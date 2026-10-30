Hartela toteuttaa Virkkalan päiväkodin Lohjalle
10.11.2026 13:05:15 EET | Hartela | Tiedote
Hartela toteuttaa Lohjan kaupungille Virkkalan päiväkodin. Hanke toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana.
Uusi päiväkoti rakentuu Virkkalan kaupunginosaan ja palvelee valmistuttuaan alueen lapsia ja perheitä.
Lähdehaankujalle rakentuva päiväkoti toteutetaan kaksikerroksisena, ja siihen kuuluu lisäksi maanpäällinen kellarikerros. Päiväkodin julkisivuissa yhdistyvät paikalla muurattu tiili ja puu. Kolme julkisivua muurataan tiilestä, ja yhdessä käytetään puuverhousta. Materiaalivalinnat antavat päiväkodille ilmeikkään ja ympäristöönsä sopivan ilmeen.
”Uuden päiväkotirakennuksen tulee yhtäältä toimia alueen keskeisenä julkisena rakennuksena ja toisaalta olla mittakaavaltaan kodinomainen ja inhimillinen. Näitä tavoitteita tukevat yhteys alueen nykyisten asuinrakennusten geometriaan ja muurimaiset tiilipinnat sekä pihan puolelle avautuva, ilmeeltään leikkisämpi pääjulkisivu. Käyttäjiä on kuultu suunnittelun aikana laajasti, ja sisätilojen ja pihojen suunnittelussa keskeisiä lähtökohtia ovat olleet toiminnallisuus ja viihtyvyys”, luonnehtii kohteen pääsuunnittelija Jussi Vuori JADA Arkkitehdeilta.
”Opetusrakennukset ovat Hartelalle keskeinen osaamisalue. Meillä on tällä hetkellä käynnissä useita koulu- ja monitoimitalohankkeita eri puolilla Suomea. Virkkalan päiväkodissa pääsemme hyödyntämään tätä kokemusta ja toteuttamaan Lohjalle tilat, jotka palvelevat käyttäjiään pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Hartelan tuotantojohtaja Tuomas Jääskeläinen.
Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2026, ja uusi päiväkoti valmistuu keväällä 2028.
Yhteyshenkilöt
Elina TompuriViestintä- ja vastuullisuusjohtajaPuh:0503316608elina.tompuri@hartela.fi
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Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 400 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
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