Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue kysyy asiakkaiden kokemuksia hoidon jatkuvuudesta

9.11.2026 15:14:10 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialue on avannut kyselyn, jolla selvitetään asiakkaiden kokemuksia hoidon jatkuvuudesta perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan palveluissa. Kysely on avoinna 29.11.2026 saakka.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilla on ollut vuoden verran käytössä hoidon jatkuvuusmalli. Siinä on muun muassa nimetty omalääkäri ja omahoitaja potilaille, joiden arvioidaan hyötyvän niistä eniten. 

Kyselyllä selvitetään, miten hoidon jatkuvuus on toteutunut asiakkaiden näkökulmasta. Vastauksia hyödynnetään palvelujen ja hoidon jatkuvuuden kehittämisessä. Vastaava kysely tehtiin keväällä 2025 ennen mallin käyttöönottoa.

Kyselyyn voivat vastata täysi-ikäiset asiakkaat, jotka ovat asioineet Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemalla, lähiasemalla tai lähiasiointipisteellä lääkärin tai hoitajan vastaanotolla viimeisen kahden vuoden aikana. Vastaaminen kestää noin viisi minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä. 

Kysely löytyy osoitteesta pirha.fi/hoidonjatkuvuusmalli

Vastaa kyselyyn: Hoidon jatkuvuus lääkärin ja hoitajan palveluissa perusterveydenhuollossa

Yhteyshenkilöt

Elina Tolvanen
apulaisylilääkäri, perusterveydenhuollon tutkimus
050 313 3681
elina.tolvanen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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