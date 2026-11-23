Pertti Huuskosen ja Minna Rautakorven tietokirja Pohjolan Piilaakso – kasvun opit on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Pohjolan Piilaakso – kasvun opit avaa Pertti Huuskosen ennakkoluulotonta matkaa teekkariyrittäjästä Oulun ihmeen rakentajaksi, kansainväliseksi johtajaksi ja pörssin sarjalistaajaksi. Kirjan kantavia teemoja ovat yrityksen kasvu ja jalostaminen menestyväksi. Lisäväriä tuovat teräväkynäiset kolumnit, joiden aiheet ovat yhä ällistyttävän ajankohtaisia.



Teos kuvaa intohimoista yritysten ja yhteiskunnan kehittämistä neljänä vuosikymmenenä. Keskeisessä roolissa on Oulun ihme – perusteollisuuden kaupungin nopea muutos huipputeknologian keskittymäksi. Kirja avaa yritysten ja julkisten toimijoiden tuloksellista yhteistyötä aikana, jolloin Suomi oli kilpailukyvyltään maailman kärkimaita. Haastattelut antavat uutta tietoa aikakaudesta ja laajentavat näkökulmia.



Pertti Huuskonen on pitkän linjan kansainvälinen yritysjohtaja, hallitusammattilainen ja yrittäjä. Hän on vaikuttanut myös monissa järjestöissä, kauppakorkeakoulun opettajana ja kolumnistina.



Minna Rautakorpi on kokenut viestinnän ammattilainen, joka on toiminut pitkään erityisesti IT-alan yrityksissä vastuullisissa rooleissa. Nykyään hän toimii viestinnän asiantuntijana ja toimitusjohtajana Lunacon Oy:ssä.

HUUSKONEN, PERTTI & RAUTAKORPI, MINNA : Pohjolan Piilaakso – kasvun opit

288 sivua

ISBN 9789523815858

Ilmestymisaika: Marraskuu 2026

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