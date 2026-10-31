Raportti: metsätuhoilla yhteys suosittuihin Ikean tuotteisiin
10.11.2026 09:42:23 EET | Greenpeace | Tiedote
Ruotsin luontoarvoiltaan arvokkaista metsistä päätyy puuta sahoille, jotka toimittavat raaka-ainetta Ikean huonekalutuotantoon, paljastaa Greenpeacen uusi tutkinta. Greenpeace seurasi jäljittimien avulla tukkeja kahdeksalta hakatulta metsäalueelta Pohjois-Ruotsissa, ja löysivät yhteyksiä Ikean suosittujen IVAR- ja HEJNE-hyllyjen valmistajiin. Greenpeace vaatii Ikeaa, joka on yksi maailman suurimmista puun kuluttajista, lopettamaan hankinnat suojelua vaativista metsistä.
”Ikea ylpeilee vastuullisuustyöllään, ja on ilmoitanut tavoitteekseen käyttää vaikutusvaltaansa positiivisena voimana metsien hyväksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Pitäisi olla sanomattakin selvää, ettei suojelua vaativien metsien puulla ole sijaa Ikean tuotantoketjussa. Mikään hylly tai tuoli maailmassa ei ole tärkeämpi kuin korvaamattomien metsien pelastaminen. Ikean tulee tehdä selkeä ohjeistus tavarantoimittajille, jotta ne pysyvät poissa näistä ainutlaatuisista ekosysteemeistä”, sanoo Frida Bengtsson, Greenpeacen maajohtaja Ruotsissa.
Greenpeacen tutkinta jäljitti tukkeja kahdelle metsäyhtiö SCA:n operoimalle sahalle. Ruotsin metsähallitus (Skogstyrelsen) on kartoittanut hakatut alueet jatkumometsiksi (kontinuitetsskog) – luonnonmetsiksi, jotka ovat pysyneet puupeitteisinä pitkän aikaa ilman, että niitä on koskaan avohakattu. Nämä jatkumometsät ovat äärimmäisen tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle ja katkeamattomille ekologisille yhteyksille. Toisen, Munksundin sahan puuta dokumentoitiin Hedlundalla, joka valmistaa Ikean IVAR-hyllyjä. Raportti kartoittaa toimitusketjun myös toiselta, Bollstabrukin sahalta SCA:n kautta TräTeamille, joka valmistaa HEJNE-hyllyjä. Jäljittimet näyttivät tukkien matkan metsäalueilta sahoille. Sieltä eteenpäin yhteydet huonekaluvalmistajiin ja Ikeaan selvitettiin yritystietojen, tulliasiakirjojen, tuotemerkintöjen ja kenttäkäyntien avulla.
Useat kansainväliset suuryhtiöt ovat jo ryhtyneet toimiin Ruotsin metsätalouskäytäntöjen vuoksi. Syksyn 2025 ja kevään 2026 välisenä aikana Nestlé, Zalando ja L’Oréal ilmoittivat suunnitelmistaan luopua SCA:n puukuidusta pakkaustensa toimitusketjuissa.[1] SCA:ta on kritisoitu hakkuukäytännöistä sekä luontoon ja saamelaisten oikeuksiin kohdistuvista vaikutuksista.
”Tutkintamme osoittaa, kuinka puuta päätyy arvokkaista luonnonmetsistä tuotteiksi, joita monilla on kodeissaan myös Suomessa. En usko, että tämä on sitä, mitä Ikean asiakkaat haluavat. Yrityksen, joka panostaa niin paljon vastuullisuuteen, ei pitäisi sortua näin kestämättömiin alihankintaketjuihin”, kommentoi Juha Aromaa, Greenpeacen Suomen apulaismaajohtaja.
Toisin kuin suurin osa Ruotsin metsämaisemasta, joka on avohakattu ja muutettu talousmetsiksi, jatkumometsät sisältävät pitkien aikojen kuluessa kehittyneitä elinympäristöjä. Nämä luovat parhaat edellytykset monimuotoisuudelle, jota ei voida korvata istuttamalla uusia puita. Ruotsin metsähallitus on todennut, että jatkumometsien hakkuut on lopetettava välittömästi, jos Ruotsi aikoo saavuttaa kansalliset ja kansainväliset ympäristötavoitteensa.[2]
Greenpeace vaatii Ikeaa lopettamaan välittömästi puun hankinnan Euroopan suojelua vaativista metsistä, mukaan lukien kaikista Ruotsin jäljellä olevista jatkumometsistä, ja varmistamaan, että tämä vaatimus täyttyy koko sen toimitusketjussa.
Ennen Ruotsia koskevaa tutkintaa Greenpeace julkaisi kaksi raporttia, joista ensimmäisessä tarkastellaan puutteita Ikean hankintasäännöissä, muun muassa sitä, etteivät säännöt sulje pois suojelua vaativien metsien puuta.[3] Romaniassa tehty kenttätutkimus dokumentoi noin 170-vuotiaan luonnonmetsän hakkuut ennen kuin ehdotettu tiukka suojelu ehti astua voimaan, ja jäljitti puutavaran varastoon, joka toimittaa puuta Ikean alihankkijalle.[4]
[1] Nestlé, Zalando ja L’Oréal ilmoittavat suunnitelmistaan luopua SCA:n puukuidusta pakkaustensa toimitusketjuissa.
[2] Ruotsin metsäkeskus (Skogsstyrelsen): Biologisk mångfald i skogen, raportti 2026/07, uudistettu painos (ruotsiksi).
[3] The Missing Manual – Greenpeacen tutkimus Ikean alihankintojen säännöistä.
[4] Europe’s Vanishing Forests (Part 1) – Greenpeace CEE:n Romanian tapaustutkimus.
Lisätietoa tutmikuksista:
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Ruotsissa jäljittimillä seurattiin tukkeja kevään 2026 aikana kuudelta hakatulta metsäalueelta Norrbottenista SCA:n Munksundin sahalle Piitimeen (Piteå), ja kahdelta alueelta Västernorrlandista SCA:n Bollstabrukin sahalle. Eteenpäin johtavat yhteydet dokumentoitiin Lyckselessä sijaitsevalle Hedlundalle ja Kramforsissa sijaitsevalle TräTeamille. Yhdistettyjen todisteiden perusteella Greenpeace Nordic arvioi olevan erittäin todennäköistä, että suojelua vaativista Ruotsin jatkumometsistä peräisin olevaa puuta päätyy säännöllisesti Ikean huonekalutuotantoon.
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Aiempi Romanian tutkinta: Puutavara jäljitettiin varastoon, joka toimittaa raaka-ainetta Masifpanelille, joka valmistaa Ikean BEKVÄM-jakkaroita ja SNIGLAR-pinnasänkyjä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha AromaaGreenpeacen Suomen apulaismaajohtaja
- Greenpeacen toiminta
- metsät ja metsäpolitiikka
- ilmasto ja ilmastopolitiikka
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
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