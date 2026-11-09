Töölön Taivalsaareen rakennetaan uusi puisto

Luontoa ja oleskelupaikkoja rantareitin varrella

Uutta Sigurd Frosteruksen puistoa kiertää jalankulkijoiden reitti, jonka varteen sijoitetaan penkkejä, grillipaikka, leikkivälineitä ja kuntoilupiste. Niemen kärkeen rakennetaan esteetön näköalatasanne.

Hietarannan uimarantaa laajennetaan puiston reunaan. Uimarannalle rakennettavaa puupintaista reittiä pitkin rantaan pääsee puistosta esteettömästi.

Puistoon istutetaan merelliset olosuhteet kestävää lajistoa tuomaan luonnonmukaista tunnelmaa. Alueelle tulee uusia heinä-, perenna- ja pensasistutuksia. Puiksi istutetaan nopeasti kasvavia lajeja ja niiden lomaan hitaammin kasvavia kookkaita jalopuita.

Taivallahden pohjukkaan rakennetaan terassimainen Martta Ypyän aukio, joka toimii arvokkaana päätteenä Hesperian esplanadille.

Alueella sijaitseva koira-aitaus poistuu käytöstä pysyvästi arviolta vuonna 2028. Korvaava, suurempi koira-aitaus on Sibeliuksenpuistossa. Aluetta palvelee myös suosittu Rajasaaren koirapuisto.

Ensin uudistetaan ranta-alueet – työt alkavat ruoppauksella

Marraskuussa alkavassa urakassa uudistetaan puiston ranta-alueiden pinnat ja rakennetaan näköalatasanne. Loppuosa puistosta rakennetaan valmiiksi myöhemmin, arviolta maaliskuusta 2028 eteenpäin.

Työt alkavat puiden kaatamisella, rantojen ruoppauksella ja pilaantuneen maaperän poistamisella. Haitta-aineet ovat joutuneet maaperään alueen käyttöhistorian ja vanhojen meritäyttöjen myötä. Jotta puiston rakentaminen ja käyttäminen on turvallista, pilaantunut maaperä poistetaan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen mukaisesti.

Puiston yhteyteen suunnitellaan hotellia

Puistoalueen keskellä olevalle tontille on tarkoitus rakentaa yksityisenä hankkeena kylpylähotelli.

Hotellin rakentaminen voi käynnistyä, kun sille on saatu tarvittavat rakentamisen luvat. Hankkeelle aiemmin myönnetty lupa poiketa asemakaavasta kumoutui muutoksenhaun vuoksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa.