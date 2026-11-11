Ponttonisilta Kaivopuiston edustalta Uunisaareen asennetaan maanantaina 16.11.

Yli 40 toimijaa tarjoaa maksutonta ohjelmaa lapsille ja nuorille Lastenkulttuuria jokaiselle! -tapahtumaviikolla 11.11.2026 10:35:24 EET | Tiedote

Helsingissä järjestetään 16.–22.11. Lastenkulttuuria jokaiselle! -tapahtumaviikko, jolloin yli 40 taide- ja kulttuuritoimijaa tarjoaa maksuttomia tapahtumia lapsille ja nuorille ympäri kaupunkia. Viime vuoden yhden tapahtumapäivän sijaan ohjelmaa on nyt koko viikon ajan. Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalon koordinoima tapahtumaviikko järjestetään osana valtakunnallista Lapsen oikeuksien viikkoa.