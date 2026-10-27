Tampereen Taloteko Oy katsoo asumisen tulevaisuuteen. Maalämpö, kesäviilennys ja sähköauton lataus osaksi kodin arkea
11.11.2026 05:15:00 EET | Tampereen Taloteko Oy | Tiedote
Rakennusliikkeen on huomioitava kodinostajan tarpeet myös muuttopäivän jälkeen. Tampereen Taloteko Oy yhdistää As Oy Ylöjärven Masuunissa maalämmön palveluntuottajamallilla, passiivisen lattiaviilennyksen ja autokatospaikkojen vakiovarusteisiin kuuluvat 11 kilowatin sähköauton latauslaitteet. Ratkaisuilla tavoitellaan energiatehokkuutta, asumismukavuutta ja helppoa arkea pitkälle tulevaisuuteen.
Kodin energiaratkaisut vaikuttavat asumiseen vuosikymmenten ajan. Lämmityksen energiankulutuksen rinnalla on huomioitava järjestelmien ylläpito, kesäajan sisälämpötilat ja asukkaiden muuttuvat liikkumistarpeet.
Yli 30 vuotta Pirkanmaalla toiminut Tampereen Taloteko vastaa näihin tarpeisiin As Oy Ylöjärven Masuunissa. Ylöjärven Siltatien alueelle rakennettavaan kohteeseen tulee 19 rivitalokotia neljään taloon.
– Rakennusliikkeen on elettävä ajassa ja katsottava samalla tulevaisuuteen. Asiakkaalle on merkitystä sillä, miten kodin tekniikka palvelee arkea ja miten siitä huolehditaan vuosien mittaan. Haluamme tehdä nämä ratkaisut valmiiksi osaksi kotia, sanoo Tampereen Talotekon Heikki Riihimäki.
Maalämpö palveluntuottajamallilla tuo ammattilaisen vastaamaan laitteistosta
Masuunin lämmitys ja lämmin käyttövesi tuotetaan maalämmöllä palveluntuottajamallilla. Energiapalveluyhtiö Geonova Oy rakentaa, omistaa ja huoltaa maalämpölaitteiston. Taloyhtiö ostaa lämpöenergian palveluna samaan tapaan kuin kaukolämpöä.
Taloyhtiön ei tarvitse hankkia maalämpölaitteistoa omaksi investoinnikseen. Geonova vastaa omistamansa laitteiston ylläpidosta, normaalista kulumisesta johtuvista korjauksista ja laitteiden uusimisesta. Nämä kustannukset katetaan palvelumaksuilla, joten niistä ei synny taloyhtiölle erillisiä huolto- tai uusimislaskuja.
Taloyhtiö vastaa edelleen omasta lämmönjakojärjestelmästään, kuten asuntojen lattialämmitysputkistosta ja sille kuuluvista kiertopumpuista.
– Maalämmön valinnassa on tärkeää tarkastella koko elinkaarta. Palvelumallissa energiantuotantolaitteiston ylläpito ja uusiminen kuuluvat ammattilaisen vastuulle. Se helpottaa taloyhtiön arkea ja selkeyttää vastuita, Riihimäki kertoo.
Hinnoittelu perustuu sovittuun malliin
Masuunin energiapalvelun hinta muodostuu kuukausittaisesta perusmaksusta, kulutukseen perustuvasta energiamaksusta ja viilennysmaksusta. Maksut sisältyvät hoitovastikkeeseen.
Ennalta sovittu hinnoittelumalli tukee taloyhtiön talouden suunnittelua. Kustannukset muuttuvat energiankulutuksen ja indeksien mukana.
Taloyhtiöllä on myös mahdollisuus lunastaa maalämpölaitteisto omakseen ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Lunastushinta on määritelty ennalta sopimuksessa.
Maaperän viileys helpottaa kesähelteillä
Masuunin kodeissa vesikiertoinen lattialämmitys toimii kesäisin myös viilennyksen jakelujärjestelmänä. Passiivinen lattiaviilennys hyödyntää maaperän luontaista viileyttä ilman lämpöpumpun kompressorin käyttöä. Sähköä tarvitaan viileyttä siirtävien kiertopumppujen toimintaan.
Asukkaalle ratkaisu merkitsee kesäajan lämpötilan nousun hillitsemistä ilman huoneissa puhaltavia laitteita. Viilennys jakautuu lattiapinnan kautta hiljaisesti ja vedottomasti. Seinille ei tarvita erillisiä viilennyksen sisäyksiköitä, joten tekniikka jää huomaamattomaksi.
– Asumismukavuutta pitää miettiä kaikkina vuodenaikoina. Talvella tarvitaan lämpöä, kesällä helpotusta helteisiin. Kun molemmat on huomioitu jo rakennuksen suunnittelussa, asukkaan ei tarvitse ryhtyä ratkaisemaan viilennystä erillisenä hankintana, Riihimäki sanoo.
Autokatospaikalla odottaa valmis latauslaite
Masuunin autokatospaikoilla on vakiovarusteena 11 kilowatin sähköauton latauslaite. Valmiiksi asennettu laite mahdollistaa auton lataamisen omalla autopaikalla ja helpottaa sähköauton päivittäistä käyttöä.
Latauslaite palvelee myös ostajaa, jolla ei vielä ole sähköautoa. Mahdollisuus kotilataukseen on valmiina auton vaihtuessa, eikä laitteen hankintaa ja asennusta tarvitse järjestää myöhemmin erikseen.
– Koti ostetaan pitkäksi aikaa, ja tarpeet voivat muuttua asumisen aikana. Valmis latauslaite on käytännön esimerkki siitä, miten rakennusliike voi huomioida sekä tämän päivän että tulevaisuuden arjen, Riihimäki toteaa.
As Oy Ylöjärven Masuuni rakennetaan osoitteeseen Hyttikuja 1, Ylöjärvi. Neljään rivitaloon tulee yhteensä 19 kaksiota, kolmiota ja neljän huoneen kotia yhdessä ja kahdessa tasossa.
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Yhteyshenkilöt
Heikki RiihimäkiToimitusjohtajaPuh:0400640674heikki.riihimaki@taloteko.fi
Margit ArtimaaSisustussuunnittelija, myynti-ja markkinointiPuh:0505010006margit.artimaa@taloteko.fi
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Tampereen Taloteko Oy
Tampereen Taloteko Oy on Pirkanmaalla jo 30 vuotta toiminut rakennusliike. Panostamme laatuun, yksilölliseen sisustussuunnitteluun ja takuuvarmaan toteutukseen. Rakennamme rivitalokohteita ja keväällä 2025 tarkoituksemme on aloittaa ensimmäinen kerrostalohankkeemme.
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