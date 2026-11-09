Esteettömyysindeksikartoitus paljasti suuria eroja Espoon kulttuuritalojen välillä

Suomen johtava esteettömyysasiantuntija Riesa toteutti esteettömyysindeksikartoitukset Näyttelykeskus WeeGeellä, Sellosalissa, Kannusalissa, Espoon kulttuurikeskuksessa ja Lasten kulttuurikeskus Aurorassa. Esteettömyysindeksi on mittari, joka antaa yleiskuvan esteettömyyden tasosta ja nostaa esiin keskeiset kehityskohteet. Esteettömyyttä tarkastellaan kolmella osa-alueella: liikkuminen, näkeminen ja kuuleminen.



Esteettömyyskartoituksessa jokainen kohde saa indeksiluvun väliltä 0–100 (mitä korkeampi indeksi, sitä parempi esteettömyys). Tällä hetkellä Riesan kaikkien indeksoitujen kohteiden keskiarvo on 70 (Riesa on kartoittanut 284 kohdetta).

WeeGeellä ja Sellosalissa Espoon kulttuuritalojen korkeimmat luvut

Näyttelykeskus WeeGee sai viidestä Espoon kulttuuritalosta korkeimmat eli parhaat esteettömyysindeksiarviot (85), mikä on huomattavasti korkeampi kuin Riesan kaikkien indeksoitujen museoiden keskiarvo eli 64 (Riesa on kartoittanut yhteensä 32 museota). Ylimmät luvut tulivat esteettömyysinformaatiosta (100) ja saapumisesta (90). Matalin arvio tuli palveluista (80).



Sellosalin tulos oli lähellä WeeGeen arviota (81). Sellosalin indeksissä korkeimmat arvot tulivat esteettömyysinformaatiosta (100) sekä palveluista (87). Alin oli kulkeminen (77). Sellosalin tuotantopäällikkö Henna Salo iloitsee tuloksesta ja kertoo, että kartoituksen tekemiseen vaadittiin yhteistä ponnistusta.

-Esteettömyyskartoituksen tekemiseen tarvittiin ammattilaisia Sellosalin jokaisesta tiimistä, sillä kartoituksessa käydään kaikki talon toiminnot läpi alkaen tiloihin saapumisesta ja niissä navigoimisesta aina artistien liikkumiseen takatiloissa, Salo kertoo.



Sellosali on avattu 2003, ja jo tilojen suunnitteluvaiheessa esimerkiksi korkeat kynnykset on jätetty pois, tehty sisäänkäynneistä riittävän avarat apuvälineitä käyttäville ja suunniteltu valaistus niin, että se on muunneltava ja palvelee hyvin näkemisen esteettömyyttä.



-Verrattuna vaikkapa sata vuotta vanhoihin konserttitaloihin oli odotettavissakin, että saamme hyvän arvosanan esteettömyydestä. Positiivinen yllätys oli se, että myös esteettömyystiedot ja palvelujen - esimerkiksi kahvion - esteetön käyttö ovat meillä erittäin hyvin mallillaan. Eniten kehittämistä löytyi näkemisen esteettömyyden osa-alueelta: esimerkiksi näkövammaisia julkisissa tiloissa suunnistamaan auttavien äänimajakoiden lisääminen sisäänkäynneille ja puheopasteiden asentaminen hisseihin parantaisi lukemia entisestään myös tällä alueella, Salo jatkaa.

Kannusali ja Espoon kulttuurikeskus hieman keskiarvon yläpuolella

Riesan keskiarvotulokset ylittyivät jonkin verran Kannusalissa (75) sekä Espoon kulttuurikeskuksessa (73). Kannusalissa korkeimmat arvot tulivat palveluista (87) ja wc-tiloista (85). Kannusalin matalin arvio liittyi saapumiseen (55), mikä selittyy osin sillä, että sali sijaitsee maanalaisessa väestönsuojassa. Espoon kulttuurikeskuksessa puolestaan korkeimmat luvut tulivat esteettömyysinformaatiosta (91) ja saapumisesta (77) ja matalin wc-tiloista (69).

Lasten kulttuurikeskus Auroran matalan luvun taustalla vanhat rakennukset

Riesan esteettömyysindeksiarviossa matalimman arvosanan Espoon kulttuuritaloista sai Lasten kulttuurikeskus Aurora (55). Parhaat arviot Aurora sai Riesan raportissa esteettömyysinformaatiosta (100) ja wc-tiloista (92). Alin tulos liittyi kulkemiseen (25).

Aurorassa on kolme rakennusta, joista yhteen on esteetön sisäänkäynti, toisessa mahdollisuus päästä pyörätuolilla sisälle luiskan kautta sivuovesta ja kolmanteen rakennukseen ei ole esteetöntä sisäänkäyntiä lainkaan.

-Pihapiirin 1800-luvun lopun rakennukset on peruskorjattu historiaa kunnioittaen kulttuurikäyttöön 2002–2018 välisenä aikana. Jokaisessa rakennuksessa on esimerkiksi pienehköjä tiloja ja kulkuväyliä sekä kynnyksiä huoneiden välissä. Peruskorjauksien yhteydessä tiloissa on huomioitu mahdollisuuksien mukaan esteettömyyden vaatimukset. Asiakaspalvelumme auttaa kyllä aina tarpeen mukaan kaikkia kävijöitämme, Auroran tuotantopäällikkö Johanna Kallioaho kertoo.

Riesan esteettömyysasiantuntija Atso Ahonen sanoo, että Riesan esteettömyysindeksin käyttöönotto ja hyödyntäminen auttaa ymmärtämään Espoon kulttuuritalojen nykytilannetta ja sen avulla voidaan kehittää tiloja.

-Raportin avulla ymmärretään, missä mennään ja mitä kannattaa tehdä seuraavaksi. Tieto ei ole henkilösidonnaista, vaan raportin avulla pystytään seuraamaan esteettömyysasioita pidemmällä aikavälillä, Ahonen tiivistää.

Espoon kulttuuritalojen esteettömyysinfot löytyvät kulttuuritalojen omilta verkkosivuilta:



Näyttelykeskus WeeGeen esteettömyysinfot



Sellosalin esteettömyysinfot



Kannusalin esteettömyysinfot



Espoon kulttuurikeskuksen esteettömyysinfot



Lasten kulttuurikeskus Auroran esteettömyysinfot



Lue lisää Riesasta.







Kartläggning av tillgänglighetsindex visade på stora skillnader mellan kulturhusen i Esbo.



Accessibility Index assessment revealed major differences between Espoo’s cultural centres.



