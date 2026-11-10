Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Aspön yhteysaluslaiturin uusiminen alkaa – liikenne väliaikaiselle laiturille

11.11.2026 08:30:00 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Paraisilla aloitetaan Aspön yhteysaluslaiturin uusiminen viikolla 47. Yhteysalusliikenne siirtyy töiden ajaksi väliaikaiselle laiturille.

Ilmakuva Aspön satamasta.

Aspön laiturin uusimistyöt alkavat ensi viikolla (vk 47). Uusimistöiden aloitus on siirtynyt aiemmin suunnitellusta aikataulusta vesilupaprosessin vuoksi.

Uusimistyöt aloitetaan vanhan laiturin purkutöillä. Vanhan laiturin purkamisen jälkeen alueella tehdään ruoppaus- ja louhintatöitä, jotka pyritään saamaan valmiiksi syksyn ja alkutalven aikana.

Uuden laiturin rakentamistyö alkaa keväällä 2027.

Yhteysalusliikenne siirtyy töiden ajaksi viime kesänä valmistuneelle väliaikaiselle laiturille. 

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Milla Mäentaka, p. 0295 022 813
  • Oteran Oy, Christoffer Eggert, 040 731 9969

Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

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