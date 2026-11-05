Kesän 2026 päällystystyöt ovat valmistuneet Itä-Suomessa
10.11.2026 09:15:15 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Toukokuussa alkaneet kesän päällystystyöt ja päällysteiden paikkaustyöt ovat valmistuneet lokakuun puolessa välissä Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.
Maanteiden päällysteitä uusittiin ja korjattiin noin 345 kilometrin matkalla. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyväyliä päällystettiin noin 19 kilometriä. Vähäliikenteisiä huonokuntoisia päällystettyjä teitä kunnostettiin sorateiksi kolmen kilometrin matkalla.
Päällystyskohteilla tehtiin ennen päällysteiden korjauksia puuston poistoja ja kuivatuksen parantamista reilun 150 kilometrin matkalla.
Päällystystyökauden jälkeen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueella keskeisen päätieverkon päällysteiden kuntotilanne on hyvä. Huolestuttavin tilanne on vähäliikenteisellä tieverkolla, jossa kolmasosa päällysteistä on huonokuntoisia ja niiden elinkaari on jo pääosin käytetty loppuun.
Vuoden 2027 päällystysohjelman valmistelu on parhaillaan käynnissä ja se valmistuu vuoden vaihteen jälkeen. Rahoitustason laskun seurauksena ohjelma tulee painottumaan vilkkaalle tieverkolle.
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Yhteyshenkilöt
Itä-Suomen elinvoimakeskus
ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen
p. 0295 026 766, kimmo.tiikkainen@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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