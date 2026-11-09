Pirkanmaan hyvinvointialue kysyy asiakkaiden kokemuksia hoidon jatkuvuudesta
9.11.2026 15:14:10 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue on avannut kyselyn, jolla selvitetään asiakkaiden kokemuksia hoidon jatkuvuudesta perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan palveluissa. Kysely on avoinna 29.11.2026 saakka.
Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilla on ollut vuoden verran käytössä hoidon jatkuvuusmalli. Siinä on muun muassa nimetty omalääkäri ja omahoitaja potilaille, joiden arvioidaan hyötyvän niistä eniten.
Kyselyllä selvitetään, miten hoidon jatkuvuus on toteutunut asiakkaiden näkökulmasta. Vastauksia hyödynnetään palvelujen ja hoidon jatkuvuuden kehittämisessä. Vastaava kysely tehtiin keväällä 2025 ennen mallin käyttöönottoa.
Kyselyyn voivat vastata täysi-ikäiset asiakkaat, jotka ovat asioineet Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemalla, lähiasemalla tai lähiasiointipisteellä lääkärin tai hoitajan vastaanotolla viimeisen kahden vuoden aikana. Vastaaminen kestää noin viisi minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä.
Kysely löytyy osoitteesta pirha.fi/hoidonjatkuvuusmalli
Vastaa kyselyyn: Hoidon jatkuvuus lääkärin ja hoitajan palveluissa perusterveydenhuollossa
Yhteyshenkilöt
Elina Tolvanen
apulaisylilääkäri, perusterveydenhuollon tutkimus
050 313 3681
elina.tolvanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus käsitteli osavuosikatsausta ja palautti valmisteluun lapsiperheen perhehoidon palkkiot9.11.2026 12:06:57 EET | Tiedote
Aluehallitus merkitsi maanantaina tiedoksi tammi-syyskuun osavuosikatsauksen ja hyväksyi kumppanuussopimuksen Pirkanmaan kuntien ja Pirkanmaan liiton kanssa. Hallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteluun osavuorokautisen, lapsiperheen kotona toteutettavan perhehoidon käyttöönoton ja palkkioperusteet.
Taysin potilastietojärjestelmän vaihto edennyt suunnitellusti – Maanantaina 9. marraskuuta muutoksia digitaaliseen asiointiin8.11.2026 13:12:54 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella Taysissa on siirrytty uuteen potilastietojärjestelmään suunnitellusti. Käyttöönotto jatkuu maanantaihin 9. marraskuuta, jolloin myös Taysin digitaaliseen asiointiin tulee muutoksia.
Osavuosikatsaus: Pirkanmaan hyvinvointialueen tilanne on jatkunut vakaana4.11.2026 15:41:39 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen moniin palveluihin pääsee viime vuotta sujuvammin. Tammi–syyskuun osavuosikatsauksen perusteella ylijäämä on hiukan talousarviota pienempi, mutta taseessa olevat alijäämät voidaan kattaa. Hyvinvointialue valmistautuu myös investointeihin ja kiinteistökauppoihin valtioneuvoston myöntämän 280 miljoonan euron lisälainanottovaltuuden turvin.
THL:n arvio: Pirkanmaalla palveluihin pääsee entistä sujuvammin4.11.2026 09:32:41 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella erikoissairaanhoidon jonot ovat lyhentyneet ja iäkkäät potilaat siirtyvät sairaalasta jatkohoitoon sujuvammin, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskevassa arviossaan. THL nostaa Pirkanmaan onnistumisena esille myös talouden ja oman palvelutuotannon vahvistumisen. Kehittämistä tarvitaan jatkossa erityisesti nuorten lääkäripalveluissa, vaativassa päihdehoidossa ja ikääntyneiden palveluketjussa.
Alkoholi tuodaan pian kotiovelle asti – miten seuraukset voivat näkyä sosiaali- ja terveyspalveluissa?4.11.2026 08:49:06 EET | Tiedote
Alkoholin kotiinkuljetuksen alkaminen herättää huolta päihde- ja riippuvuushaittojen sekä terveysriskien kasvusta. Mahdollinen haittojen lisääntyminen voi kasvattaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme