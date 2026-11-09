Kaupunginhallitus: Talousarvioneuvottelut käyntiin

Kaupungin organisaatioon muutoksia

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto tarkistaa hallintosääntöä organisaatiomuutosten johdosta. Muutokset koskevat mm. sisäisen tarkastuksen yksikön lakkauttamista, elinvoiman tulosalueen muuttamista toimialaksi sekä peruskoulujen johtokunnista luopumista. Kaupunginhallitus edellyttää, että sisäisen tarkastuksen toimivuutta ulkoistettuna palveluna seurataan ja tuodaan arviointi mallin toimivuudesta kaupunginhallitukselle viimeistään 2028 syksyllä.

Kaupunginhallitus päätti 10.8.2026 käynnistää talouden tasapainottamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut 2.9.2026 alkaen. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on ollut Espoon kaupungin koko henkilöstö. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 14.10.2026. Hallintosäännön tarkistamisen perusteena on tarve sopeuttaa organisaation toiminta, kustannusrakenne ja henkilöstöresurssit vastaamaan muuttunutta toiminnallista ja taloudellista tilannetta.

Autoedut osaksi kokonaispalkkaa

Kaupunginhallitus päätti pitää voimassa päätöksen Työsuhdeautojen huoltoleasingpalvelujen hankinnasta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti päätökseen otto-oikeutta. Kaupunginhallitus toteaa saamansa selvityksen perusteella, että Espoon kaupunki siirtyy johdon kokonaispalkkajärjestelmään siten, että mahdolliset autoedut sisällytetään jatkossa rahassa määriteltävään kokonaispalkkaan. Kokonaispalkkajärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2027 alkupuolella.

Autoetujärjestely on ollut Espoon kaupungissa käytössä jo vuodesta 2008 lähtien ja kilpailutus koskee olemassa olevan järjestelyn jatkamista. Hankintapäätöksessä esitetty noin 4 miljoonan euron arvo ei ole uusi lisäkustannus kaupungille eikä tarkoita, että kaupunki olisi lisäämässä autoetuja tai niiden määrää. Puitesopimus luo ainoastaan ehdot, joiden puitteissa ajoneuvoja voidaan tilata.

Kaupungilla on tällä hetkellä 30 työsuhdeautoa, joiden leasingvuokrien kokonaiskustannus on noin 35 350 euroa kuukaudessa (sis. alv). Tämä tarkoittaa noin 424 200 euroa vuodessa ja noin 1,70 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella.

Talousarvioneuvottelut käyntiin

Vuoden 2027 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen jätettiin suunnitellusti pöydälle valtuustoryhmien neuvottelujen ajaksi. Valtuusto päättää vuoden 2027 budjetista kokouksessaan 3.12.2026.

Lisää aiheesta: Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2027 – Menojen kasvu tasapainotetaan ja samalla panostetaan oppimiseen

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Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen (asia 10) jätettiin pöydälle.

Lisäksi pöydälle jätettiin seuraavat selostukset:

Kaupunkiuudistusohjelma

Varhaiskasvatuksen palveluverkko ja yksityisen varhaiskasvatuksen kapasiteetin lisääminen - tilannekatsaus



Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan kasvun ja oppimisen toimialajohtajan 30.10.2026 tekemään päätökseen ”Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön toimintaohjemuutokset 1.1.2027”.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat