Suomen Keskusta r.p.

Keskustan Siika-aho: Orpo ei enää lupaa 100 000 työpaikkaa tällä vaalikaudella – työttömille jäävät vain lämpimät sanat

9.11.2026 14:28:16 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Pääministeri Petteri Orpo joutui haastattelutunnillaan myöntämään, ettei Kokoomuksen lupaus 100 000 uudesta työpaikasta toteudu tällä vaalikaudella. Hän arvioi työpaikkojen syntyvän joskus myöhemmin.

-Orpo selittää nykyisiä vaikeuksia vaalilupausten toteuttamisessa aiempien päättäjien toiminnalla ja siirtää samalla tulosten odottamisen tulevaisuuteen. Aikamoista vastuun väistämistä.

-Orpon hallitus päätti pitää välivuoden talouden kuntoon laittamisessa. Se tulee surkeaan aikaan: työttömyys kasvaa ja julkinen velkasuhde on noussut ennätyksellisesti yli 90 prosenttiin. Juuri nyt tarvittaisiin uusia toimia työllisyyden ja kasvun vauhdittamiseksi.

Hallituksen tuoreessa budjettiesityksessä yhteisöveron alentaminen 20 prosentista 18 prosenttiin on keskeinen ”kasvutoimi”. Verotulojen menetykseksi arvioidaan noin 843 miljoonaa euroa vuodessa, eikä asiantuntijoiden mukaan kasvun arvioida kattavan menetystä.

Julkistalouden professori Roope Uusitalo tiivisti arvionsa: ”Yhteisöveron alennus on vaalikauden huonoin päätös.”

-Olen samaa mieltä Uusitalon kanssa. Nämä rahat olisi voinut käyttää paljon viisaammin.

Siika-aho jatkaa, että isänpäivän radiohaastattelussa Orpo sanoi ymmärtävänsä työttömien isien tuskan. Hänen hallituksensa kuitenkin poisti työttömyysturvan lapsikorotukset, jotka tukivat työttömien lapsiperheiden toimeentuloa. Lisäksi hallitus nosti yleisen arvonlisäveron 25,5 prosenttiin.

Arjen kustannuksia kiristettiin samalla, kun kaikkein tiukimmilla olevien perheiden tukea leikattiin.

-Pääministeri voi syödä sanansa, mutta perheet tarvitsevat selitysten sijaan työtä ja toimeentuloa tässä ja nyt.

-Suomi ei tarvitse välivuosia tai vastuun välttelyä, vaan työllisyyttä vahvistavia toimia, kasvua ja vastuunkantoa. Suomen on pystyttävä parempaan, Siika-aho päättää.

Yhteyshenkilöt

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