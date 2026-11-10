De Gröna i Västra Nyland godkänner varken höjningar av klientavgifterna inom social- och hälsovården eller nedskärningar i tjänsterna för barn och familjer

”De nedskärningar som Samlingspartiet, SDP, SFP, KD och Centern föreslår slår till mot de allra mest utsatta: socialtjänsterna för familjer, personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa, och allt fler drivs till utsökning eller riskerar att utestängas från nödvändiga hälsotjänster på grund av de oskäliga höjningar av klientavgifterna. Samtidigt gör välfärdsområdet ett överskott på över 15 miljoner euro och satsar närmare 20 miljoner euro på att införa en dyr egenläkarmodell. Vi anser att det här beslutet grundar sig på fel värdegrund, säger Henna Partanen, ordförande för De Grönas fullmäktigegrupp.

”Västra Nylands välfärdsområde har redan under tidigare år genomfört betydande nedskärningar i verksamheten. Anpassningarna har till och med gått så långt att vårt område inte uppfyller de lagstadgade kraven inom alla tjänster, och att tjänsterna ligger på en sämre nivå än det nationella genomsnittet”, påminner Partanen.

”Det är nödvändigt att hålla välfärdsområdets ekonomi i balans, men på vårt område finns inget tvång att genomföra nedskärningar. Med egenläkarmodellen kan vi uppnå besparingar och bättre hälsovårdstjänster, men det hade varit mer ansvarsfullt att utvidga modellen i en något lugnare takt, så att finansieringen inte hade behövt tas från höjda klientavgifter eller nedskärningar i socialtjänsterna”, fortsätter Partanen.

Höjda klientavgifter ökar ojämlikheten

Under ledning av Samlingspartiet, Socialdemokraterna och SFP föreslås avgifterna för hälsocentralsbesök och tandvård höjs med 10 procent. Dessutom föreslår dessa grupper också avgiftshöjningar och nya avgifter för ett flertal andra tjänster. I De Grönas alternativ höjs inga klientavgifter och inga nya avgifter införs. De Gröna motsätter sig höjningar av klientavgifterna även i riksdagen.

”Avgifterna har redan höjts kännbart sedan välfärdsområdet inledde sin verksamhet. De höga avgifterna, i kombination med regeringen Orpos nedskärningar i den sociala tryggheten och misslyckande med att förbättra sysselsättningsläget, har redan lett till att tusentals invånare i Västra Nyland har hamnat i utsökning på grund av obetalda social- och hälsovårdsavgifter. Det är svårt att få rätt till nedsatta klientavgifter, och avgiftstaket på 815 euro är högt”, berättar Partanen.

”Att människor avstår från att använda tjänster på grund av höga avgifter kommer också att slå till mot välfärdsområdets ekonomi. Om invånare skjuter upp att söka vård kan deras situation förvärras, vilket senare kan leda till behov av tyngre och dyrare tjänster”, säger Partanen.

”De invånare som har högst inkomster använder redan idag företagshälsovård och privata läkartjänster. Välfärdsområdet måste se till att också personer med låga inkomster har möjlighet att använda de tjänster de behöver. Tillgången till hjälp får inte vara beroende av människors betalningsförmåga”, slår Partanen fast.

Nedskärningar i socialvården är kortsiktiga

Nedskärningarna i socialvårdstjänsterna i budgetförslaget grundar sig på Orpos regerings förslag till reform av socialvårdslagen. Till följd av reformen uppskattas omkring 500 barns klientrelationer i Västra Nyland flyttas över från barnskyddet till familjesocialarbetet.

”Inom barnskyddet får en socialarbetare ha ansvar för högst 30 barn. Inom familjesocialarbetet kommer det däremot inte att finnas någon motsvarande lagstadgad begränsning av antalet klienter per socialarbetare. Vi är oroliga för hur barnens behov av individuellt stöd och socialarbetarnas möjlighet att ägna tillräckligt med tid åt varje barn ska tryggas i samband med förändringen. Att flytta en klientrelation från en tjänst till en annan innebär i praktiken att det finns mindre tid att bedöma familjens situation och att behovet av hjälp inte nödvändigtvis identifieras”, säger Hanna Hukari, första vice ordförande för De Grönas fullmäktigegrupp.

De Gröna motsätter sig nedläggningen av familjerådgivningar och minskningen av deras psykologtjänster så väl i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige som i riksdagen.

De Grönas grupp är särskilt orolig för unga som omfattas av barnskyddets eftervård. FPA har förnyat sina anvisningar för tillämpningen av lagen om utkomststöd och infört ett krav på att unga inom eftervården ska ta studielån innan de kan ansöka om utkomststöd. Detta har tvingat unga att välja mellan att utbilda sig och att trygga sin försörjning.

”Unga inom eftervården har ofta sämre förutsättningar än andra inför vuxenlivet och har inte nödvändigtvis en familj som kan stöda dem ekonomiskt. I vårt budgetalternativ föreslår vi att välfärdsområdet tryggar de ungas försörjning så att inga unga inom eftervården ska behöva skuldsätta sig för att kunna utbilda sig”, berättar Hukari.

”Att stöda familjer är inte en extra utgiftspost, utan en investering i barnens välbefinnande och framtid”, påminner Hukari.

Inom socialservicen för vuxna håller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och social rehabilitering, till följd av Orpos regerings föreslagna lagreform, på att ersättas av en ny tjänst vars innehåll och genomförande ännu inte har definierats tillräckligt tydligt. De Gröna påpekar att reformens syfte inte är att förbättra tjänsterna, utan att skära ner på dem.

”Vi motsätter oss inte att tjänsterna utvecklas. Tvärtom behöver vi högklassiga tjänster för människor som vill rehabiliteras, stärka sin funktionsförmåga och på nytt bli delaktiga i samhället. De nuvarande tjänsterna får ändå inte avvecklas innan den nya tjänsten har planerats ordentligt och vi vet hur människors behov av stöd ska tryggas i fortsättningen. Annars riskerar vi avbrott i tjänsterna och att många blir helt utan den hjälp de behöver,” fortsätter Hukari.

En fungerande vardag för personer med funktionsvariation måste tryggas

I Samlingspartiets, Socialdemokraternas, SFP, Centerns och Kristdemokraternas förslag försämras möjligheterna för personer med funktionsvaritation att få personlig assistans på söndagar, och besparingar eftersträvas genom att samordna färdtjänstresor. De Gröna påminner om att personer med funktionsvariation har rätt att leva ett liv på sina egna villkor och att välfärdsområdet ska möjliggöra detta.

”Det har förekommit många problem inom färdtjänsten. Skjutsarna har varit försenade eller uteblivit helt. Telefontjänsten har varit överbelastad och begäranden om återuppringning har inte besvarats på flera dagar”, beskriver Maria Saita, andra vice ordförande för De Grönas fullmäktigegrupp.

”Vi föreslår tilläggsfinansiering för att åtgärda problemen inom färdtjänsten, att telefontjänsten görs avgiftsfri och att målsättningen för samordning av transporter sänks”, berättar Saita.

De Gröna anser att förslaget om att söka besparingar genom att skära ner på den personliga assistansen för personer med funktionsnedsättning på söndagar är upprörande.

”Också personer med funktionsnedsättning har rätt att delta i fritidsevenemang, ägna sig åt sina hobbyer eller till exempel gå i kyrkan på söndagar. Söndagen är en dag som alla andra och vi kan inte acceptera nedskärningar i den personliga assistansen”, slår Saita fast.

Att balansera ekonomin får inte gå före vanliga människors behov

”Det är sorgligt att också SDP i Västra Nyland valde att stöda Orpos regerings nedskärningspolitik. Det är viktigt att balansera ekonomin, men det måste ske genom att stärka människors välbefinnande och tjänsternas effektivitet, inte genom att nedmontera skyddsnäten för de mest utsatta. I Västra Nyland har vi alternativ”, avslutar Henna Partanen.

Mer information

Henna Partanen

Ordförande för De Grönas fullmäktigegrupp i Västra Nyland

Tfn 040 761 9024

henna.partanen@vihreat.fi

Hanna Hukari

Första vice ordförande för De Grönas fullmäktigegrupp i Västra Nyland

Tfn 044 564 6488

hukariha@gmail.com

Maria Saita

Andra vice ordförande för De Grönas fullmäktigegrupp i Västra Nyland

Tfn 040 186 8919

mariasaita00@gmail.com