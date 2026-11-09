Työllisyys- ja kotoutumisjaosto käsitteli työllisyyden tilannekuvaa 9.11.2026
9.11.2026 14:56:50 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Työttömyyden kasvu hidastuu, mutta nuorten tilanne on edelleen haastava.
Syyskuussa Espoossa ja Kauniaisissa oli 30 696 työnhakijaa, joista työttömiä oli 19 410. Työttömien määrä oli 7,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta työttömyyden kokonaiskasvu on hidastumassa. Nuorten työttömyys kasvaa edelleen muuta työttömyyttä nopeammin.
Myös pitkäaikaistyöttömyys kasvaa, vaikka kasvuvauhti on hidastunut. Pisimpään työttömänä olleista aiheutuu myös merkittävä osa kaupungin työttömyysetuuksien maksuosuudesta.
Lisäksi jaosto sai selostuksen siitä, miten Espoossa edistetään kansainvälisten osaajien työllistymistä ja tuetaan yrityksiä osaajien löytämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä.
Jaosto sai myös selostuksen palkkatukea vastaavan työllistämismallin valmistelusta.
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Yhteyshenkilöt
Markku Sistonentyöllisyys- ja kotoutumisjaoston puheenjohtajaPuh:046 877 3884markku.sistonen@espoo.fi
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