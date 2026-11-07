Keskustan Siika-aho: Orpo ei enää lupaa 100 000 työpaikkaa tällä vaalikaudella – työttömille jäävät vain lämpimät sanat
9.11.2026 14:28:16 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo joutui haastattelutunnillaan myöntämään, ettei Kokoomuksen lupaus 100 000 uudesta työpaikasta toteudu tällä vaalikaudella. Hän arvioi työpaikkojen syntyvän joskus myöhemmin.
-Orpo selittää nykyisiä vaikeuksia vaalilupausten toteuttamisessa aiempien päättäjien toiminnalla ja siirtää samalla tulosten odottamisen tulevaisuuteen. Aikamoista vastuun väistämistä.
-Orpon hallitus päätti pitää välivuoden talouden kuntoon laittamisessa. Se tulee surkeaan aikaan: työttömyys kasvaa ja julkinen velkasuhde on noussut ennätyksellisesti yli 90 prosenttiin. Juuri nyt tarvittaisiin uusia toimia työllisyyden ja kasvun vauhdittamiseksi.
Hallituksen tuoreessa budjettiesityksessä yhteisöveron alentaminen 20 prosentista 18 prosenttiin on keskeinen ”kasvutoimi”. Verotulojen menetykseksi arvioidaan noin 843 miljoonaa euroa vuodessa, eikä asiantuntijoiden mukaan kasvun arvioida kattavan menetystä.
Julkistalouden professori Roope Uusitalo tiivisti arvionsa: ”Yhteisöveron alennus on vaalikauden huonoin päätös.”
-Olen samaa mieltä Uusitalon kanssa. Nämä rahat olisi voinut käyttää paljon viisaammin.
Siika-aho jatkaa, että isänpäivän radiohaastattelussa Orpo sanoi ymmärtävänsä työttömien isien tuskan. Hänen hallituksensa kuitenkin poisti työttömyysturvan lapsikorotukset, jotka tukivat työttömien lapsiperheiden toimeentuloa. Lisäksi hallitus nosti yleisen arvonlisäveron 25,5 prosenttiin.
Arjen kustannuksia kiristettiin samalla, kun kaikkein tiukimmilla olevien perheiden tukea leikattiin.
-Pääministeri voi syödä sanansa, mutta perheet tarvitsevat selitysten sijaan työtä ja toimeentuloa tässä ja nyt.
-Suomi ei tarvitse välivuosia tai vastuun välttelyä, vaan työllisyyttä vahvistavia toimia, kasvua ja vastuunkantoa. Suomen on pystyttävä parempaan, Siika-aho päättää.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Kaikkonen: Hallituksen lopetettava käsienpesu lähipalvelujen alasajosta – nyt tarvitaan tekoja7.11.2026 13:43:11 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii Orpon hallitukselta välittömiä toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Hyvinvointialueet pakotetaan karsimaan palveluverkkoaan eri puolilla Suomea. Kaikkosen mukaan hallitus ei voi vain seurata tilannetta sivusta ja vierittää vastuuta alueille.
Varapuheenjohtaja Kemppi: Velkajarruun täysi lapsivaikutusten arviointi – vauvoilta ei leikata3.11.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi vaatii velkajarrun toimeenpanoon kattavaa lapsivaikutusten arviointia jo ensi kevään hallitusneuvotteluista lähtien.
Varapuheenjohtaja Kemppi: Velkajarru ei saa muuttua lapsijarruksi26.10.2026 15:22:24 EET | Tiedote
Valtiovarainministeriö esitteli tänään keinoja 8–11 miljardin euron sopeutuksiin. Listalla on myös lapsilisien lakkauttaminen. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tyrmää ehdotuksen: Suomen velkaongelmaa ei ratkaista sysäämällä laskua lapsiperheille.
Keskusta: Omistuskotitakuu toteuttamaan suomalaisten asumistoiveet – Keskusta julkaisi asuntopoliittisen linjauksen24.10.2026 10:10:24 EEST | Tiedote
Keskusta haluaa palauttaa omistusasumisen tavallisten suomalaisten ulottuville. Keskustan julkaisemassa asuntopoliittisessa linjauksessa ratkaisuksi ehdotetaan omistuskotitakuuta.
Keskusta: Sähkön hintapiikit historiaan – laaja toimenpideohjelma julki20.10.2026 13:02:52 EEST | Tiedote
Keskusta esittää Hintapiikit historiaan -ohjelmassaan muun muassa kotitalouksien sähköveron poistoa, datakeskusten verotuksen kiristämistä sekä uutta ideaa nimeltään Pakkaspuskuri.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme