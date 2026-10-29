Shed-musiikkiteatterin 10-vuotisjuhlamusikaali Liisa pelimaassa saa ensi-iltansa studio Pasilassa
10.11.2026 09:10:00 EET | Helsingin Kaupunginteatteri | Tiedote
Shed-musiikkiteatterin videopelimaailmaan sijoittuva Liisa pelimaassa -musikaali saa ensi-iltansa studio Pasilassa 1. ja 2. joulukuuta. Rakastetuksi jouluperinteeksi muodostuneen Helsingin Kaupunginteatterin ja Shed-musiikkiteatterin musikaalin keskiössä nähdään valloittavat Shed-nuoret. Tänä vuonna 10 vuotta täyttävän Shedin esikuva löytyy Lontoosta ja toiminnan suojelijana toimii Suomen tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.
Shed-musiikkiteatteri on toiminut Suomessa jo 10 vuotta. Shedin ensimmäinen ensi-ilta oli Peter Pan Aleksanterin teatterissa vuonna 2016. HKT:n studio Pasilassa Shedin esityksiä on nähty vuodesta 2017 alkaen. Shedin esikuva on lontoolainen Chickenshed-teatteri, joka on tuonut erilaisista lähtökohdista tulevia lapsia ja nuoria yhteen taiteen äärelle jo yli 50 vuoden ajan.
“On ollut ilo seurata, kuinka Shed-musiikkiteatteri on kasvanut vahvemmaksi vuosi vuodelta. Olemme inklusiivisesta toiminnasta ja ryhmästä todella ylpeitä. Odotamme innolla, mitä seuraavat kymmenen vuotta tuovat tullessaan!” Chickenshed-teatterin vastaava luova tuottaja Dave Carey sanoo.
“Olen aina vaikuttunut siitä, kuinka ammattimaisia, kunnianhimoisia ja ainutlaatuisia Shedin esitykset ovat. Esiintyjien, heidän ohjaajiensa ja koko taustatiimin kuukausien kova työ todella näkyy lopputuloksessa. Odotan innolla, että pääsen näkemään Liisa pelimaassa -esityksen!”, Shed-toiminnan suojelija Suzanne Innes-Stubb sanoo.
Shed Säätiön musiikkiteatteritoiminta yhteistyössä Helsingin Kaupunginteatterin kanssa antaa erilaisille 10–19-vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa ja tehdä musikaalia yhdessä Helsingin Kaupunginteatterin ammattilaisten kanssa. Shed-musiikkiteatteriryhmässä harjoitellaan teatterin tekemistä, laulamista, tanssimista ja näyttelemistä. Toiminnan mahdollistaa Elisan vuonna 2017 perustama Shed Säätiö, joka tukee monimuotoista ja erityislapset huomioivaa lapsi- ja nuorisotyötä.
Liisa pelimaassa on täysin uusi versio Lewis Carrollin tunnetusta klassikkosadusta
Siskokset Liisa ja Leena jäävät kiinni äitinsä luottokortilla salaa tehdyistä ostoksista, ja riitautuvat. Liisan ystävä Jossu haluaa lohduttaa Liisaa ja saa suostuteltua tytön kokeilemaan Wonderland-videopeliä. Ihmeellisessä virtuaalimaailmassa Liisa ja Jossu tapaavat muita pelaajia ja erilaisia pelihahmoja. Liisa pelaa ja kerää itsellensä pelivaluuttaa tietämättä, että viallinen päivitys onkin tehnyt pelistä vaarallisen – Herttakuningatar hallitsee nyt virtuaalitodellisuutta! Ja pian Liisaa syytetään pelisääntöjen rikkomisesta…
"Liisa pelimaassa on kunniaosoitukseni pelikulttuurille ja pelaamiselle. Sillä kaikkihan pelaavat jotain! Ja vaikka nykynuorten pelit ovat usein siirtyneet erilaisten pelikoneiden taa, eivät ne ole mitään turhanpäiväistä ajanvietettä. Videopeleissäkin voi olla todella huikeaa tarinankerrontaa, ne herättävät kirjojen ja elokuvien tapaan suuria tunteita, ja pelaajien kesken syntyy erilaista yhteisöllisyyttä, oli sitten kyse online-peleistä ja niiden sisällä luoduista ystävyyssuhteista tai vain pelien ympärillä tapahtuvasta yhteisestä fanituksesta. Ja toivon kovasti, että tämä nuorten luova ja pelien värittämä maailma näkyisi tässä Shedin uudessa musikaalissa", käsikirjoittaja-ohjaaja Jyri Numminen sanoo.
Lavalla nähdään yhteensä lähes 80 Shedin nuorta. Shediläisten kanssa lavan jakavat HKT:n omat ammattinäyttelijät Kai Lähdesmäki Kani_Valkosena sekä Tiina Peltonen Herttakuningattarena.
Musikaalin käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Jyri Numminen ja musiikin on säveltänyt Tuomas Kesälä, joka toimii myös teoksen kapellimestarina. Koreografia on Jyri Nummisen ja Moona Karhun käsialaa. Puvut on suunnitellut Laura Dammert, naamioinnin Henri Karjalainen ja lavastuksen William Iles. Valosuunnittelusta vastaa Teppo Saarinen, äänisuunnittelusta Sami Lust ja videosuunnittelusta Toni Haaranen. Dramaturgina toimii Henna Piirto. Shed-musiikkiteatterin vastaavana opettajana toimii Hanna Nuorala, laulunopettajana Pauliina Paasila ja tanssinopettajana Moona Karhu. Shed Säätiön tuottajana toimii Saija-Reetta Kotirinta.
Liisa pelimaassa -ensi-illat 1. ja 2.12.2026 Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa (Ratamestarinkatu 5).
Lauantaina 12.12. klo 12 esityksessä on suomenkielinen viittomakielen tulkkaus.
Liput: peruslippu 39 €, lastenlippu 19 €, opiskelijalippu 19,50 € (ma-to) ja eläkeläislippu 36 € (ma-to) #liisapelimaassa @hktfi @shedmusiikkiteatteri
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa PelkonenViestintäpäällikköHelsingin Kaupunginteatteri
Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt
Riikka KannasHallituksen jäsenShed SäätiöPuh:+358 40 354 6331riikka.kannas@foodcampfinland.fi
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Liput
Helsingin Kaupunginteatterin lipunmyynti ja asiakaspalvelu puhelimitse (09) 3940 22 ma-pe klo 10-17 ja lauantaisin (esityspäivinä) klo 11-18.30. Lippumyymälä Ensi linja 2, ma-pe klo 12-17, Eläintarhantie 5, aina tuntia ennen suuren ja/tai pienen näyttämön esitystä ja lauantaisin (esityspäivinä) 11-18.30 ja muiden näyttämöiden lipunmyynnit aina tuntia ennen ko. näyttämön esitystä sekä Lippu.fi, ma-la klo 9-19, puh. 0600 900 900 (2 €/min+pvm) www.hkt.fi
Helsingin Kaupunginteatteri
Helsingin Kaupunginteatteri on Suomen suurin ja monipuolisin ammattiteatteri, joka haluaa tarjota yleisölle unohtumattomia elämyksiä ja merkityksellisiä tarinoita kaikilla viidellä näyttämöllään ja toimia suunnannäyttäjänä elämysten vastuullisessa luomisessa. Kaupunginteatterin laajaan ohjelmistotarjontaan kuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset puhenäytelmät, komediat, musiikkiteatteri, oman tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn tuotannot, lastenesitykset ja ruotsinkieliset esitykset kaksikielisellä Lilla Teaternin näyttämöllä.
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