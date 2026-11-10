Kempowerin laturit ovat jakaneet jo yli 2 GW energiaa Qelon laajentuvassa sähköautojen latausverkostossa Kroatiassa
10.11.2026 10:00:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
Kroatian nopeimmin kasvavien sähköautojen latausverkostoihin kuuluva Qelo on saavuttanut merkittävän 2 GW:n rajapyykin energianjakelussaan Kempowerin toimittaman DC-pikalatausinfrastruktuurin kautta.
Saavutus kuvastaa sähköisen liikenteen nopeaa kasvua sekä luotettavien ja suuritehoisten latausratkaisujen kasvavaa kysyntää Kroatiassa. Viime vuoden aikana latausmäärät Qelon latausverkostossa ovat kasvaneet merkittävästi ja 2 GWh:n rajapyykki saavutettiin lokakuussa kolme kertaa nopeammin kuin ensimmäinen gigawattitunti.
Qelo on parhaillaan keskellä mittavaa investointikierrosta, jonka tavoitteena on laajentaa sen ultranopeaa latausverkostoa ympäri Kroatiaa. Vuoden loppuun mennessä yhtiö arvioi toimivansa yli 30 paikkakunnalla ja tarjoavansa noin 100 ultranopeaa latauspistettä sekä kotimaisille että kansainvälisille sähköautoilijoille.
Marraskuussa 2023 solmitun kumppanuuden jälkeen Qelo ja Kempower ovat ottaneet käyttöön 86 ultranopeaa latausliitintä 26 paikkakunnalla Kroatiassa.
”Kroatian suurimpana Kempower-kumppanina olemme ylpeitä voidessamme juhlia tätä merkkipaalua yhdessä. Kempowerin teknologia on ollut keskeisessä roolissa rakentaessamme luotettavaa, skaalautuva ja käyttäjäystävällistä latauskokemusta sähköisen liikenteen kysynnän yhä kasvaessa”, sanoo Qelon toimitusjohtaja Predrag Šeatović.
”Qelon nopea kehitys osoittaa suuritehoisen latausinfrastruktuurin kysynnän kasvun Kroatiassa. 2 GWh:n saavuttaminen näin lyhyessä ajassa on vahva osoitus siitä, kuinka nopeasti maan sähköautojen latausverkosto kehittyy. On hienoa olla tukemassa Qeloa sen jatkaessa toiminta-alueensa laajentamista”, sanoi Kempowerin Keski- ja Kaakkois-Euroopan liiketoiminnan kehitysjohtaja Igor Ban.
Qelon ja Kempowerin kumppanuus tukee edelleen modernin sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämistä Kroatiassa auttaen kuljettajia matkustamaan luottavaisemmin ja samalla edistäen siirtymistä kohti kestävää liikennettä.
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Mediayhteydet
Sari Hörkkö
Viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
+358 29 002190
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajien toimesta sähköauton in kuljettajille, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Qelo on kroatialainen sähköajoneuvojen latausyritys, joka keskittyy valtakunnallisen pikalatausasemien verkoston kehittämiseen ja ylläpitoon. Vuonna 2021 perustettu yritys tarjoaa latausratkaisuja yksityis- ja yrityskäyttäjille, ja sähkö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Qelo-kortin avulla kuljettajat pääsevät käyttämään yli miljoonaa latauspistettä ympäri Eurooppaa. Qelo pyrkii tekemään sähköisestä liikenteestä entistä helpommin saavutettavaa ja vaivattomampaa laajentamalla latausinfrastruktuuria ja yksinkertaistamalla sähköautoilijoiden latauskokemusta. qelo.eu
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Yhteyshenkilöt
Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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