RKP:n aluevaltuustoryhmä Länsi-Uudellamaalla: Espoo saa lisää palveluasumispaikkoja ruotsinkielisille

RKP onnistui saamaan tavoitteitaan läpi neuvotteluissa: mm. ruotsinkielisiä palveluja vahvistetaan, lähipalveluita säilytetään ja hoidon jatkuvuutta parannetaan.

Kaikista merkittävin voitto RKP:lle oli kannatuksen saaminen ruotsinkielisten palveluasumispaikkojen lisäämiselle. Tämä toteutuu investointina uuteen asumisyksikköön Espoossa.

– Tämä on tärkeä parannus ruotsinkielisten palvelujen saatavuuteen Espoossa. Me tiedämme miten suuri merkitys kielellä on. Varsinkin silloin, kun ihminen tarvitsee hoitoa ja hoivaa. Ruotsinkielisten asumispalvelujen tarve on ollut suurta Espoossa jo pidemmän aikaa ja vihdoin parannus tilanteeseen on näköpiirissä, toteaa RKP-ryhmän puheenjohtaja Nina af Hällström.

Talousarviossa varataan 0,1 miljoonaa euroa kansalliskieliohjelman toimeenpanoon. Tällä määrärahalla tuetaan ruotsinkielisten palvelujen kehittämistä ja vahvistetaan kielellisten oikeuksien toteutumista hyvinvointialueella.

– Kielellisten oikeuksien on toteuduttava jokaisessa hoitoketjussa ja tällä määrärahalla parannamme edellytyksiä kehittää palveluja molemmilla kansalliskielillä, af Hällström sanoo.

Raaseporin sairaalan palvelusuunnitelman toteutus kirjattiin talousarviokirjaan. Tavoitteena on kehittää sairaalan toimintaa niin, että lähipalvelut voidaan säilyttää.

– Raaseporin sairaala on keskeinen osa alueen palveluverkkoa. Nyt otamme seuraavan askeleen palvelusuunnitelman toteuttamisessa ja varmistamme, että asukkailla on myös tulevaisuudessa mahdollisuus saada tärkeitä palveluja lähellä kotiaan sekä vähennämme tarpeettomia taksimatkoja, sanoo aluehallituksen toinen varapuheenjohtaja Henrik Wickström.

– Toinen hyvä päätös on, että emme nosta perusterveydenhuollon asiakasmaksuja enimmäistasolle, Wickström lisää.

RKP nostaa esiin myös tärkeän kirjauksen, jonka mukaan mitään yksikköä ei saa sulkea ennen kuin korvaavaa kapasiteettia on käytettävissä. Tämä luo ennakoitavuutta sekä asiakkaille että henkilöstölle ja vähentää palvelukatkosten riskiä.

– Olen erittäin helpottunut siitä, että onnistuimme estämään noin kymmenen ikääntyneiden asumisyksikön sulkemisen. Yhtään asumisyksikköä ei saa sulkea ennen kuin korvaavat paikat ovat valmiina. RKP on tehnyt määrätietoista työtä sen eteen, että ikääntyneiden olisi helpompi saada paikka ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Tämä päätös on tärkeä, jotta emme ottaisi askelia taaksepäin tässä työssä, sanoo aluehallituksen jäsen Karin Cederlöf.

Kotihoidossa hoidon jatkuvuutta vahvistetaan siten, että asiakkaat saavat mahdollisimman usein käyntejä samalta tai ennestään tutulta hoitajalta. Tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta, parantaa palvelun laatua ja luoda paremmat edellytykset yksilölliselle kohtaamiselle.

– Hoidon jatkuvuus on yksi kotihoidon tärkeimmistä laatutekijöistä. Kun asiakas kohtaa tuttuja hoitajia, vahvistuvat sekä turvallisuuden tunne että mahdollisuus havaita terveydentilan muutokset ajoissa, sanoo ryhmän toinen varapuheenjohtaja Ralf Backman.

Talousarviosopu yhdistää vastuullisen taloudenpidon sekä panostukset kielellisiin oikeuksiin, lähipalveluihin ja ihmislähtöiseen hoitoon

– Olen iloinen siitä, että talousarvioneuvottelut saatiin päätökseen kompromissiratkaisulla, jossa useat RKP:n ryhmän painopisteet otettiin huomioon - toteaa Nina af Hällström. Meidän lisäksi Kokoomus, SDP, Keskusta ja KD ovat allekirjoittaneet neuvottelutuloksen.



Lisätietoja:

Nina af Hällström 045 6503820

Henrik Wickström 044 5553885

Karin Cederlöf 050 4949780

Ralf Backman 050 3210699