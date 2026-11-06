Tekoäly vauhdittaa IT-investointeja, mutta yritysten uudistumistahti vaihtelee

IT-ympäristöjen uudistamistarve näkyi Atea Finlandin kolmannella vuosineljänneksellä kasvuna useilla liiketoiminta-alueilla. Huomattava osa kasvusta tuli IT-infrastruktuurin laite- ja palveluhankinnoista. Palveluliiketoiminta kehittyi kokonaisuudessaan myönteisesti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vuoden 2026 kolmannella vuosineljänneksellä Atea Finlandin liikevaihto oli 108,1 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 12,9 prosentin kasvua vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevoitto (EBIT) oli heinä–syyskuussa 2,5 miljoonaa euroa, mikä oli 50,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tekoäly ja kasvavat tietoturvavaatimukset vauhdittavat IT-infrastruktuurin uudistamista

Tekoälyn yleistyminen lisää suomalaisten yritysten tarvetta uudistaa IT-infrastruktuuriaan. Suorituskykyinen ja toimintavarma ympäristö tukee tekoälyn hyödyntämistä ja auttaa vastaamaan kasvaviin kapasiteetti- ja datankäsittelytarpeisiin.

IT-ympäristön valinnat vaikuttavat myös tekoälyn käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Ratkaisut on suunniteltava käyttötarpeiden mukaan, ja tietoturva on huomioitava koko infrastruktuurissa. Uudet käyttötavat edellyttävät myös kyberriskien arviointia ja niihin varautumista.

”Uudistukset kannattaa suunnitella liiketoiminnan tarpeista lähtien. Olennaista on tunnistaa, mitä tekoälyllä tavoitellaan ja millaista infrastruktuuria se edellyttää. Kun suorituskykyä, kustannuksia ja tietoturvaa tarkastellaan yhdessä, investoinnit voidaan kohdentaa perustellusti. Turvallisuus on rakennettava osaksi kokonaisuutta alusta asti”, sanoo Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

Atea-konsernin ja IFRS15:n mukainen raportointi

Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti-/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.

Atea-konsernin Q3/2026

IFRS15:n mukainen laskutus: 1 269,3 miljoonaa euroa (+12,6 % vuoden 2025 vastaavasta ajankohdasta)

IFRS15:n mukainen liikevaihto: 900,9 miljoonaa euroa (+16,9 %)

Liikevoitto (EBIT): 37,0 miljoonaa euroa (+16,5 %).

Atea Finlandin Q3/2026