Mitä menetämme, jos tutkijat ja tietokirjailijat vaikenevat? Sananvapausverkosto Jyväskylän kirjamessuilla

Jyväskylän kirjamessuilla sunnuntaina 22. marraskuuta keskustellaan, millaiset paineet uhkaavat riippumatonta tiedontuotantoa ja mitä yhteiskunta menettää, jos tiedontuottajat vaikenevat.

Jyväsjärvi-lavalla keskustelevat tutkija ja tietokirjailija Maria Lassila-Merisalon johdolla Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sekä Suomen Scholars at Risk -verkoston puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Jari Kaukua.

Tiedontuottajien vapaus turvaa kansalaisten oikeutta tietoon

Riippumaton tiedon tuottaminen ja julkistaminen ovat demokraattisen yhteiskunnan perusedellytyksiä. Tutkittu ja luotettava tieto auttaa kansalaisia arvioimaan vallankäyttöä, tunnistamaan epäkohtia ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä.

Tiedontuottajien sananvapautta voivat kuitenkin kaventaa häirintä, painostus ja institutionaalinen ohjaus. Akateeminen vapaus on heikentynyt maailmanlaajuisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Suomessa sen tila arvioidaan edelleen pääosin hyväksi, mutta Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan vuonna 2025 toteuttamassa kyselyssä noin puolet vastaajista koki akateemisen vapauden heikentyneen viime vuosina. Huolta herättävät tutkijoihin kohdistuva häirintä sekä tutkimustyöhön kohdistuvat taloudelliset ja poliittiset paineet.

Akatemiaprofessori Jari Kaukua tuo keskusteluun Suomen tilanteen lisäksi kansainvälisen Scholars at Risk -verkoston näkökulman. Verkosto puolustaa akateemista vapautta ja tukee uhattuja tutkijoita. Kaukua toimii Suomen verkoston puheenjohtajana.

Myös tietokirjailijat kohtaavat häirintää ja painostusta. Suomen tietokirjailijoiden ja Suomen PENin vuonna 2021 toteuttamassa kyselyssä lähes joka neljäs vastaaja kertoi kokeneensa häirintää tai painostusta työnsä vuoksi. Keskustelua johtava tutkija ja tietokirjailija Maria Lassila-Merisalo tuo aiheeseen tietokirjallisuuden ja tiedonjulkistamisen näkökulman. Hän toimii myös Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.

Riippumaton tieto tuo epäkohdat julkisuuteen

Kansalaisjärjestö Finnwatch on selvittänyt suomalaisten yritysten verovälttelyä, työntekijöiden oikeuksien loukkauksia ja haitallisia ympäristövaikutuksia globaaleissa tuotantoketjuissa. Järjestölle myönnettiin vuonna 2026 tiedonjulkistamisen valtionpalkinto vaikuttavasta ja vastuullisesta tiedon tuottamisesta sekä yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta.

Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér tuo keskusteluun kansalaisjärjestön näkökulman riippumattomaan tiedontuotantoon. Miten varmistetaan, että myös vaikutusvaltaisille toimijoille epämieluisat tiedot pääsevät julkiseen keskusteluun?

Keskustelu nostaa esiin kysymyksen siitä, miten turvataan tiedontuottajien mahdollisuudet käsitellä vaikeitakin aiheita. Kyse ei ole vain heidän sananvapaudestaan, vaan myös kansalaisten oikeudesta saada tietoa sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tietopohjasta.

Tilaisuus: Riskinä hiljaisuus – mikä uhkaa toimittajan, tutkijan tai tietokirjailijan työtä?

Jyväskylän kirjamessut, sunnuntai 22.11.2026 klo 11.30–12.00, Jyväsjärvi-lava

Esiintyjät: Sonja Finér, Jari Kaukua

Juontaja: Maria Lassila-Merisalo

Tutkijoiden, taiteilijoiden ja toimittajien sananvapausverkosto on vapaamuotoinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu sanan- ja ilmaisunvapauden parissa toimivia organisaatioita ja henkilöitä. Vuoden 2026 kirjamessuohjelman tuottavat Nuorten Tiedeakatemia, Suomen PEN, Forum Artis, Taide- ja kulttuurivirasto (Kuvi), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) sekä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes.

Kertomuksia hiljaisuudesta -ohjelma vierailee Oulun, Helsingin ja Jyväskylän kirjamessuilla sekä Tampereen kirjafestareilla. Kiertuetta tukee Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES.