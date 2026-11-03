Robert Plant, J. Karjalainen ja Lakecia Benjamin Pori Jazziin

10.11.2026 10:00:00 EET | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote

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Pori Jazz on julkaissut ensimmäiset artistit 60. kertaa järjestettävän festivaalin torstain 15.7.2027 pääkonserttiin. Kirjurinluodon konserttipuiston lavalle nousevat Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian, J. Karjalainen, yhdysvaltalainen saksofonitähti Lakecia Benjamin sekä jazzin supertrio Joey Calderazzo / John Patitucci / Dave Weckl.

Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian esiintyy Pori Jazzin torstain 15.7.2027 pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian esiintyy Pori Jazzin torstain 15.7.2027 pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.

Robert Plant, yksi rockin ja juurimusiikin merkittävimmistä vaikuttajista, saapuu Pori Jazziin arvostetun Saving Grace -yhtyeensä ja laulaja Suzi Dianin kanssa. Vuonna 2019 perustettu kokoonpano yhdistää folkia, bluesia, gospelia, countrya ja americanaa omaleimaiseksi ja ajattomaksi musiikilliseksi kokonaisuudeksi. Kansainvälisesti arvostettu yhtye tunnetaan hienovaraisista sovituksistaan, monipuolisista lauluharmonioistaan sekä huippumuusikoiden saumattomasta yhteissoitosta. Kirjurinluodossa yleisö pääsee kokemaan kokoonpanon, jota kriitikot ovat luonnehtineet Robert Plantin vahvimmaksi yhtyeeksi vuosikymmeniin.

Kotimaisista kärkinimistä mukana on J. Karjalainen, joka viettää ensi vuonna 70-vuotisjuhliaan. Suomalaisen populaarimusiikin kestosuosikki aloitti levytysuransa jo 1981 ja on esiintynyt Pori Jazzissa ensimmäisen kerran jo vuonna 1986 Mustat Lasit -yhtyeensä kanssa.

Kansainvälisen jazzkentän kiinnostavimpiin nimiin lukeutuva saksofonisti Lakecia Benjamin tunnetaan energisestä tyylistään, jossa jazz yhdistyy funkiin, hip hopiin ja R&B:hen. Kuusinkertainen Grammy-ehdokas ammentaa vaikutteita erityisesti John Coltranen musiikista.

Torstaina Pori Jazzissa triona esiintyvät Grammy-palkitut pianisti Joey Calderazzo, basisti John Patitucci ja rumpali Dave Weckl kuuluvat sukupolvensa arvostetuimpiin jazzmuusikoihin, jotka ovat johtaneet omia yhtyeitään sekä kuuluneet jazzin merkittävimpien muusikoiden kokoonpanoihin.

Pori Jazz järjestetään 9.–18.7.2027. Festivaalin pääkonsertit koetaan Kirjurinluodon konserttipuistossa 15.–17.7.2027.

Torstain 15.7. pääkonsertin päiväliput ovat nyt myynnissä Ticketmasterin kanavissa. Saatavilla on rajoitettu määrä S-Etuhintaisia päivälippuja alkaen 99 €. Normaalihintaiset päiväliput ovat saatavilla alkaen 117 € vuoden 2026 loppuun asti. Myynnissä ovat myös VIP- ja Lounge-liput, avoimet päiväliput sekä kolmen päivän liput.

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Yhteyshenkilöt

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Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian esiintyy Pori Jazzin torstain 15.7.2027 pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian esiintyy Pori Jazzin torstain 15.7.2027 pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
Lataa
J. Karjalainen esiintyy Pori Jazzin torstain 15.7.2027 pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
J. Karjalainen esiintyy Pori Jazzin torstain 15.7.2027 pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
Lataa
Lakecia Benjamin esiintyy Pori Jazzin torstain 15.7.2027 pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
Lakecia Benjamin esiintyy Pori Jazzin torstain 15.7.2027 pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
Lataa
Joey Calderazzo, John Patitucci & Dave Weckl esiintyvät Pori Jazzin torstain 15.7. pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
Joey Calderazzo, John Patitucci & Dave Weckl esiintyvät Pori Jazzin torstain 15.7. pääkonsertissa Kirjurinluodon konserttipuistossa.
Roberto Cifarelli Roberto Cifarelli
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