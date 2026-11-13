Lihavuutta hoidettaessa ihminen tulee aina kohdata kokonaisuutena ja ilman syyllistämistä.

”Terveydenhuollossa tarvitaan lisää ymmärrystä lihavuuden monimuotoisuudesta ja ennen kaikkea arvostavaa, syyllistämätöntä kohtaamista. Jokaisella on oikeus hyvään hoitoon

painostaan riippumatta”, toteaa suositusryhmän puheenjohtaja, professori Kirsi Pietiläinen.

Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää tunnistaa omia painoon liittyviä uskomuksiaan ja ennakkoluulojaan, sillä ne voivat vaikuttaa potilaiden kohtaamiseen myös tiedostamatta.

”Painostigma näkyy terveydenhuollossa esimerkiksi siten, että potilaan terveysongelmien oletetaan johtuvan lihavuudesta tai hänen ajatellaan olevan itse syyllinen painoonsa. Tämä voi johtaa siihen, ettei muita sairauksia tutkita riittävästi tai että potilas alkaa vältellä terveydenhuoltoa.”

Lihavuuden hoito on muutakin kuin painon pudottamista

Suomessa lihavuutta on joka kolmannella naisella (30 %) ja noin neljänneksellä (27 %) miehistä.

Lihavuuden taustatekijät ovat moninaiset: sen syntyyn vaikuttavat niin perinnölliset, biologiset, sosiaaliset kuin elinympäristöön liittyvät tekijät. Siksi lihavuuden ehkäisy edellyttää toimia sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla.

Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan lihavuuden hoito perustuu kokonaisvaltaiseen arvioon, jossa huomioidaan potilaan terveydentila, elämäntilanne, elintavat sekä yksilölliset tarpeet ja toiveet. Arvion perusteella laaditaan yhdessä potilaan kanssa hänen tilanteeseensa ja tavoitteisiinsa soveltuva hoitosuunnitelma.

”Lihavuuden hoito on paljon muutakin kuin painon pudottamista. Onnistunut hoito voi tarkoittaa painonlaskun lisäksi parempaa terveyttä, toimintakykyä, jaksamista ja elämänlaatua”, Kirsi Pietiläinen sanoo.

Lihavuuden ehkäisyyn tarvitaan myös yhteiskunnallisia toimia

Yksilön elintapojen lisäksi tarvitaan yhteiskunnallisia toimia, jotka helpottavat terveellisten valintojen tekemistä arjessa.

Pietiläinen muistuttaa, että elinympäristömme altistaa monin tavoin painonnousulle. Runsasenergistä ruokaa on jatkuvasti helposti saatavilla, arjen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja epäterveellisiä tuotteita markkinoidaan näkyvästi.

”Tarvitsemme yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka tekevät terveellisestä syömisestä, liikkumisesta ja riittävästä palautumisesta helpompaa meille kaikille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamista erityisesti silloin, kun markkinointi kohdistuu lapsiin. Tarvitsemme myös arkiliikuntaa tukevia ympäristöjä sekä toimia, joilla vähennetään arjen kuormitusta ja tuetaan mielenterveyttä. Terveellisten elintapojen tulisi olla mahdollisia kaikille elämäntilanteesta ja voimavaroista riippumatta.”