Kosmoksen kevään 2027 kirjat on julkistettu

Kosmoksen kevään katalogin näet kokonaisuudessaan tästä.

Kotimaisen kaunokirjallisuuden kevään julkaisuja ovat Seidi Saikkosen kolmas romaani Dubaikompleksi, joka on unenomainen teos aavikkokaupungista, lentokoneista ja kollektiivisesta alitajunnasta, sekä Miska Valoksen Vinoviettiset, joka on romaani internetissä kasvamisesta ja kiinnostuksesta pimeää kohtaan. Lotta Sonnisen esikoisteos Kuroutuminen puolestaan käsittelee lapsettomuutta, äitiyttä ja sukupolvien ketjua runollisen proosan keinoin. Lisäksi julkaistaan päivitetty laitos Aino Frilanderin arvostetusta teoksesta Los Angeles -esseet, joka vie lukijan myyttien ja todellisuuden rajamaille ikonisen kaupungin kaduilla.

Käännöskirjallisuuden puolella maailmaa hurmannut Beth Browerin Emma M. Lionin lyhentämättömät päiväkirjat jatkuu kahdella uudella osalla. Sarjan kolmas ja neljäs osa johdattavat lukijat jälleen St Crispian’sin viehättävään maailmaan, jossa nokkela Emma joutuu tasapainoilemaan ystävyyden, romanssien ja yhteisön odotusten välillä.

Kansainvälisen menestyssarjan seuraava osa, Solvej Ballen Tilavuuden laskemisesta VI, jatkaa aikasilmukkaan jääneen Tara Selterin tarinaa tällä kertaa Italiassa antiikin tekstien äärellä. Meksikolaisen Guadalupe Nettelin Booker-ehdokas Äidinvaisto on ihastuttanut lukijoita ympäri maailmaa. Teos tarkastelee vapautta, hoivaa ja vanhemmuutta terävällä otteella.

Kevään tietokirjat käsittelevät identiteettiä, puutarhaa ja haluttomuutta. Jani Toivolan Ehkä kaikki mustat on omakohtainen teos juurista, mustuudesta, identiteetistä ja yhteiskunnallisesta muutoksesta. Hanna Nikkasen esseeteos Kuivan maan tarhuri tarkastelee puutarhaa yhtä aikaa ekologisena, kulttuurisena ja poliittisena tilana. Seksuaaliterapeuttina tunnetun Tiina Svenskin Kuiva kausi on rehellinen kuvaus haluttomuudesta, seksuaalisuudesta ja nautinnon uudelleen löytämisestä.

Suositun kalenterisarjan rinnalle Sita Salminen julkaisee uuden Sitan ystäväkirjan, joka auttaa tallentamaan tärkeimmät ihmiset ja yhteiset muistot yksiin kansiin. Lisäksi keväällä ilmestyvät uudistunut Sitan lukuvuosikalenteri 2027–2028 sekä Sitan pikkukalenteri 2027–2028.

Katalogin on suunnitellut Viivi Prokofjev.