Yli 40 toimijaa tarjoaa maksutonta ohjelmaa lapsille ja nuorille Lastenkulttuuria jokaiselle! -tapahtumaviikolla
11.11.2026 10:35:24 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingissä järjestetään 16.–22.11. Lastenkulttuuria jokaiselle! -tapahtumaviikko, jolloin yli 40 taide- ja kulttuuritoimijaa tarjoaa maksuttomia tapahtumia lapsille ja nuorille ympäri kaupunkia. Viime vuoden yhden tapahtumapäivän sijaan ohjelmaa on nyt koko viikon ajan. Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalon koordinoima tapahtumaviikko järjestetään osana valtakunnallista Lapsen oikeuksien viikkoa.
Viikon aikana voi osallistua muun muassa Sirkus Magentan vauva- ja taaperosirkukseen, Cantores Minores -poikakuoron avoimiin oviin, Vuotalon eläinjoogaan, Suomenlinna-museon museorasteille ja Suomen valokuvataiteen museon pimiötyöpajaan. Tarjolla on myös teatteria, musiikkia, sanataidetta, oopperaa ja taidetyöpajoja eri puolilla Helsinkiä.
Perheet voivat kokeilla erilaisia taiteen muotoja maksutta ja matalalla kynnyksellä ilman sitoutumista harrastamiseen. Tarkoitus on rohkaista mukaan erityisesti lapsia ja perheitä, joille kulttuuriharrastukset eivät ole ennestään tuttuja.
– Helsingissä on tarjolla valtavasti laadukasta lastenkulttuuria, mutta se ei vielä tarkoita, että kaikki löytäisivät sen pariin. Haluamme näyttää, miten monenlaisia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin parissa on, ja että jokaiselle voi löytyä oma tapa osallistua, sanoo Helsingin lastenkulttuuripäällikkö ja Annantalon johtaja Pirjetta Mulari.
Kulttuuriharrastukset tavoittavat lapset liikuntaa harvemmin
Helsingissä ohjattu taiteen ja kulttuurin harrastaminen on yleisempää kuin koko maassa keskimäärin, mutta taideharrastukset tavoittavat silti selvästi pienemmän osan peruskouluikäisistä kuin ohjattu liikunta. Vuoden 2025 Kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi 4.–5.-luokkalaisista helsinkiläisistä 28 prosenttia harrasti taidetta tai kulttuuria ohjatusti vähintään viikoittain, kun ohjattua liikuntaa harrasti 79 prosenttia.
Harrastusmahdollisuudet eivät myöskään jakaudu tasaisesti. Taide- ja kulttuuriharrastukset ovat yleisempiä tytöillä, ja harrastuneisuudessa on eroja myös syntyperän, asuinalueen ja perheen toimeentulon mukaan. Alle puolet helsinkiläisnuorista tuntee oman asuinalueensa harrastusmahdollisuudet.
– Asuinalueen tai perheen lähtökohtien ei pitäisi ratkaista sitä, voiko lapsi harrastaa taidetta. Kaupunki voi omalla toiminnallaan tasata näitä eroja ja pitää huolta siitä, että mahdollisuuksia on eri puolilla Helsinkiä, Mulari sanoo.
Lastenkulttuuri on osa lapsiystävällistä Helsinkiä
Helsingille myönnettiin vuonna 2024 Lapsiystävällinen kunta -tunnustus, ja lasten ja nuorten hyvinvointi on yksi kaupunkistrategian painopisteistä. Kulttuuripalveluiden tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaisella helsinkiläisellä on yhteys taiteeseen ja kulttuuriin läpi elämän. Lastenkulttuuria jokaiselle! -viikko on yksi konkreettinen tapa tehdä tätä työtä yhdessä kaupungin lastenkulttuuritoimijoiden kanssa.
– Taideharrastus voi olla lapselle paljon enemmän kuin ajanvietettä. Se voi olla keino ilmaista itseään, löytää omia vahvuuksiaan ja kokea kuuluvansa joukkoon. Olen tavannut nuoria, joille juuri taideharrastus on tarjonnut tärkeän paikan olla täysin oma itsensä, Mulari kertoo.
Lastenkulttuuria jokaiselle! -viikon järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä kaupungin lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Kaikki viikon tapahtumat löytyvät osoitteesta tapahtumat.hel.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirjetta MulariAnnantalon johtaja ja Helsingin lastenkulttuuripäällikköKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:050 564 3553pirjetta.mulari@hel.fi
Johanna YrjöläViestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:040 546 0536johanna.yrjola@hel.fi
Kuvat
Helsingin kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Maunula-talo, Stoa ja Vuotalo tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuritapahtumia, esityksiä, näyttelyitä, kursseja, elokuvia ja taidekasvatusta.
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