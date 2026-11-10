Förhandlingsresultat om Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2027
10.11.2026 12:00:00 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
I välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté kom majoriteten av fullmäktigegrupperna till ett förhandlingsresultat om Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2027 och ekonomiplan för 2027–2029 samt klientavgifterna inom social- och hälsovården och räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter.
Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté behandlade välfärdsområdesdirektörens förslag till budget samt de anvisningar som nämnderna lämnat gällande budgetförslaget. Förhandlingarna omfattade även klimatprogrammets mål för utsläppsminskning. Det sammanfattande protokollet fogas också till välfärdsområdesstyrelsens förslag och välfärdsområdesfullmäktiges protokoll angående klimatprogrammets mål för utsläppsminskning.
Nettoutgifterna för Västra Nylands välfärdsområdes grundläggande verksamhet uppgår 2027 till cirka 2 009 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 3,8 procent i jämförelse med 2026.
Vid ekonomiplaneringsförhandlingarna enades man om följande beloppsmässiga ändringar i välfärdsområdesdirektörens budgetförslag:
- Ett anslag läggs till för genomförande av det nationella språkprogrammet. Kostnadseffekten är -0,1 miljoner euro.
- Höjningarna av klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och hemvård stryks, dvs. avgifterna hålls med avvikelse från förslaget på den nuvarande nivån. Kostnadseffekten är -0,8 miljoner euro.
- De jämnstora hälsocentralavgifterna stryks för klienter som omfattas av garantipension och skuldsanering. Kostnadseffekten är -0,26 miljoner euro.
- Sparmålet för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning sänks till följd av ändringen i socialvårdslagen. En besparing eftersträvas i förvaltningen och genom förnyelse av servicestrukturerna, inte från det bemötande arbetet. Kostnadseffekten är -1,0 miljoner euro.
- Hälsocentralavgifterna höjs med 10 procent i stället för med 20 procent som i föreslaget. Kostnadseffekten är -1,0 miljoner euro samt
- besparing som riktas till koncernförvaltningen, som inte gäller organisationsbidragen eller forskningsverksamheten. Kostnadseffekten är +1,0 miljoner euro.
I förhandlingsresultatet betonas kundorientering, smidiga och tillgängliga tjänster samt rimliga klientavgifter.
— Det viktigaste för invånaren är att komma till vården i tid och att kunna uträtta sina ärenden med en bekant yrkesperson. Vi fortsätter med de betydande satsningarna på husläkarmodellen: vårt mål är att en husläkare och en egenvårdare har utsetts för var tredje invånare före utgången av 2027. På så sätt bygger vi smidigare tillgång till vård och kontinuitet i vården. I förhandlingarna betonade vi kundorienteringen och såg också till att klientavgifterna förblir rimliga. Vi enades om att välfärdsområdet söker besparingar bland annat från förvaltningen och genom att förnya servicestrukturerna, berättar Anna Sahiluoma, som är ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté.
Förhandlingsresultatet godkändes av fullmäktigegrupperna för Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Svenska folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna.
De beloppsmässiga ändringarna och textjusteringarna i budgetförslaget för Västra Nylands välfärdsområde samt protokollsanteckningarna från förhandlingarna om verkställandet och ändringarna i bilagan om klimatprogrammets mål för utsläppsminskning finns i bilagan.
Välfärdsområdesfullmäktige avser fatta beslut om budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027–2029 vid årets sista sammanträde den 8 december 2026.
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Yhteyshenkilöt
Anna SahiluomaLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja/ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommittéPuh:044 5514124anna.sahiluoma@lh.luvn.fi
Liitteet
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
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