Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uusi pysäköintitapa käyttöön Vaasan pysäköintiautomaateissa

9.11.2026 15:17:45 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan pysäköintiautomaateissa on pian mahdollista valita pysäköinti rekisterinumerolla, jolloin pysäköintilippua ei tarvitse viedä autoon. Uudistus tulee käyttöön 19 automaatissa 12.11.2026 alkaen. Maksutavat eivät muutu.

Pysäköintiautomaatti kaupunkikadulla, taustalla lasiseinäinen rakennus ja kaupunkimaisema.
Uudemmat pysäköintiautomaatit näyttävät tältä. Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

Pysäköintiautomaatilla maksaessaan käyttäjä voi jatkossa itse valita, haluaako pysäköidä ajoneuvonsa rekisterinumerolla vai lipukkeella.

Jos käyttäjä valitsee lipukkeen, automaatti tulostaa perinteisen pysäköintilipun, joka tulee asettaa autossa näkyvälle paikalle.

Jos käyttäjä valitsee pysäköinnin rekisterinumerolla, hän syöttää automaattiin ajoneuvon rekisteritunnuksen. Tällöin tieto pysäköinnistä välittyy suoraan pysäköinninvalvonnan järjestelmään. Halutessaan käyttäjä voi tilata kuitin sähköpostiinsa.

Pysäköinnin voi maksaa edelleen tuttuun tapaan kortilla, käteisellä tai mobiilimaksulla.

Ominaisuus käytössä uusimmissa automaateissa

Rekisterinumerolla pysäköinti on mahdollista kaupungin uudemmissa pysäköintiautomaateissa, jotka sijaitsevat eri puolilla Vaasan keskustaa. Kaikilla automaateilla toiminto ei siis vielä onnistu.

Kaupunki uusii vuosittain noin viisi vanhaa pysäköintiautomaattia, ja siinä yhteydessä ominaisuus laajenee vähitellen kaikkiin automaatteihin.

Uudistus helpottaa pysäköintiä ja valvontaa

Rekisterinumerolla pysäköinti tekee asioinnista sujuvaa, kun pysäköintilippua ei tarvitse viedä autolle enää maksamisen jälkeen. Lisäksi uudistus vähentää automaattien vikoja, jotka johtuvat usein lipukkeen tukkeutumisesta.

Myös pysäköinnintarkastajien työ helpottuu, kun pysäköintimaksu näkyy suoraan järjestelmässä. Samalla työturvallisuus paranee, kun pysäköintilippuja ei tarvitse etsiä ajoneuvojen tuulilaseista.

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Kuvat

Pysäköintiautomaatti kaupunkikadulla, taustalla lasiseinäinen rakennus ja kaupunkimaisema.
Uudemmat pysäköintiautomaatit näyttävät tältä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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