WSOY:n kevään 2027 kirjat on julkistettu

Tässä poimintoja WSOY:n kevään tarjonnasta. Tutustu koko valikoimaan WSOY kevät 2027.

Kotimainen kaunokirjallisuus

Kansainvälisesti menestyneen rikoskirjailijan Antti Tuomaisen Hyvät, pahat ja omat aloittaa mustan huumorin sävyttämän Vuoriot-sarjan, joka tutustuttaa lukijat rikollisperheen elämään 1980-luvun Helsingissä. Islannissa asuvan kirjailijakaksikon Satu Rämön ja Lilja Sigurdardóttirin Reykjavikin murhat -sarjan hyytävä avausosa Villi kortti on tarina riippuvuudesta, vallasta ja rikoksesta.

Ulla Raskin Tähti pohjoisella taivaalla jatkaa suosittua Kylmä meri -sarjaa ja kuljettaa Blankan Itämeren hansakaupunkeihin vanhan rakkauden ja sodan uhan keskelle. Virpi Vainion Metsäruusu-sarjan aloittava Karhunkierros on romaani Lapin vihreästä kullasta, ahneudesta ja ihmisistä, joiden elämän metsäteollisuus mullisti. Kaisa Korhosen esikoisromaani Listaykkönen on säkenöivä viihdesarjan avaus musiikkibisneksen kiiltävistä kulisseista, rakkaudesta ja ystävyydestä.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Suomennetun kaunokirjallisuuden keväässä loistaa Allen Levin Päivät Theon kanssa, joka on lämminhenkinen ja koskettava romaani siitä, miten pienetkin hyvät teot voivat muuttaa maailmaa. Cormac McCarthyn ennen suomentamaton Ulos pimeyteen on väkevä, armoton allegoria synnistä ja rangaistuksesta. McCarthyn tuotannosta on saatavilla jälleen kovakantisina teoksina myös Tie ja Veren ääriin. Ukrainalaisen näytelmäkirjailija Sasha Denisovan esikoiskirja putin asuu meillä kertoo sodasta ja Mariupolin kaupungin piirityksestä 12-vuotiaan Solomijan silmin.

Kriitikot ja lukijat hurmanneen espanjalaisen Lucía Solla Sobralin esikoisteos Kukkia lautasella tarkastelee rakkauden vaarallisia illuusioita terävästi ja rehellisesti. Eleanor Buchananin tunnelmallinen Meren sisaret aloittaa lumoavan sarjan, joka vie lukijan matkalle Blackmoren suvun historiaan ja maailman eri kolkkiin.

Entinen toimittaja Pascal Engman on Ruotsin luetuimpia yhteiskunnallisen jännityksen mestareita. Klaani aloittaa uuden sarjan, joka pureutuu nykyajan Ruotsin kipupisteisiin. Engman vierailee myös Helsinki Noir -tapahtumassa tammikuussa. Ajan hermolla olevan rikosromaanisarjan aloittaa Elsa ja Cornelia Swärdin Saaliinhimo, joka palkittiin Ruotsissa vuoden 2025 parhaana esikoiskirjana.

Tietokirjallisuus

Toimittaja Outi Salovaaran Kremlin apurit. Venäjän varjoverkostot Suomessa kuvaa, miten venäläistaustaiset tahot hyödyntävät uskontoa, yhteisöllisyyttä ja identiteettiä laajentaakseen vaikutuspiiriään ruohonjuuritasolta ylöspäin. Maria Gallen-Kallelan ja Noora Mattilan Kuolema Napolissa. Gallen-Kallelan suvun vaiettu salaisuus käsittelee kuuluisan taiteilijasuvun unohdettuja kohtaloita ja niiden varjoja jälkipolvien elämässä. ”Silloin, kun löysin isoäitini valokuvan, en vielä tiennyt murhaepäilystä mitään.”

Kati Pukin ja Janne Lehtosen Erikoisjoukoissa ‒ Janne Lehtosen opit kertoo Janne Lehtosen käytännön kokemuksista ja tarjoaa konkreettisia työkaluja muun muassa paineensietoon, stressinhallintaan, johtajuuteen, henkisten voimavarojen vahvistamiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen.

Miksi niin moni meistä väsyy, ahdistuu, uupuu tai masentuu? Tiedetoimittajien Tiina Hutun ja Kirsi Heikkisen Pää sumussa. Näin suojelet aivojasi hullussa maailmassa kertoo, miksi nykyaika ei sovi aivoillemme.

Lasten- ja nuortenkirjat

Tulevana vuotena vietetään lastenkirjailija Astrid Lindgrenin (1907–2002) 120-vuotisjuhlavuotta. Tammikuussa julkaistaan äänikirjana Lindgrenin vuonna 1978 pitämä puhe Ei ikinä väkivaltaa! yhdessä Jos olisin jumala -runon kanssa. Molemmat tekstit on suomentanut Kristiina Rikman. Juhlavuoden kirjoihin lukeutuvat myös mm. Astrid Lindgrenin rakkaimmat luontotarinat -kokoelma, David Sundinin kirjoittama ja Amanda Berglundin kuvittama Tunnetko Astrid Lindgrenin? ja syrjävärjätty erikoispainos Ronja, ryövärintytär -romaanista Ilon Wiklandin alkuperäiskuvituksella.

Nuorille suunnattuja kirjoja ilmestyy keväällä reippaan monipuolinen kattaus. Odotetuimpiin uutuuksiin kuuluvat Annukka Salaman uusi sporttiromanssi Lumisokeus ja Elina Pitkäkankaan eeppinen fantasiaromaani Merentakainen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kotimainen kaunokirjallisuus:

Viestintäpäällikkö Nanna Drummond, nanna.drummond@wsoy.fi, puh. 050 3071 822

Suomennettu kaunokirjallisuus:

Senior Brand Manager Mikko Immonen, mikko.immonen@wsoy.fi, puh. 050 564 4721

Tietokirjallisuus:

Viestintäpäällikkö Tuuli Leppänen, tuuli.leppanen@wsoy.fi, puh. 040 5646 734

Lasten- ja nuortenkirjat:

Viestintäpäällikkö Liisa Aalto, liisa.aalto@wsoy.fi, puh. 050 473 3377

Arvostelukappaleet: tiedotus@wsoy.fi

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