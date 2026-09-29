Attendolle yhdessä ripeästi kehitetty mielenterveyskuntoutujien palvelukoti Ouluun
10.11.2026 12:02:21 EET | Hoivarakentajat Oy | Tiedote
Hoivarakentajat rakentaa Attendolle uuden palvelukodin Oulun Sarvikankaalle. Kaksikerroksisessa kodissa on 50 asukaspaikkaa. Koti valmistuu arviolta joulukuussa 2027.
Vain muutamia viikkoja kestänyt hankekehitysvaihe
Attendolla oli selkeä tarve nykyaikaiselle mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoavalle yksikölle sekä tarkat taloudelliset tavoitteet. Näiden pohjalta Hoivarakentajat ja Attendo kehittivät hankkeen tiiviissä yhteistyössä. Toteuttamiskelpoinen ja taloudellisesti kannattava rakennuskonsepti syntyi vain muutamassa viikossa.
– Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti. Meille on tärkeää luoda aina asumisympäristö, jossa voimme tukea sekä asukkaiden arkea että kodin toimintaa, sanoo Attendon kiinteistöjohtaja Pekka Lantto.
Ouluun osoitteeseen Aamusoitto 2 rakennettavan palvelukodin ympäristö on rauhallinen ja luonnonläheinen. Sijoittuminen Oulun kaupunkiin tuo uuden yksikön myös lähelle kaupungin monipuolisia palveluja.
Vastuullisuustavoitteiden mukaista rakentamista
Kaksikerroksinen palvelukoti rakennetaan vähähiilisestä kotimaisesta hirrestä ja sen katolle asennetaan aurinkopaneelit. Rakennus tulee myös olemaan EU-taksonomian mukainen. Kiinteistölle haetaan BREEAM -ympäristösertifikaatti.
– Attendolla oli selkeä tavoite, jonka ympärille pystyimme suunnittelemaan hankkeen. Kun asiakas tietää, mitä tarvitsee, yhteistyö etenee nopeasti. Rakentamisen tapamme, hirsirunko ja aurinkosähkö tukevat myös Attendon vastuullisuustavoitteita, sanoo Hoivarakentajien kiinteistökehityspäällikkö Arto Hievanen.
Kodikas ja akustisesti miellyttävä hirsi sopii erinomaisesti kuntoutusta tarvitseville asukasryhmille. Oulun uuden palvelukodin asunnot ja yhteiset tilat suunnitellaan erityisesti mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutustarpeita ajatellen ja samalla henkilöstön työtä helpottamaan.
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Yhteyshenkilöt
Arto HievanenkiinteistökehityspäällikköHoivarakentajat OyPuh:040 864 4892arto.hievanen@hoivarakentajat.fi
Pekka LanttokiinteistöjohtajaAttendo OyPuh:041 732 4932pekka.lantto@attendo.fi
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Hoivarakentajat lyhyesti
Hoivarakentajat on Suomen suurin julkinen hirsirakentaja ja vastuullisen rakentamisen edelläkävijä. Rakennamme johtaville sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatusalan toimijoille haluttuja ja pitkäikäisiä palvelurakennuksia puhtaasta, kotimaisesta hirrestä.
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