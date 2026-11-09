Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Maksullinen ohituskaista korkeakoulututkintoon vahvistaa luokkayhteiskuntaa

10.11.2026 09:07:44 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Eduskunnassa keskustellaan tänään hallituksen esityksestä, joka mahdollistaa korkeakoulututkinnon suorittamisen maksullisena avoimessa korkeakoulussa. 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikosken mukaan Suomeen ei tule luoda maksullista ohituskaistaa korkeakoulututkintoon.  Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan taloudellisen tilanteen perusteella.

Kuva: Outi Neuvonen

– Me Vasemmistoliitossa emme tingi maksuttomasta koulutuksesta tippaakaan. Korkeakoulutus periytyy Suomessa jo nyt vahvasti. Korkeakoulututkintoon ei tule luoda uusia periytyvyyttä vahvistavia mekanismeja, vaan meidän on löydettävä paremmat keinot heikentää nuorten taustan vaikutusta.

Hallituksen esitys on herättänyt laajaa kritiikkiä sekä korkeakouluissa että opiskelijaliikkeessä myös sen vuoksi, että se on valmisteltu kiireellä ilman laajempaa keskustelua. 

– On käsittämätöntä, että näin suurta periaatteellista muutosta suomalaiseen koulutusjärjestelmään tehdään näin kiireellä. Tämä esitys on taas esimerkki siitä, kuinka hallituksen koulutuspolitiikka on lyhytjänteistä sähläämistä ilman kunnon visiota paremmasta tulevaisuudesta. 

Pia Lohikoski on huolissaan siitä, että suomalaisen osaamis- ja koulutustason kivijalkaa, eli maksutonta koulutusta ollaan murtamassa monesta kohtaa. Tämä on hyvin ristiriitaista siinäkin mielessä, että yhdessä jaettu tavoite on koulutustason nostaminen. 

– Kesällä julkaistussa uudessa korkeakouluvisiossa on hyvin kunnianhimoinen tavoite nostaa korkeakoulutettujen nuorten osuus 60 prosenttiin, ja tämä on hieno asia. Mutta miten kummassa tavoite saavutetaan murtamalla maksutonta koulutusta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen?

Yhteyshenkilöt

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