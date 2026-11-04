Jokaisella nuorella on oikeus mielekkääseen työuraan – Varma kehittää työpaikoille uusia ratkaisuja nuorten työkyvyn tukeen

Nuorten mielenterveyden haasteet näkyvät yhä useammin myös työelämässä. Työn arjessa ne voivat ilmetä esimerkiksi epävarmuutena, kuormittumisena tai vuorovaikutustilanteissa. Pitkittyessään haasteet voivat vaikuttaa työkykyyn ja lisätä riskiä siihen, että työura katkeaa jo alkuvaiheessa.

– Nuorten työkyvyn tukeminen on sekä inhimillisesti että työelämän kestävyyden kannalta tärkeää. Työkyvyn haasteisiin on päästävä kiinni varhain, ennen kuin ne pitkittyvät ja alkavat kaventaa nuoren mahdollisuuksia jatkaa työelämässä, painottaa työkykyjohtaja Pauli Forma.

Konkreettisia työvälineitä työpaikkojen tarpeisiin

Nuorten polku työelämään -hankkeessa kehitämme työpaikoille toimintamalleja ja työvälineitä, joiden avulla työnantajat voivat tunnistaa nuorten työntekijöiden työkyvyn tuen tarpeita ja vahvistaa arjen käytäntöjä.

Toteutamme hankkeen yhteistyössä Väestöliiton Hyvinvointi Oy:n, Hoivatie Oy:n ja asiakasyritystemme kanssa. Kohdistamme hankkeen alle 35-vuotiaisiin työntekijöihin, jotka ovat kiinnittyneet työelämään tai kiinnittymässä siihen.

– Nuorten työntekijöiden tukeminen ei voi olla vain yksilön tuen varassa. Työkykyjohtamisessa on erilaisia yleisiä toimintamalleja, mutta tavoitteemme on luoda työvälineitä, jotka ovat vaikuttavia juuri nuorten työkykyhaasteiden kohdalla. Tämä on aivan uusi näkökulma työkykyjohtamisessa. Kehitystyö tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta lopputulokset ovat toimivia arjessa, Pauli Forma korostaa.

Hankkeeseen mahtuu vielä mukaan muutama asiakasyrityksemme. Ilmoittautuminen onnistuu olemalla yhteydessä hankkeen projektipäällikköön Hanna Periin (hanna.peri@varma.fi). Hankkeen työpajat ovat käynnistymässä marraskuun loppupuolella.

– Tehdessäni yhteistyötä yritysasiakkaidemme kanssa vastaani tulee yhä useammin kysymyksiä nuorten työntekijöiden työkyvyn tuesta ja esihenkilöiden osaamisen kasvattamisesta, kun eri sukupolvien toiveet ja tarpeet kohtaavat vauhdikkaassa työelämässä. Näiden asioiden äärelle on työpaikoilla harvoin riittävästi aikaa pysähtyä. On innostavaa päästä kehittämään arjen ratkaisuja ja työvälineitä juuri tähän tarpeeseen, sanoo työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä työskentelevä Hanna Peri.

Lopputulokset osaksi Varman työkykyjohtamisen palveluvalikoimaa

Yksi kehitettävistä keinoista on mentorimalli, jossa työyhteisön jäsen toimii nuoren työntekijän matalan kynnyksen tukena työuran alkuvaiheessa. Mentorit saavat valmiuksia tunnistaa kuormitusta ja varhaisia signaaleja, käydä matalan kynnyksen keskusteluja, tukea työuran alkuvaiheen haasteissa ja ohjata nuorta tarvittaessa eteenpäin.

– Mentorimallin tarkoituksena ei ole luoda erillistä raskasta rakennetta, vaan vahvistaa työpaikan pysyvää kykyä tukea nuoria osana turvallista arkea, Hanna Peri kertoo.

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja työvälineet kootaan osaksi Varman työkykyjohtamisen palveluvalikoimaa.

Teemme merkityksellisiä vastuullisuustekoja

Varman strategiassa olemme linjanneet keskittyvämme merkityksellisiin vastuullisuustekoihin ja jatkavamme laadukasta työtä vastuullisuudessa.

Uudistetun vastuullisuusohjelmamme mukaisesti tavoitteenamme on entistä mitattavampi vastuullisuustyö.

Keskitymme teemoihin ja asioihin, jotka ovat meille ja asiakkaillemme oleellisia ja tärkeitä, ja joihin voimme itse vaikuttaa.

Tämän vuoden yhtenä vastuullisuusteemana on työuransa alussa olevien nuorten työkyvyn tukeminen. Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti edistämme kestävää työkykyä, ja tavoitteemme on, että mahdollisimman moni voi olla mukana työelämässä.



Varman vastuullisuusohjelma