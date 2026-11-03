Suomen Salibandyliitto ry

MM-kisojen median akkreditointia jatkettu 18.11. saakka

9.11.2026 15:37:37 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

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Miesten salibandyn maailmanmestaruuskilpailut pelataan Tampereella 5.–13. joulukuuta 2026. Median akkreditointiaikaa on jatkettu keskiviikkoon 18.11.2026 saakka.

Median akkreditointilomake TÄÄLLÄ. 

Miesten MM-kisoihin osallistuu 16 maata. Suomi sai kisojen järjestäjänä suoran paikan MM-lopputurnaukseen, muut paikat ratkaistiin alkuvuonna pelatuissa maanosittaisissa karsintaturnauksissa.

Suomi on hallitseva miesten maailmanmestari voitettuaan edellisten MM-kisojen loppuottelussa Ruotsin 5–4 jatkoajalla joulukuussa 2024 Malmössä.

Alkusarjassa joukkueet on jaettu neljään lohkoon. Yhdeksän päivän aikana pelataan yhteensä 48 ottelua. Alkusarjan otteluita ja sijoitusotteluita pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä. Kisojen ratkaisuottelut puolivälieristä lähtien pelataan Nokia Arenalla. Maailmanmestari selviää sunnuntaina 13.12. pelattavassa MM-finaalissa.

Miesten MM-kisojen lohkot

Lohko A: Latvia, Norja, Suomi, Sveitsi
Lohko B: Ruotsi, Saksa, Slovakia, Tšekki
Lohko C: Singapore, Slovenia, Thaimaa, Viro
Lohko D: Filippiinit, Japani, Kanada, Tanska

A-lohkossa katseet kohdistuvat erityisesti isäntämaa Suomeen. Suomi avaa kisat lauantaina 5.12. Sveitsiä vastaan, kohtaa Norjan itsenäisyyspäivänä ja päättää alkulohkonsa Latviaa vastaan 8.12.

Otteluohjelma täällä.

Miesten salibandyn maailmanmestaruudesta pelataan joulukuussa 16. kerran. Suomi on juhlinut MM-kultaa viidesti vuosina 2008, 2010, 2016, 2018 ja 2024).

Lisätietoa MM-kisasivuilla: https://freeoflimits.fi/

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Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

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