Demarinuoret

Demarinuoret julkaisi 101 toimenpiteen tulevaisuususkon korjaussarjan

14.11.2026 12:15:00 EET | Demarinuoret | Tiedote

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Demarinuoret on julkaissut perinteisestä poikkeavan eduskuntavaaliohjelmansa tänään Hyvinkäällä demokratia-aiheisessa Teemaseminaari-tapahtumassa. Otsikkoa “Tulevaisuususko on Suomen arvokkain investointi – 101 toimenpidettä, eikä yhtään nuorta menetettäväksi” kantava kokonaisuus pitää nimensä mukaisesti sisällään 101 toimenpidettä nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi.

Toimenpiteet jakautuvat kolmelle eri tasolle: jokaisen arjen peruspalikoihin, Suomen kohtalonkysymyksiin sekä globaaleihin rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian kysymyksiin.

“Nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi tarvitaan keinoja monella tasolla. Tulevaisuususkon kannalta olennaista on, voitko arjessasi toteuttaa omia opiskelu- ja perhehaaveita, saatko valmistumisen jälkeen töitä ja sairastumisen hetkellä hoitoa, millainen elinympäristö maapallo on muutaman vuosikymmenen päästä ja rakennetaanko maailmalla rauhaa vai lisää konflikteja”, Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen sanoo.

Demarinuoret esittää toimenpideohjelmassa muun muassa nuorisotakuun uudistamista ja ensimmäisen työpaikan takaamista jokaiselle nuorelle, lapsilisäjärjestelmän uudistamista, suomalaisten mediaanipalkan ylittävien eläkkeiden tiukempaa verotusta sekä yritystukijärjestelmän uudistamista muun muassa luopumalla kaikista ympäristölle haitallisista tuista.

Lue kaikki 101 toimenpidettä Demarinuorten nettisivuilta.

Avainsanat

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Vaaleahiuksinen nuori nainen katsoo leveästi hymyillen kameraan. Hän seisoo punertavan ulkoseinän edessä ja hänellä on päällään valkoinen kauluspaita.
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Poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat: Väkivalta ja häirintä eivät kuulu vaalityöhön!28.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Ensi kevään eduskuntavaalien lähestyessä poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat peräänkuuluttavat, ettei häirinnällä tai väkivallalla ole sijaa politiikassa eikä kampanjatyössä. Kaikki poliittiset nuorisojärjestöt vaativat rauhanjulistusta vaalityöhön. “Hyökkäykset ehdokkaita kohtaan ovat hyökkäyksiä demokratiaa kohtaan. Tuomitsemme vahvasti kaiken ehdokkaisiin kohdistuvan väkivallan ja vaadimme myös puolueitamme tekemään niin”, puheenjohtajat jyrähtävät. Vaalit ja kampanjointi kuuluvat demokratiaan. Jokaisen ehdokkaan, kampanjatiimiläisen ja puolueaktiivin on saatava tehdä vaalityötä rauhassa. Jokaisella tulee olla oikeus olla turvassa ilman pelkoa väkivallasta tai häirinnästä. “Voimme olla asiakysymyksistä eri mieltä, mutta erimielisyyksiä on kyettävä käsittelemään toinen toistamme kunnioittaen ja aina ilman väkivaltaa. Vaaleihin tarvitaan mukaan nuoria ja erilaisia ihmisiä, jotta demokratia aidosti toteutuu. Jokaisella tulee olla mahdollisuus asettua ehdolle tai tukea ehdoka

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