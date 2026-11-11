Yli 40 toimijaa tarjoaa maksutonta ohjelmaa lapsille ja nuorille Lastenkulttuuria jokaiselle! -tapahtumaviikolla

Viikon aikana voi osallistua muun muassa Sirkus Magentan vauva- ja taaperosirkukseen, Cantores Minores -poikakuoron avoimiin oviin, Vuotalon eläinjoogaan, Suomenlinna-museon museorasteille ja Suomen valokuvataiteen museon pimiötyöpajaan. Tarjolla on myös teatteria, musiikkia, sanataidetta, oopperaa ja taidetyöpajoja eri puolilla Helsinkiä.

Perheet voivat kokeilla erilaisia taiteen muotoja maksutta ja matalalla kynnyksellä ilman sitoutumista harrastamiseen. Tarkoitus on rohkaista mukaan erityisesti lapsia ja perheitä, joille kulttuuriharrastukset eivät ole ennestään tuttuja.

– Helsingissä on tarjolla valtavasti laadukasta lastenkulttuuria, mutta se ei vielä tarkoita, että kaikki löytäisivät sen pariin. Haluamme näyttää, miten monenlaisia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin parissa on, ja että jokaiselle voi löytyä oma tapa osallistua, sanoo Helsingin lastenkulttuuripäällikkö ja Annantalon johtaja Pirjetta Mulari.

Kulttuuriharrastukset tavoittavat lapset liikuntaa harvemmin

Helsingissä ohjattu taiteen ja kulttuurin harrastaminen on yleisempää kuin koko maassa keskimäärin, mutta taideharrastukset tavoittavat silti selvästi pienemmän osan peruskouluikäisistä kuin ohjattu liikunta. Vuoden 2025 Kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi 4.–5.-luokkalaisista helsinkiläisistä 28 prosenttia harrasti taidetta tai kulttuuria ohjatusti vähintään viikoittain, kun ohjattua liikuntaa harrasti 79 prosenttia.

Harrastusmahdollisuudet eivät myöskään jakaudu tasaisesti. Taide- ja kulttuuriharrastukset ovat yleisempiä tytöillä, ja harrastuneisuudessa on eroja myös syntyperän, asuinalueen ja perheen toimeentulon mukaan. Alle puolet helsinkiläisnuorista tuntee oman asuinalueensa harrastusmahdollisuudet.

– Asuinalueen tai perheen lähtökohtien ei pitäisi ratkaista sitä, voiko lapsi harrastaa taidetta. Kaupunki voi omalla toiminnallaan tasata näitä eroja ja pitää huolta siitä, että mahdollisuuksia on eri puolilla Helsinkiä, Mulari sanoo.

Lastenkulttuuri on osa lapsiystävällistä Helsinkiä

Helsingille myönnettiin vuonna 2024 Lapsiystävällinen kunta -tunnustus, ja lasten ja nuorten hyvinvointi on yksi kaupunkistrategian painopisteistä. Kulttuuripalveluiden tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaisella helsinkiläisellä on yhteys taiteeseen ja kulttuuriin läpi elämän. Lastenkulttuuria jokaiselle! -viikko on yksi konkreettinen tapa tehdä tätä työtä yhdessä kaupungin lastenkulttuuritoimijoiden kanssa.

– Taideharrastus voi olla lapselle paljon enemmän kuin ajanvietettä. Se voi olla keino ilmaista itseään, löytää omia vahvuuksiaan ja kokea kuuluvansa joukkoon. Olen tavannut nuoria, joille juuri taideharrastus on tarjonnut tärkeän paikan olla täysin oma itsensä, Mulari kertoo.

Lastenkulttuuria jokaiselle! -viikon järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä kaupungin lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Kaikki viikon tapahtumat löytyvät osoitteesta tapahtumat.hel.fi.