Demarinuoret julkaisi 101 toimenpiteen tulevaisuususkon korjaussarjan

Poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat: Väkivalta ja häirintä eivät kuulu vaalityöhön! 28.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Ensi kevään eduskuntavaalien lähestyessä poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat peräänkuuluttavat, ettei häirinnällä tai väkivallalla ole sijaa politiikassa eikä kampanjatyössä. Kaikki poliittiset nuorisojärjestöt vaativat rauhanjulistusta vaalityöhön. “Hyökkäykset ehdokkaita kohtaan ovat hyökkäyksiä demokratiaa kohtaan. Tuomitsemme vahvasti kaiken ehdokkaisiin kohdistuvan väkivallan ja vaadimme myös puolueitamme tekemään niin”, puheenjohtajat jyrähtävät. Vaalit ja kampanjointi kuuluvat demokratiaan. Jokaisen ehdokkaan, kampanjatiimiläisen ja puolueaktiivin on saatava tehdä vaalityötä rauhassa. Jokaisella tulee olla oikeus olla turvassa ilman pelkoa väkivallasta tai häirinnästä. “Voimme olla asiakysymyksistä eri mieltä, mutta erimielisyyksiä on kyettävä käsittelemään toinen toistamme kunnioittaen ja aina ilman väkivaltaa. Vaaleihin tarvitaan mukaan nuoria ja erilaisia ihmisiä, jotta demokratia aidosti toteutuu. Jokaisella tulee olla mahdollisuus asettua ehdolle tai tukea ehdoka