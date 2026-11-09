Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Konsernijaosto käsitteli Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsausta

9.11.2026 17:00:52 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 9. marraskuuta Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Helsingin kaupungintalo.
Konsernijaosto kokoontuu Helsingin kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Samalla konsernijaosto kehotti yhtiön hallitusta jatkamaan toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sekä asumisoikeuskäyttöasteen parantamiseksi.

Helsingin Asumisoikeus hallinnoi, ylläpitää ja rakennuttaa Helsingin alueella kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyisiä asumisoikeusasuntoja. Helsingin kaupunki on asettanut kokonaan omistamalleen yhtiölle omistajastrategiassa kolme tavoitetta. Tavoitteet ovat kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Seuraavan kerran konsernijaosto kokoontuu 16. marraskuuta.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Avainsanat

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