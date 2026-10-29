Yli puoli miljoonaa lasta Gazassa vailla turvallista suojaa talven alkaessa

Gazan kaistaleella noin 70 000 telttaa tulvi talvikauden ensimmäisessä myrskyssä viime viikonloppuna. Perheet joutuivat pakenemaan veden valtaamilta leireiltä keskellä yötä, ja pelastusviranomaiset vastaanottivat yli 1 500 hätäpuhelua. Rankkasateissa tuhoutui arviolta yli 6 000 suojaa ja 17 400 vaurioitui.

Pelastakaa Lapset on käynnistänyt toimet sateista ja tulvista kärsineiden auttamiseksi. Järjestö jakaa perheille käteisapua, jonka avulla ne voivat korvata menetyksiään ja varautua uusiin sateisiin. Avustustarpeiden arvioidaan kuitenkin kasvavan edelleen sääolosuhteiden jatkuessa haastavina. Erityisen alttiita tulville ovat Al-Mawasi läntisessä Khan Yunisissa, Deir al-Balahin leirit sekä Gazan kaupungin, Pohjois-Gazan ja Rafahin alavat alueet.

Järjestöjen ja YK:n muodostaman suojaklusterin mukaan noin 58 prosenttia Gazan väestöstä, eli 1,2 miljoonaa ihmistä, oli jo ennen talvimyrskyä vailla turvallista asianmukaista suojaa. Heistä arviolta 564 000 on lapsia.

Viime vuoden lokakuussa julistetun tulitauon piti mahdollistaa esimerkiksi asuntovaunujen toimittaminen Gazaan. Israelin viranomaiset ovat kuitenkin toistuvasti estäneet niiden pääsyn alueelle. Alueelle ei myöskään ole saatu riittävästi telttoja, pressuja eikä suojien korjaamiseen tarvittavia rakennustarvikkeita.

Myös lämmityslaitteista ja polttoaineesta on pulaa. Suojaklusterin kyselyyn osallistuneista perheistä 84 prosentilla ei ole toimivaa keinoa lämmittää suojaansa, ja lähes puolet (48 %) käyttää ruoanlaittoon muovia, renkaita, roskia tai pahvia. Näiden polttamisesta vapautuvat myrkylliset kaasut voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia.

Yli miljoona ihmistä Gazassa tarvitsee talvivaatteita, ja perheet kertovat lasten lämpimien vaatteiden olevan kiireellisimpiä tarpeita talven lähestyessä. YK:n mukaan viime talvena ainakin 11 lapsen raportoitiin kuolleen hypotermiaan Gazassa. Monet muut sairastuivat hengitystieinfektioihin tai kärsivät aliravitsemuksen ja pitkäaikaissairauksien pahenemisesta.

Gazan talveen varautumiseen tarvitaan 283 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mutta tarvittavasta rahoituksesta puuttuu YK:n mukaan edelleen noin 60 prosenttia.

Lapset kärsivät eniten

– Neljä lasta, joiden olisi pitänyt olla turvassa ja lämpimässä perheidensä kanssa, menetti henkensä täysin vältettävissä olleella tavalla. Heidän kuolemansa muistuttavat traagisesti siitä, että Gazassa jopa huono sää voi muuttua lapsille hengenvaaralliseksi, sanoo Pelastakaa Lasten Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Itä-Euroopan aluejohtaja Ahmad Alhendawi.

– Kyse ei ole vain huonosta säästä. Samaan aikaan, kun lapset nukkuvat tulvavedessä, teltat, suojatarvikkeet ja polttoaine odottavat Gazan rajalla, koska Israelin viranomaiset estävät niiden pääsyn alueelle. Tämä on tietoinen päätös, ja lapset maksavat siitä hinnan. Humanitaariset järjestöt ovat toistuvasti varoittaneet, että ilman riittäviä suojatarvikkeita ja apua talven varalta lapset altistuvat vakavalle vaaralle. Nyt nämä varoitukset ovat käyneet toteen kaikkein traagisimmalla mahdollisella tavalla.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä toimimaan välittömästi lasten suojelemiseksi ja vältettävissä olevien lasten kuolemien estämiseksi Gazassa.

– Kansainvälisen yhteisön, mukaan lukien Suomen, on lisättävä painetta Israelin viranomaisia kohtaan rajanylityspaikkojen avaamiseksi. Telttojen, suojatarvikkeiden, polttoaineen sekä talvivaatteiden toimittaminen Gazaan on sallittava ilman rajoituksia. Myös humanitaarista apua tarvitaan kiireellisesti lisää. Esimerkiksi UNRWA muodostaa Gazan humanitaarisen avustustoiminnan selkärangan, minkä vuoksi on kriittistä, että Suomi jatkaa UNRWA:n rahoittajana, toteaa Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön erityisasiantuntija Sonja Hyötylä.

Suomen Pelastakaa Lapset päätti tänään lähettää yksityis- ja yrityslahjoitusten turvin 650 000 euron lisärahoituksen kansainvälisen liikkeen humanitaariseen avustusrahastoon tukeakseen avustustoimia Gazassa ja muissa kriiseissä. Tästä summasta 150 000 euroa kohdennetaan avustustyöhön Ukrainassa lahjoittajien toiveiden mukaisesti.

Toimituksille tiedoksi

Gazassa asuu arviolta 1,98 miljoonaa ihmistä, joista Palestiinan tilastokeskuksen mukaan noin 47 prosenttia on lapsia. Tämä vastaa noin 930 600 lasta. Kun samaa väestöosuutta sovelletaan suojaklusterin arvioon kriittisissä tai katastrofaalisissa suojaolosuhteissa elävistä ihmisistä, tällaisissa olosuhteissa arvioidaan elävän noin 564 000 lasta.

Pelastakaa Lapset on toiminut miehitetyllä Palestiinalaisalueella vuodesta 1953 lähtien, ja sillä on ollut pysyvä läsnäolo alueella vuodesta 1973. Järjestö tarjoaa yhdessä kumppaneidensa kanssa terveys- ja ravitsemuspalveluja, koulutusta, lastensuojelun tukea, käteisapua ja muuta välttämätöntä humanitaarista apua.

Pelastakaa Lasten Gaza-keräys: www.pelastakaalapset.fi/gaza

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