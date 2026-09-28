Demarinuoret julkaisi 101 toimenpiteen tulevaisuususkon korjaussarjan
14.11.2026 12:15:00 EET | Demarinuoret | Tiedote
Demarinuoret on julkaissut perinteisestä poikkeavan eduskuntavaaliohjelmansa tänään Hyvinkäällä demokratia-aiheisessa Teemaseminaari-tapahtumassa. Otsikkoa “Tulevaisuususko on Suomen arvokkain investointi – 101 toimenpidettä, eikä yhtään nuorta menetettäväksi” kantava kokonaisuus pitää nimensä mukaisesti sisällään 101 toimenpidettä nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi.
Toimenpiteet jakautuvat kolmelle eri tasolle: jokaisen arjen peruspalikoihin, Suomen kohtalonkysymyksiin sekä globaaleihin rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian kysymyksiin.
“Nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi tarvitaan keinoja monella tasolla. Tulevaisuususkon kannalta olennaista on, voitko arjessasi toteuttaa omia opiskelu- ja perhehaaveita, saatko valmistumisen jälkeen töitä ja sairastumisen hetkellä hoitoa, millainen elinympäristö maapallo on muutaman vuosikymmenen päästä ja rakennetaanko maailmalla rauhaa vai lisää konflikteja”, Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen sanoo.
Demarinuoret esittää toimenpideohjelmassa muun muassa nuorisotakuun uudistamista ja ensimmäisen työpaikan takaamista jokaiselle nuorelle, lapsilisäjärjestelmän uudistamista, suomalaisten mediaanipalkan ylittävien eläkkeiden tiukempaa verotusta sekä yritystukijärjestelmän uudistamista muun muassa luopumalla kaikista ympäristölle haitallisista tuista.
Lue kaikki 101 toimenpidettä Demarinuorten nettisivuilta.
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Yhteyshenkilöt
Julia VäänänenDemarinuorten puheenjohtajaPuh:0407559558julia.vaananen@demarinuoret.fi
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