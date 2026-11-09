Nyt valppaana verkossa – kyberturvallisuutta arkeen
10.11.2026 09:45:00 EET | Aalto-yliopisto | Kutsu
Maksuttomassa tilaisuudessa saat ajankohtaista tietoa arjen kyberturvasta, verkkohuijauksista ja turvallisesta toiminnasta verkossa. Asiantuntijat kertovat käytännön keinoja, joilla voit vahvistaa omaa ja muiden digiturvaa.
Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia, mutta miten varmistamme, että jokaisella on tarvittavat taidot tulevaisuudessa koulutieltä keinutuoliin?
Tapahtuma auttaa sinua ymmärtämään, mitä verkkoturvallisuudesta tulisi tietää juuri nyt ja millä keinoilla voit toimia arjessa turvallisemmin. Tapahtuma sopii myös sinulle, joka haluat auttaa muita toimimaan samoin, eli esimerkiksi vanhemmalle, opettajalle, yhteisötoimijalle ja digiturvaosaamisen kehittäjälle.
Tervetuloa mukaan maanantaina 23.11.2026 klo 12.00–16.00 joko paikan päälle Aalto-yliopistolle Otaniemeen tai seuraamaan tilaisuutta verkon välityksellä. Paikan päälle tulevien on mahdollista osallistua maksuttomalle lounaalle ennen tapahtumaa.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.11. Huom. Ilmoittautuminen lounaalle päättyy jo 16.11.
Ohjelma:
11.00 Lounas
12.00 Ohjelma alkaa
Osio 1: Kyberturvallisuus arjessa: katsaus onnistumisiin ja ajankohtaisiin uhkiin
- Tervetulosanat
Janne Allonen, Liikenne- ja viestintäministeriö
- Tietoturva tekoälyn aikakaudella
Laura Kankaala, F-Secure
- Kyberturvan tilanne Suomessa
Juha Tretjakov, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus
- Miten olemme onnistuneet kääntämään kansalaisten luottamuksen takaisin kasvuun?
Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto
- Kyberuhkat ja huijaukset – mitä me näemme?
Lauri Rämö, Elisa Oyj
- Miltä kyberrikollisuus näyttää suomalaisten nuorten arjessa?
Aki Somerkallio, Keskusrikospoliisi
- Paneeli: miksi jokaisen kannattaa ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta?
14.00 Kahvitauko
Osio 2: Valppaana verkossa: keinoja kansalaisten kyberturvaosaamisen kehittämiseen
- Tekoälymurros ei onnistu ilman luottamusta
Jonna Heliskoski, Sitra
- Turvallinen digiarki on lasten oikeus ja aikuisten velvollisuus
Jenni Nevala, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
- Näin jokainen voi vahvistaa kyberturvaa arjessaan
Tuomas Heikkinen, Aalto-yliopisto
- Digiturvaa senioreille: esimerkkejä digiopastuksista ja turvallisuustaitojen vahvistamisesta
Eero Tuomenoksa, Vanhustyön keskusliitto
- Loppusanat
Marianne Lindroth, Aalto-yliopisto
16.00 Tapahtuma päättyy
Tapahtuman järjestää Aalto-yliopiston Cyber Citizen -hanke, jota rahoittavat liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Digi- ja väestötietovirasto, keskusrikospoliisi sekä Kyberala ry.
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Tietoa julkaisijasta
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
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