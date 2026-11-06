Sää muuttuu talvisemmaksi koko maassa
9.11.2026 15:11:08 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Sää kylmenee ja sateet yleistyvät viikon edetessä. Pohjoisessa sataa lunta, ja muuallakin maassa lumisateen todennäköisyys kasvaa. Lapissa on pakkasta ympäri vuorokauden, etelässä esiintyy yöpakkasia.
Maanantaina päivälämpötila on kohonnut vielä koko Suomessa nollan yläpuolelle. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan kuitenkin jo tiistaina maksimilämpötilat jäävät pakkasen puolelle lähes koko Lapissa. Loppuviikolla pakkaselle jäädään myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
"Maan etelä- ja keskiosassakin päivät vähitellen viilenevät: etelärannikolla +5 asteen lukemia näyttäsi riittävän torstaille saakka, mutta perjantaina ja lauantaina maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila jää nollan ja +3 asteen välille", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula.
Tiistain jälkeen maan pohjoisosassa on öisin pakkasta 3–15 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa yön alimmat lämpötilat ovat aluksi vähän nollan molemmin puolin, viikonloppuna nollan ja –5 asteen välillä.
Sunnuntaina sää jälleen lämpenee mahdollisesti yli +5 asteeseen.
Lappiin pysyvä talvi, eteläänkin mahdollisesti ensilumi
Sää muuttuu tällä viikolla sateisemmaksi ja sateen olomuoto muuttuu pohjoisesta alkaen lumisemmaksi. Jo tiistain vastaisena yönä Etelä-Lappiin ja Koillismaalle syntyy sadenauha, josta voi kertyä vuorokauden aikana paikoin yli 10 senttimetriä lunta.
Keskiviikkona lumisadenauha liikkuu etelämmäksi, ja muutaman senttimetrin lumikertymiä saadaan Vaasasta Pohjois-Karjalan ja Kainuun rajaseuduille yltävällä alueella. Tämän linjan eteläpuolellakin sataa keskiviikkona, mutta sateet tulevat siellä vetenä. Myös torstai on koko Lapin eteläpuolisessa Suomessa sateinen; lumiraja pysyttelee suunnilleen samoilla alueilla kuin keskiviikkona.
Perjantai on näillä näkymin tämän viikon päivistä sateisin. Perjantaina sade voi tulla osittain lumena myös maan eteläosassa: lunta voi sataa paikoin 0–3 senttimetriä. Keski-Lapista maan keskiosaan ulottuvalla alueella lunta voi kertyä paikoin jopa 15 senttimetriä.
Ajokeli muuttuu lumisateiden myötä huonoksi.
"Jos autossa on vielä alla kesärenkaat, ne on syytä vaihtaa viimeistään nyt talvirenkaisiin", Hoppula vinkkaa.
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Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
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