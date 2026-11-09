Arviointiryhmä esittää Kymenlaakson sosiaalipalvelujen uudistusten nopeuttamista
10.11.2026 09:54:58 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen arviointiryhmä esittää, että sosiaalipalvelujen uudistuksia viedään nykyistä nopeammin käytäntöön. Kehittämisen suunta on oikea, mutta palvelurakenteen uudistaminen ja talouden tasapainottaminen edellyttävät ripeämpää toteutusta. Samalla on turvattava lakisääteisten palvelujen saatavuus ja määräajat.
Arviointiryhmä käsitteli sosiaalipalveluja marraskuun ensimmäisellä viikolla osana Kymenlaakson hyvinvointialueen arviointimenettelyä. Neuvottelujen teemana oli sosiaalipalvelut lukuun ottamatta ikääntyneiden palveluita, joita ryhmä käsittelee myöhemmin erikseen. Sosiaalipalveluille annettu toimenpide-ehdotus oli ensimmäinen, jonka Kymenlaakson hyvinvointialue sai. Toimenpide-ehdotukset tulee käsitellä hyvinvointialueen päätöksenteossa.
Sosiaalipalvelujen uudistuksilta odotetaan konkreettisia toimenpiteitä ja niiden vaikutusten osoittamista.
– Meidän on vietävä jo käynnissä olevia uudistuksia nopeammin käytäntöön. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhain ja oikeasta palvelusta. Samalla rakennamme taloudellisesti kestävää palvelurakennetta, sanoo sosiaalipalvelujohtaja Anu Salonen.
Varhainen tuki ja sujuvat palvelut uudistusten ytimessä
Sosiaalipalveluissa vahvistetaan kevyempiä ja kustannustehokkaampia palveluja, jotta raskaampien palvelujen tarvetta voidaan ehkäistä. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakasneuvonnan ja -ohjauksen kehittämistä, kotiin vietävien palvelujen ja varhaisen tuen vahvistamista sekä palvelujen toimintatapojen uudistamista. Myös digitaalista asiointia ja tiedon hyödyntämistä johtamisessa lisätään.
Arviointineuvotteluissa olivat esillä lainsäädännön muutokset ja sosiaalityön henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen osana palvelujen uudistamista. Keskusteluissa erikseen korostui sosiaali- ja terveyspalvelujen tiiviimmän yhteistyön tarve.
– Meidän tavoitteemme on yhtenäiset ja sujuvat palveluketjut, joissa asiakas saa apua oikeaan aikaan ja tarpeeseensa sopivasta palvelusta. Vahvistamme myös yhteistyötä muiden kumppaneidemme kanssa.
Hyvinvointialueella tavoitteiksi on asetettu myös ostopalveluriippuvuuden vähentäminen, henkilöstön kohdentaminen palvelutarpeen mukaan ja palvelujen vaikuttavuuden seurannan parantaminen. Työikäisten palveluissa kehitetään toimintakyvyn ja osallisuuden tukea sekä sosiaalityön kohdentamista.
Uudistusten vaikutukset on osoitettava palveluissa ja taloudessa
Seuraavaksi hyvinvointialueen on pystyttävä osoittamaan, mistä tavoitellut säästöt syntyvät ja miten palvelujen laatu, saatavuus ja jatkuvuus samalla varmistetaan. Kehittämistyötä jatketaan jo käynnissä olevien uudistusten pohjalta, mutta toteutusta nopeutetaan.
– Uudistusten vaikutukset on pystyttävä osoittamaan sekä palveluissa että taloudessa. Säästötavoitteiden rinnalla meidän on huolehdittava palvelujen laadusta, saatavuudesta ja jatkuvuudesta, Salonen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Anu SalonensosiaalipalvelujohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 4300anu.salonen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Talousarvioesitys vuodelle 2027 tähtää talouden tasapainoon9.11.2026 14:01:34 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioesityksessä tavoitellaan 0,3 miljoonan euron ylijäämää. Valtion rahoitus on 904 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuonna 2026. Talousarvioesitys sisältää yli 41 miljoonan euron säästötavoitteen.
Aluevaltuusto päätti lakkauttaa Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt6.11.2026 10:12:25 EET | Tiedote
Kotiutusyksiköt lakkautetaan vaiheittain kevään 2027 aikana.
Aluevaltuusto käsittelee kotiutusyksiköiden lakkauttamista 6.11.20265.11.2026 08:28:28 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu perjantaina 6.11. ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköiden lakkauttamista. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla kello 8 alkaen.
Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen hankinta viivästyy2.11.2026 13:30:00 EET | Tiedote
Syynä viivästymiselle on hankintapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus. Asiakkaiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä.
Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköitä ehdotetaan lakkautettaviksi22.10.2026 18:23:36 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitukselle ehdotetaan, että yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt lakkautetaan. Asiakkaiden palvelujen jatkuvuus turvataan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen. Tavoitteena on sujuvoittaa palveluketjuja, lyhentää tarpeettomia hoitojaksoja ja kohdentaa voimavaroja kotona asumista tukeviin palveluihin. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 27.10.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme