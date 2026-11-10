Länsi-Uudenmaan Vihreät ei hyväksy sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksukorotuksia eikä leikkauksia lasten ja perheiden palveluihin

“Kokoomuksen, SDP:n, RKP:n, KD:n ja Keskustan esittämät leikkaukset iskevät kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin: perhesosiaalipalveluihin, vammaisiin, pitkäaikaistyöttömiin ja ajaa yhä useammat ulosottoon tai terveydelle välttämättömien palvelujen ulkopuolelle kohtuuttomilla asiakasmaksukorotuksilla. Samalla hyvinvointialue tekee yli 15 miljoonaa euroa ylijäämää ja panostaa lähes kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla kalliin omalääkärimallin toteuttamiseen. Mielestämme arvovalinta on väärä”, Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen sanoo.

“Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on sopeuttanut merkittävästi toimintaa aiempina vuosina. Jopa siinä määrin, että monen palvelun osalta alueemme ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia ja on kansallista keskiarvoa heikommalla tasolla, “ Partanen muistuttaa.

“Hyvinvointialueen talous on välttämätöntä pitää tasapainossa, mutta leikkauspakkoa alueellamme ei ole. Omalääkärimallilla on saavutettavissa säästöjä ja parempia terveyspalveluja, mutta niitä olisi ollut vastuullisempaa laajentaa hieman rauhallisemmassa tahdissa, jotta rahoja siihen ei olisi tarvinnut ottaa asiakasmaksukorotuksilla tai sosiaalipalveluja leikkaamalla”, Partanen jatkaa.

Asiakasmaksujen korotukset lisäävät eriarvoisuutta

Kokoomuksen, Sosiaalidemokraattien ja RKP:n johdolla terveyskeskuskäyntien ja hammashoidon maksuja esitetään nostettavaksi 10 prosenttia. Näiden lisäksi kyseiset ryhmät esittävät maksukorotuksia ja uusia maksuja lukuisiin muihinkin palveluihin. Vihreiden vaihtoehdossa maksukorotuksia ei tehdä lainkaan eikä uusia maksuja oteta käyttöön. Vihreät vastustaa asiakasmaksukorotuksia myös eduskunnassa.

“Maksuja on korotettu jo tuntuvasti hyvinvointialueen käynnistymisestä lähtien. Korkeat maksut sekä Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset ja epäonnistuminen työttömyystilanteen ratkaisussa ovat jo nyt ajaneet tuhannet asukkaat Länsi-Uudellamaalla ulosottoon maksamattomien sosiaali- ja terveysmaksujen vuoksi. Asiakasmaksuihin on vaikea saada alennuksia ja 815 euron maksukatto on korkea”, Partanen kertoo.

“Palvelujen käyttämättä jättäminen korkeiden maksujen vuoksi tulee osumaan myös hyvinvointialueen talouteen. Hoitoon hakeutumisen pitkittäminen voi johtaa asukkaan tilanteen pahenemiseen ja raskaampien ja kalliimpien palvelujen tarpeeseen myöhemmin”, Partanen sanoo.

“Kaikkein hyvätuloisimmat asukkaat käyttävät jo nyt työterveyshuoltoa ja yksityisiä lääkäripalveluja. Hyvinvointialueen pitää huolehtia siitä, että myös pienituloisilla on mahdollisuus käyttää tarvitsemiaan palveluja. Avun saaminen ei saa riippua ihmisen maksukyvystä”, Partanen linjaa.

Sosiaalihuollosta leikkaaminen on lyhytnäköistä

Talousarvion leikkaukset sosiaalihuollon palveluihin pohjautuvat Orpon hallituksen esitykseen sosiaalihuoltolain uudistuksesta. Uudistuksen myötä Länsi-Uudellamaalla arviolta noin 500 lapsen asiakkuuden arvioidaan siirtyvän lastensuojelusta perhesosiaalityöhön.

“Lastensuojelussa yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 30 lasta. Perhesosiaalityössä ei ole tulossa vastaavaa lakisääteistä työntekijäkohtaista asiakasmitoitusta. Olemme huolissamme siitä, miten lasten tarvitsema yksilöllinen tuki ja työntekijöiden riittävä aika turvataan muutoksessa. Asiakkuuden siirtäminen palvelusta toiseen käytännössä tarkoittaa sitä, että perheen tilanteen arvioimiseen on vähemmän aikaa eikä avun tarvetta kyetä välttämättä tunnistamaan”, sanoo Vihreiden ryhmän 1. varapuheenjohtaja Hanna Hukari.

Vihreät vastustaa niin Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa kuin eduskunnassakin myös perheneuvoloiden lakkauttamista ja niiden psykologipalvelujen vähentämistä.

Erityinen huoli on Vihreällä ryhmällä on lastensuojelun jälkihuoltonuorista. Kela on uudistanut toimeentulotukilain soveltamisohjetta ja lisännyt jälkihuoltonuorille vaateen nostaa opintolainaa ennen kuin he voivat hakea toimeentulotukea. Tämä on pakottanut nuoret valitsemaan kouluttautumisen ja toimeentulon turvaamisen välillä.

“Jälkihuollon nuorilla on usein muita heikommat lähtökohdat aikuisuuteen, eikä heillä välttämättä ole perhettä tukemassa taloudellisesti. Esitämme vaihtoehdossamme, että hyvinvointialue turvaa nuorten toimeentulon siten, ettei yhdenkään jälkihuoltonuoren tarvitse velkaantua voidakseen kouluttautua”, Hukari kertoo.

“Perheiden tukeminen ei ole ylimääräinen menoerä, vaan investointi lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen”, Hukari muistuttaa.

Aikuisten sosiaalipalveluissa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus ovat Orpon hallituksen esittämän lakiuudistuksen myötä muuttumassa uudeksi palveluksi, jonka sisältöä ja toteutusta ei ole vielä riittävästi määritelty. Vihreät huomauttaa, ettei uudistuksen tavoitteena ole palveluiden parantaminen, vaan niistä leikkaaminen.

“Emme vastusta palvelujen kehittämistä. Päinvastoin tarvitsemme laadukkaita palveluja ihmisille, jotka haluavat kuntoutua, vahvistaa toimintakykyään ja päästä takaisin osaksi yhteiskuntaa. Nykyisiä palveluja ei kuitenkaan pidä ajaa alas ennen kuin uusi palvelu on suunniteltu kunnolla ja tiedämme, miten ihmisten tarvitsema tuki jatkossa turvataan. Muuten vaarana ovat palvelukatkokset ja se, että moni jää kokonaan ilman tarvitsemaansa apua”, Hukari jatkaa.

Vammaisten arjen sujuvuus turvattava

Kokoomuksen, Sosiaalidemokraattien, RKP:n, Keskustan ja Kristillisdemokraattien esityksessä vammaisten oikeutta henkilökohtaisiin avustajiin heikennetään sunnuntaisin ja säästöjä etsitään vammaisten kyytejä yhdistelemällä. Vihreät muistuttaa, että vammaisilla on oikeus elää omannäköistään elämää ja hyvinvointialueen tulee se mahdollistaa.

“Kuljetuspalveluissa on ollut paljon haasteita. Kyydit ovat myöhästelleet tai jääneet kokonaan saapumatta. Puhelinpalvelu on ruuhkautunut eikä takaisinsoittopyyntöihin olla vastattu useaan päivään”, Vihreiden aluevaltuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Maria Saita kuvaa.

“Esitämme kuljetuspalvelujen ongelmien kuntoon saattamiseen lisärahoitusta, puhelinpalvelun muuttamista maksuttomaksi ja kuljetusten yhdistelytavoitteen vähentämistä”, Saita kertoo.

Vihreät pitää pöyristyttävänä esitystä etsiä säästöjä vammaisten henkilökohtaisesta avusta sunnuntaisin.

“Myös vammaisilla ihmisillä on oikeus käydä sunnuntaisin vapaa-ajan tapahtumissa, harrastuksissa tai vaikka kirkossa. Sunnuntai on päivä siinä, missä muutkin emmekä voi hyväksyä henkilökohtaiseen apuun kohdistuvia leikkauksia”, Saita linjaa.

Talouden tasapainottaminen ei saa mennä tavallisen ihmisen tarpeiden edelle

“On surullista, että myös SDP päätti Länsi-Uudellamaalla lähteä pönkittämään Orpon hallituksen leikkauspolitiikkaa. Talouden tasapainottaminen on tärkeää, mutta sen pitää tapahtua ihmisten hyvinvointia ja palvelujen vaikuttavuutta vahvistaen, ei purkamalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien turvaverkkoja. Länsi-Uudellamaalla meillä on vaihtoehtoja”, Henna Partanen päättää.

Lisätietoja:

Henna Partanen, Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmän pj.

0407619024

henna.partanen@vihreat.fi

Hanna Hukari, Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmän 1. vpj.

P. 0445646488

hukariha@gmail.com

Maria Saita, Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmän 2. vpj.

0401868919

mariasaita00@gmail.com









