Annukka Salaman palkitusta Sulamispiste-romaanista tehty elokuvaoptiosopimus

Annukka Salaman kirjoittama ja WSOY:n syksyllä 2025 julkaisema Sulamispiste on ottanut ensiaskeleet kohti valkokangasta. Elokuva- ja TV-optiosopimuksen Rabbit Filmsin kanssa solmi Ahlbäck Agency, joka myös vastaa kirjan käännösoikeuksien myynnistä. Minna Haapkylä Rabbit Filmsiltä kommentoi teosta:

”Sulamispisteesssä puretaan ihanasti jääkiekon perinteisen toksinen mieskuva ja tuodaan esiin urheilevien nuorten todellinen avarakatseisuus ja sateenkaarimaailma. On ilo olla tuottamassa näin romanttista, kiihkeää, jääkiekosta ammentavaa ihmissuhdedraamaa. Rakkaus ja kunnianhimo yhdistelmänä tuo jännitystä draamaan.”

Vetävä sporttiromantiikka myy

Oliverin ja Niklaksen tarinan kertova Sulamispiste on reilun vuoden aikana valloittanut tuhannet lukijat ja vakuuttanut palkintoraadit. Kirjaa on myyty Suomessa yli 15 000 kappaletta, ja se voitti ilmestymisvuonnaan Blogistanian nuortenkirjallisuuden Kuopus -palkinnon ja vuoden Queer-kaunokirjapalkinnon. Tänä keväänä Salama sai Sulamispisteestä myös kirja-alan ammattilaisten myöntämän Kiitos kirjasta -tunnustuksen.

Kuva: Tiia Mahkonen

Sulamispiste edustaa sporttiromantiikan genreä, jonka kirjatarjonta on viime vuosina kasvanut maailmalla varsin laajaksi.

”Olen seurannut kansainvälistä sporttiromantiikan suosion kasvua jo pitkään ja on huikeaa, että kotimaisten tekijöiden joukossa on kansainväliset standardit kirkkaasti täyttävä ja ylittävä tähti", WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Paula Halkola sanoo.

Sulamispisteen käännösoikeudet on tähän mennessä myyty seitsemälle kielialueelle.

YA-hitti saa itsenäisen jatko-osan maaliskuussa 2027. Holmin urheilulukioon sijoittuva Lumisokeus seuraa alppihiihtäjä-Ronjan ja tämän apuvalmentajaksi ryhtyvän Julian mutkikasta suhdetta.