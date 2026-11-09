Konsernijaosto käsitteli Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsausta

Samalla konsernijaosto kehotti yhtiön hallitusta jatkamaan toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sekä asumisoikeuskäyttöasteen parantamiseksi.

Helsingin Asumisoikeus hallinnoi, ylläpitää ja rakennuttaa Helsingin alueella kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyisiä asumisoikeusasuntoja. Helsingin kaupunki on asettanut kokonaan omistamalleen yhtiölle omistajastrategiassa kolme tavoitetta. Tavoitteet ovat kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Seuraavan kerran konsernijaosto kokoontuu 16. marraskuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.