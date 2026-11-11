Ponttonisilta Kaivopuiston edustalta Uunisaareen asennetaan maanantaina 16.11.
12.11.2026 08:20:05 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Ehrenströmintien ja Pohjoisen Uunisaaren välinen kävelyponttonisilta asennetaan paikoilleen Merisatamassa maanantaina 16. marraskuuta 2026 ja se on ulkoilijoiden käytössä 14.4. asti. Silta poistetaan jäätilanteen niin salliessa 15.4.2027.
Jalankulkijoilla on pian jälleen suora reitti Kaivopuiston edustalla sijaitsevaan Uunisaareen, kun ponttonisilta asennetaan Merisatamasta Pohjoiseen Uunisaareen maanantaina 16.11.2026. Kävelysilta jalankulkijoille mahdollistaa Uunisaaren virkistyskäytön talvikaudella, katkaisten samalla saaren ja rannan välillä kulkevan veneväylän. Silta on käytössä maanantaina viimeistään klo 14, mikäli sääolot ovat asennukselle suotuisat, arvioi tiimiesihenkilö Sanna Kallionpää kaupungin liikuntapalveluista.
Kaivopuiston edustalla sijaitseva, noin kolmen hehtaarin kokoinen Uunisaari muodostuu toisiinsa yhdistetyistä pohjoisesta ja eteläisestä saaresta. Saaressa toimii ravintola Uunisaari. Uunisaaresta kulkee myös kävelysilta viereiseen Liuskasaareen.
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Yhteyshenkilöt
Sanna Kallionpäätiimiesihenkilö, liikuntapalvelutHelsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:09 310 87733Puh:050 329 9025sanna.kallionpaa@hel.fi
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