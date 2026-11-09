Aalto-yliopisto

Nyt valppaana verkossa – kyberturvallisuutta arkeen

10.11.2026 09:45:00 EET | Aalto-yliopisto | Kutsu

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Maksuttomassa tilaisuudessa saat ajankohtaista tietoa arjen kyberturvasta, verkkohuijauksista ja turvallisesta toiminnasta verkossa. Asiantuntijat kertovat käytännön keinoja, joilla voit vahvistaa omaa ja muiden digiturvaa.

Mainoskuva "Kyberturvallisuutta arkeen" -yleisötilaisuudesta 23.11.2026 Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Kuvassa iäkäs nainen käyttää älypuhelinta kaupunkiympäristössä, taustalla sininen tekstialue tapahtumatiedoilla ja osallistuvien organisaatioiden logot (Liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom, DVV, Cyber Citizen, Poliisi, Finnish Information Security Cluster).

Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia, mutta miten varmistamme, että jokaisella on tarvittavat taidot tulevaisuudessa koulutieltä keinutuoliin?

Tapahtuma auttaa sinua ymmärtämään, mitä verkkoturvallisuudesta tulisi tietää juuri nyt ja millä keinoilla voit toimia arjessa turvallisemmin. Tapahtuma sopii myös sinulle, joka haluat auttaa muita toimimaan samoin, eli esimerkiksi vanhemmalle, opettajalle, yhteisötoimijalle ja digiturvaosaamisen kehittäjälle.

Tervetuloa mukaan maanantaina 23.11.2026 klo 12.00–16.00 joko paikan päälle Aalto-yliopistolle Otaniemeen tai seuraamaan tilaisuutta verkon välityksellä. Paikan päälle tulevien on mahdollista osallistua maksuttomalle lounaalle ennen tapahtumaa.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.11. Huom. Ilmoittautuminen lounaalle päättyy jo 16.11.

Ohjelma:

11.00 Lounas 
12.00 Ohjelma alkaa

Osio 1: Kyberturvallisuus arjessa: katsaus onnistumisiin ja ajankohtaisiin uhkiin 

  • Tervetulosanat
    Janne Allonen, Liikenne- ja viestintäministeriö
  • Tietoturva tekoälyn aikakaudella
    Laura Kankaala, F-Secure 
  • Kyberturvan tilanne Suomessa 
    Juha Tretjakov, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus
  • Miten olemme onnistuneet kääntämään kansalaisten luottamuksen takaisin kasvuun?
    Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto
  • Kyberuhkat ja huijaukset – mitä me näemme? 
    Lauri Rämö, Elisa Oyj
  • Miltä kyberrikollisuus näyttää suomalaisten nuorten arjessa?
    Aki Somerkallio, Keskusrikospoliisi
  • Paneeli: miksi jokaisen kannattaa ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta?

14.00 Kahvitauko 

Osio 2: Valppaana verkossa: keinoja kansalaisten kyberturvaosaamisen kehittämiseen

  • Tekoälymurros ei onnistu ilman luottamusta
    Jonna Heliskoski, Sitra
  • Turvallinen digiarki on lasten oikeus ja aikuisten velvollisuus
    Jenni Nevala, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  • Näin jokainen voi vahvistaa kyberturvaa arjessaan
    Tuomas Heikkinen, Aalto-yliopisto
  • Digiturvaa senioreille: esimerkkejä digiopastuksista ja turvallisuustaitojen vahvistamisesta
    Eero Tuomenoksa, Vanhustyön keskusliitto 
  • Loppusanat
    Marianne Lindroth, Aalto-yliopisto

16.00 Tapahtuma päättyy

Tapahtuman järjestää Aalto-yliopiston Cyber Citizen -hanke, jota rahoittavat liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Digi- ja väestötietovirasto, keskusrikospoliisi sekä Kyberala ry.

Avainsanat

aalto-yliopistoaaltokyberturvallisuusyleisötilaisuus

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Tietoa julkaisijasta

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

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