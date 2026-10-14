Länsi-Uudenmaan SDP neuvotteli merkittäviä parannuksia asiakasmaksuihin – heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta myös vaikeassa taloustilanteessa

HUSin hallituksen demarit: Apottiin ei voida sitoutua pitkäaikaisesti ilman avointa vertailua 7.9.2026 16:30:41 EEST | Tiedote

Potilastietojärjestelmää koskevissa päätöksissä tarvitaan nyt harkintaa ja avoimuutta. Apottiin ei tule sitoutua pitkäaikaisesti ennen kuin eri vaihtoehtoja on verrattu perusteellisesti ja kustannukset selvitetty tarkasti.