihyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 8328 003kari.hakari@kymenhva.fi
Kati KälviäinentalousjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 682 1290kati.kalviainen@kymenhva.fi
Liitteet
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Aluevaltuusto päätti lakkauttaa Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt6.11.2026 10:12:25 EET | Tiedote
Kotiutusyksiköt lakkautetaan vaiheittain kevään 2027 aikana.
Aluevaltuusto käsittelee kotiutusyksiköiden lakkauttamista 6.11.20265.11.2026 08:28:28 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu perjantaina 6.11. ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköiden lakkauttamista. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla kello 8 alkaen.
Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen hankinta viivästyy2.11.2026 13:30:00 EET | Tiedote
Syynä viivästymiselle on hankintapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus. Asiakkaiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä.
Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköitä ehdotetaan lakkautettaviksi22.10.2026 18:23:36 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitukselle ehdotetaan, että yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt lakkautetaan. Asiakkaiden palvelujen jatkuvuus turvataan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen. Tavoitteena on sujuvoittaa palveluketjuja, lyhentää tarpeettomia hoitojaksoja ja kohdentaa voimavaroja kotona asumista tukeviin palveluihin. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 27.10.2026.
Aluehallitus käsittelee uusien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä – painopisteenä johtamisjärjestelmän uudistus22.10.2026 18:16:29 EEST | Tiedote
Yhteistoimintaneuvotteluiden eli yt-neuvotteluiden käynnistämistä käsitellään aluehallituksen kokouksessa tiistaina 27.10.2026. Suunnitelluiden yt-neuvotteluiden painopisteenä on käsitellä johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin uudistamisen vaikutuksia henkilöstöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme