Attendolle yhdessä ripeästi kehitetty mielenterveyskuntoutujien palvelukoti Ouluun

Vain muutamia viikkoja kestänyt hankekehitysvaihe

Attendolla oli selkeä tarve nykyaikaiselle mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoavalle yksikölle sekä tarkat taloudelliset tavoitteet. Näiden pohjalta Hoivarakentajat ja Attendo kehittivät hankkeen tiiviissä yhteistyössä. Toteuttamiskelpoinen ja taloudellisesti kannattava rakennuskonsepti syntyi vain muutamassa viikossa.

– Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti. Meille on tärkeää luoda aina asumisympäristö, jossa voimme tukea sekä asukkaiden arkea että kodin toimintaa, sanoo Attendon kiinteistöjohtaja Pekka Lantto.

Ouluun osoitteeseen Aamusoitto 2 rakennettavan palvelukodin ympäristö on rauhallinen ja luonnonläheinen. Sijoittuminen Oulun kaupunkiin tuo uuden yksikön myös lähelle kaupungin monipuolisia palveluja.

Vastuullisuustavoitteiden mukaista rakentamista

Kaksikerroksinen palvelukoti rakennetaan vähähiilisestä kotimaisesta hirrestä ja sen katolle asennetaan aurinkopaneelit. Rakennus tulee myös olemaan EU-taksonomian mukainen. Kiinteistölle haetaan BREEAM -ympäristösertifikaatti.

– Attendolla oli selkeä tavoite, jonka ympärille pystyimme suunnittelemaan hankkeen. Kun asiakas tietää, mitä tarvitsee, yhteistyö etenee nopeasti. Rakentamisen tapamme, hirsirunko ja aurinkosähkö tukevat myös Attendon vastuullisuustavoitteita, sanoo Hoivarakentajien kiinteistökehityspäällikkö Arto Hievanen.

Kodikas ja akustisesti miellyttävä hirsi sopii erinomaisesti kuntoutusta tarvitseville asukasryhmille. Oulun uuden palvelukodin asunnot ja yhteiset tilat suunnitellaan erityisesti mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutustarpeita ajatellen ja samalla henkilöstön työtä helpottamaan.