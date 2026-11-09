Eteläsataman saarille ensimmäinen asemakaava – kaavaehdotus etenee kaupunginvaltuustoon

Eteläsataman saaret ovat osa Suomenlinnan maailmanperintökohteen suurmaisemaa, ja niitä ympäröivä näkymä kuuluu Helsingin tunnistettavimpiin maisemiin. Saarilla ei ole tällä hetkellä asemakaavaa.

Asemakaavalla turvataan alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvot. Kaavamääräyksin ohjataan uudisrakentamista ja sen sijoittumista niin, että se sopeutuu olemassa olevaan ympäristöön eikä oleellisesti muuta kaupunkikuvaa tai maisemaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisten merellisten palveluiden säilymisen ja kehittämisen.

Valkosaarelle on suunnitteilla virkistyksen, veneilyn ja kilpapurjehduksen tarpeisiin uusia aallonmurtajia ja laitureita sekä toimintaa tukevia uudisrakennuksia. Katajanokanluodolle on suunnitteilla uudisrakennus.

Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu Luoto, jonka näkyvin elementti on ravintola Klippan (nyk. Ravintola Saaristo), sekä pienikokoinen kalliosaari Ryssänsaari, jolla sijaitsee kesäasunto talousrakennuksineen.

Helsingin kaupunki omistaa alueen lukuun ottamatta Katajanokanluotoa, joka on yksityisomistuksessa. Lopullisen päätöksen asemakaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Mellunkylän Kontulankujan kaavamuutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan myös Mellunkylän Kontulankujan asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamista kuusi-seitsemänkerroksisilla asuinkerrostaloilla osoitteissa Kontulankuja 2, 3 ja 5. Asukasmäärän lisäys on noin 320 uutta asukasta.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusien omistusasuntojen rakentaminen nykyisille Heka:n asuinkerrostalojen tonteille. Ratkaisulla luodaan edellytykset myös katutilojen viihtyisyyden parantamiselle.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Roihupellon ratikkavarikolle uusi säilytys- ja huoltohalli

Kaupunginhallitus hyväksyi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Roihupellon raitiovaunuvarikon ratakunnossapitokaluston säilytys- ja huoltohallin hankesuunnitelman. Varikon laajentaminen säilytys- ja huoltohallilla mahdollistaa pääkaupunkiseudun kasvavan raitiotieverkon ympärivuotisen toimivuuden ja kustannustehokkaan ylläpidon. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ratakunnossapitokalusto on sijoitettu kolmelle varikolle (Koskelaan, Roihupeltoon ja Vaaralaan). Roihupellon varikolta järjestetään linjan 15 sekä Länsiratikoiden ratojen kunnossapito.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli valtuutettujen aloitteita. Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Johanna Snellman

Viestintäasiantuntija

P. 040 843 09 15

johanna.snellman@hel.fi