Uusi pysäköintitapa käyttöön Vaasan pysäköintiautomaateissa

Pysäköintiautomaatilla maksaessaan käyttäjä voi jatkossa itse valita, haluaako pysäköidä ajoneuvonsa rekisterinumerolla vai lipukkeella.

Jos käyttäjä valitsee lipukkeen, automaatti tulostaa perinteisen pysäköintilipun, joka tulee asettaa autossa näkyvälle paikalle.

Jos käyttäjä valitsee pysäköinnin rekisterinumerolla, hän syöttää automaattiin ajoneuvon rekisteritunnuksen. Tällöin tieto pysäköinnistä välittyy suoraan pysäköinninvalvonnan järjestelmään. Halutessaan käyttäjä voi tilata kuitin sähköpostiinsa.

Pysäköinnin voi maksaa edelleen tuttuun tapaan kortilla, käteisellä tai mobiilimaksulla.

Ominaisuus käytössä uusimmissa automaateissa

Rekisterinumerolla pysäköinti on mahdollista kaupungin uudemmissa pysäköintiautomaateissa, jotka sijaitsevat eri puolilla Vaasan keskustaa. Kaikilla automaateilla toiminto ei siis vielä onnistu.

Kaupunki uusii vuosittain noin viisi vanhaa pysäköintiautomaattia, ja siinä yhteydessä ominaisuus laajenee vähitellen kaikkiin automaatteihin.

Uudistus helpottaa pysäköintiä ja valvontaa

Rekisterinumerolla pysäköinti tekee asioinnista sujuvaa, kun pysäköintilippua ei tarvitse viedä autolle enää maksamisen jälkeen. Lisäksi uudistus vähentää automaattien vikoja, jotka johtuvat usein lipukkeen tukkeutumisesta.

Myös pysäköinnintarkastajien työ helpottuu, kun pysäköintimaksu näkyy suoraan järjestelmässä. Samalla työturvallisuus paranee, kun pysäköintilippuja ei tarvitse etsiä ajoneuvojen tuulilaseista.