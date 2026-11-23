Miten Oulusta tuli huipputeknologian keskittymä? Kirjauutuus pureutuu menestyvien kasvuyritysten syntyyn ja yhteiskunnalliseen yhteistyöhön
23.11.2026 15:16:06 EET | Aviador Kustannus | Tiedote
Tuore tietokirja vie lukijansa yritysten ja yhteiskunnan sisäpiireihin avaten kasvun oppeja ja menestyksen saloja. Pertti Huuskonen värittää tarinaansa osuvilla sattumuksilla ja havainnoilla.
Pertti Huuskosen ja Minna Rautakorven tietokirja Pohjolan Piilaakso – kasvun opit on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Pohjolan Piilaakso – kasvun opit avaa Pertti Huuskosen ennakkoluulotonta matkaa teekkariyrittäjästä Oulun ihmeen rakentajaksi, kansainväliseksi johtajaksi ja pörssin sarjalistaajaksi. Kirjan kantavia teemoja ovat yrityksen kasvu ja jalostaminen menestyväksi. Lisäväriä tuovat teräväkynäiset kolumnit, joiden aiheet ovat yhä ällistyttävän ajankohtaisia.
Teos kuvaa intohimoista yritysten ja yhteiskunnan kehittämistä neljänä vuosikymmenenä. Keskeisessä roolissa on Oulun ihme – perusteollisuuden kaupungin nopea muutos huipputeknologian keskittymäksi. Kirja avaa yritysten ja julkisten toimijoiden tuloksellista yhteistyötä aikana, jolloin Suomi oli kilpailukyvyltään maailman kärkimaita. Haastattelut antavat uutta tietoa aikakaudesta ja laajentavat näkökulmia.
Pertti Huuskonen on pitkän linjan kansainvälinen yritysjohtaja, hallitusammattilainen ja yrittäjä. Hän on vaikuttanut myös monissa järjestöissä, kauppakorkeakoulun opettajana ja kolumnistina.
Minna Rautakorpi on kokenut viestinnän ammattilainen, joka on toiminut pitkään erityisesti IT-alan yrityksissä vastuullisissa rooleissa. Nykyään hän toimii viestinnän asiantuntijana ja toimitusjohtajana Lunacon Oy:ssä.
HUUSKONEN, PERTTI & RAUTAKORPI, MINNA : Pohjolan Piilaakso – kasvun opit
288 sivua
ISBN 9789523815858
Ilmestymisaika: Marraskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko.mali@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
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Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa.tompuri@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko.mali@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu.vakiparta@aviador.fi
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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