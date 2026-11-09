Nyt valppaana verkossa – kyberturvallisuutta arkeen

Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia, mutta miten varmistamme, että jokaisella on tarvittavat taidot tulevaisuudessa koulutieltä keinutuoliin?

Tapahtuma auttaa sinua ymmärtämään, mitä verkkoturvallisuudesta tulisi tietää juuri nyt ja millä keinoilla voit toimia arjessa turvallisemmin. Tapahtuma sopii myös sinulle, joka haluat auttaa muita toimimaan samoin, eli esimerkiksi vanhemmalle, opettajalle, yhteisötoimijalle ja digiturvaosaamisen kehittäjälle.

Tervetuloa mukaan maanantaina 23.11.2026 klo 12.00–16.00 joko paikan päälle Aalto-yliopistolle Otaniemeen tai seuraamaan tilaisuutta verkon välityksellä. Paikan päälle tulevien on mahdollista osallistua maksuttomalle lounaalle ennen tapahtumaa.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.11. Huom. Ilmoittautuminen lounaalle päättyy jo 16.11.

Ohjelma:

11.00 Lounas

12.00 Ohjelma alkaa

Osio 1: Kyberturvallisuus arjessa: katsaus onnistumisiin ja ajankohtaisiin uhkiin

Tervetulosanat

Janne Allonen, Liikenne- ja viestintäministeriö

Janne Allonen, Liikenne- ja viestintäministeriö Tietoturva tekoälyn aikakaudella

Laura Kankaala, F-Secure

Laura Kankaala, F-Secure Kyberturvan tilanne Suomessa

Juha Tretjakov, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus

Juha Tretjakov, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus Miten olemme onnistuneet kääntämään kansalaisten luottamuksen takaisin kasvuun?

Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto

Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto Kyberuhkat ja huijaukset – mitä me näemme?

Lauri Rämö, Elisa Oyj

Lauri Rämö, Elisa Oyj Miltä kyberrikollisuus näyttää suomalaisten nuorten arjessa?

Aki Somerkallio, Keskusrikospoliisi

Aki Somerkallio, Keskusrikospoliisi Paneeli: miksi jokaisen kannattaa ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta?

14.00 Kahvitauko

Osio 2: Valppaana verkossa: keinoja kansalaisten kyberturvaosaamisen kehittämiseen

Tekoälymurros ei onnistu ilman luottamusta

Jonna Heliskoski, Sitra

Jonna Heliskoski, Sitra Turvallinen digiarki on lasten oikeus ja aikuisten velvollisuus

Jenni Nevala, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Jenni Nevala, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Näin jokainen voi vahvistaa kyberturvaa arjessaan

Tuomas Heikkinen, Aalto-yliopisto

Tuomas Heikkinen, Aalto-yliopisto Digiturvaa senioreille: esimerkkejä digiopastuksista ja turvallisuustaitojen vahvistamisesta

Eero Tuomenoksa, Vanhustyön keskusliitto

Eero Tuomenoksa, Vanhustyön keskusliitto Loppusanat

Marianne Lindroth, Aalto-yliopisto

16.00 Tapahtuma päättyy

Tapahtuman järjestää Aalto-yliopiston Cyber Citizen -hanke, jota rahoittavat liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Digi- ja väestötietovirasto, keskusrikospoliisi sekä Kyberala ry.