Konsernijaosto käsitteli Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsausta
9.11.2026 17:00:52 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 9. marraskuuta Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Samalla konsernijaosto kehotti yhtiön hallitusta jatkamaan toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sekä asumisoikeuskäyttöasteen parantamiseksi.
Helsingin Asumisoikeus hallinnoi, ylläpitää ja rakennuttaa Helsingin alueella kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyisiä asumisoikeusasuntoja. Helsingin kaupunki on asettanut kokonaan omistamalleen yhtiölle omistajastrategiassa kolme tavoitetta. Tavoitteet ovat kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Seuraavan kerran konsernijaosto kokoontuu 16. marraskuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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