Tekoäly vauhdittaa IT-investointeja, mutta yritysten uudistumistahti vaihtelee
10.11.2026 13:23:11 EET | Atea Finland Oy | Tiedote
Tekoälyn nopea kehitys ja kasvavat tietoturvavaatimukset vauhdittavat kysyntää ja lisäävät yritysten tarvetta uudistaa IT-ympäristöjään sekä investoida uusiin teknologioihin. Monissa organisaatioissa investointipäätöksiä kuitenkin vielä harkitaan, eikä muuttuviin kehitystarpeisiin ole toistaiseksi reagoitu riittävän nopeasti.
IT-ympäristöjen uudistamistarve näkyi Atea Finlandin kolmannella vuosineljänneksellä kasvuna useilla liiketoiminta-alueilla. Huomattava osa kasvusta tuli IT-infrastruktuurin laite- ja palveluhankinnoista. Palveluliiketoiminta kehittyi kokonaisuudessaan myönteisesti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Vuoden 2026 kolmannella vuosineljänneksellä Atea Finlandin liikevaihto oli 108,1 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 12,9 prosentin kasvua vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Liikevoitto (EBIT) oli heinä–syyskuussa 2,5 miljoonaa euroa, mikä oli 50,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Tekoäly ja kasvavat tietoturvavaatimukset vauhdittavat IT-infrastruktuurin uudistamista
Tekoälyn yleistyminen lisää suomalaisten yritysten tarvetta uudistaa IT-infrastruktuuriaan. Suorituskykyinen ja toimintavarma ympäristö tukee tekoälyn hyödyntämistä ja auttaa vastaamaan kasvaviin kapasiteetti- ja datankäsittelytarpeisiin.
IT-ympäristön valinnat vaikuttavat myös tekoälyn käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Ratkaisut on suunniteltava käyttötarpeiden mukaan, ja tietoturva on huomioitava koko infrastruktuurissa. Uudet käyttötavat edellyttävät myös kyberriskien arviointia ja niihin varautumista.
”Uudistukset kannattaa suunnitella liiketoiminnan tarpeista lähtien. Olennaista on tunnistaa, mitä tekoälyllä tavoitellaan ja millaista infrastruktuuria se edellyttää. Kun suorituskykyä, kustannuksia ja tietoturvaa tarkastellaan yhdessä, investoinnit voidaan kohdentaa perustellusti. Turvallisuus on rakennettava osaksi kokonaisuutta alusta asti”, sanoo Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen.
Atea-konsernin ja IFRS15:n mukainen raportointi
Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti-/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.
Atea-konsernin Q3/2026
- IFRS15:n mukainen laskutus: 1 269,3 miljoonaa euroa (+12,6 % vuoden 2025 vastaavasta ajankohdasta)
- IFRS15:n mukainen liikevaihto: 900,9 miljoonaa euroa (+16,9 %)
- Liikevoitto (EBIT): 37,0 miljoonaa euroa (+16,5 %).
Atea Finlandin Q3/2026
- IFRS15:n mukainen laskutus: 108,1 miljoonaa euroa (+12,9 % vuoden 2025 vastaavasta ajankohdasta)
- IFRS15:n mukainen liikevaihto: 78,1 miljoonaa euroa (+21,3 %)
- Liikevoitto (EBIT): 2,5 miljoonaa euroa (+50,5 %)
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja, Suomi:
toimitusjohtaja Juha Sihvonen, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134
Lisätietoja, konserni:
CEO Steinar Sønsteby, Atea ASA, puh. +47 930 55 655
CFO Robert Giori, Atea ASA, puh. +47 934 09 188
Kuvat
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli yli 3 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
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