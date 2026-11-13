Lihavuuden hoidossa on tärkeää nähdä ihminen painon takana – hoitosuositus korostaa painostigman torjumista
17.11.2026 07:00:00 EET | Duodecim | Tiedote
Lihavuuden hyvä hoito alkaa arvostavasta kohtaamisesta. Päivitetty Käypä hoito -suositus muistuttaa, että lihavuus on monitekijäinen sairaus, jonka hoidossa on huomioitava potilaan yksilöllinen tilanne.
Lihavuutta hoidettaessa ihminen tulee aina kohdata kokonaisuutena ja ilman syyllistämistä.
”Terveydenhuollossa tarvitaan lisää ymmärrystä lihavuuden monimuotoisuudesta ja ennen kaikkea arvostavaa, syyllistämätöntä kohtaamista. Jokaisella on oikeus hyvään hoitoon
painostaan riippumatta”, toteaa suositusryhmän puheenjohtaja, professori Kirsi Pietiläinen.
Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää tunnistaa omia painoon liittyviä uskomuksiaan ja ennakkoluulojaan, sillä ne voivat vaikuttaa potilaiden kohtaamiseen myös tiedostamatta.
”Painostigma näkyy terveydenhuollossa esimerkiksi siten, että potilaan terveysongelmien oletetaan johtuvan lihavuudesta tai hänen ajatellaan olevan itse syyllinen painoonsa. Tämä voi johtaa siihen, ettei muita sairauksia tutkita riittävästi tai että potilas alkaa vältellä terveydenhuoltoa.”
Lihavuuden hoito on muutakin kuin painon pudottamista
Suomessa lihavuutta on joka kolmannella naisella (30 %) ja noin neljänneksellä (27 %) miehistä.
Lihavuuden taustatekijät ovat moninaiset: sen syntyyn vaikuttavat niin perinnölliset, biologiset, sosiaaliset kuin elinympäristöön liittyvät tekijät. Siksi lihavuuden ehkäisy edellyttää toimia sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla.
Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan lihavuuden hoito perustuu kokonaisvaltaiseen arvioon, jossa huomioidaan potilaan terveydentila, elämäntilanne, elintavat sekä yksilölliset tarpeet ja toiveet. Arvion perusteella laaditaan yhdessä potilaan kanssa hänen tilanteeseensa ja tavoitteisiinsa soveltuva hoitosuunnitelma.
”Lihavuuden hoito on paljon muutakin kuin painon pudottamista. Onnistunut hoito voi tarkoittaa painonlaskun lisäksi parempaa terveyttä, toimintakykyä, jaksamista ja elämänlaatua”, Kirsi Pietiläinen sanoo.
Lihavuuden ehkäisyyn tarvitaan myös yhteiskunnallisia toimia
Yksilön elintapojen lisäksi tarvitaan yhteiskunnallisia toimia, jotka helpottavat terveellisten valintojen tekemistä arjessa.
Pietiläinen muistuttaa, että elinympäristömme altistaa monin tavoin painonnousulle. Runsasenergistä ruokaa on jatkuvasti helposti saatavilla, arjen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja epäterveellisiä tuotteita markkinoidaan näkyvästi.
”Tarvitsemme yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka tekevät terveellisestä syömisestä, liikkumisesta ja riittävästä palautumisesta helpompaa meille kaikille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamista erityisesti silloin, kun markkinointi kohdistuu lapsiin. Tarvitsemme myös arkiliikuntaa tukevia ympäristöjä sekä toimia, joilla vähennetään arjen kuormitusta ja tuetaan mielenterveyttä. Terveellisten elintapojen tulisi olla mahdollisia kaikille elämäntilanteesta ja voimavaroista riippumatta.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi Pietiläinenkliinisen metabolian professori, ylilääkäriPuh:+358 50 5992295kirsi.pietilainen@helsinki.fi
Raija SipiläPäätoimittaja, Käypä hoitoLääkäriseura DuodecimPuh:050 355 4153raija.sipila@duodecim.fi
Niina Myllysviestinnän ja markkinoinnin asiantuntijaLääkäriseura DuodecimPuh:050 412 3076niina.myllys@duodecim.fi
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Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.
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