Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Päiväkodin johtajan kelpoisuuden laajentaminen tunnistaa YAMK-tutkinnon johtamisosaamisen

10.11.2026 13:33:47 EET | Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry | Tiedote

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Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitää tärkeänä nyt hyväksyttyä lakimuutosta, jonka mukaan sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi, ylempi AMK) suorittaneella henkilöllä on kelpoisuus toimia päiväkodin johtajana, kun hän täyttää laissa asetetut lisäosaamisvaatimukset.

Uudistus tunnistaa sosionomi YAMK-tutkinnon tuottaman johtamisosaamisen ja laajentaa päiväkodin johtajan kelpoisuusreittejä varhaiskasvatuksen laadusta tinkimättä.

Päiväkodin johtajan kelpoisuuden laajentaminen on tärkeä muutos, johon Arene on ollut vaikuttamassa jo nykyisen voimassa olevan hallitusohjelman valmistelusta lähtien. Uudistus laajentaa kelpoisuusreittejä tunnistamalla nykyistä paremmin varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat yhteiskunnan tarvitsemia asiantuntijoita ja johtajia. Lakimuutos tunnistaa nyt sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi, ylempi AMK) tuottaman johtamis- ja kehittämisosaamisen sekä avaa varhaiskasvatukseen uuden urapolun.

Päiväkodin johtajan työ sisältää pedagogisen johtamisen lisäksi henkilöstöjohtamista, talousvastuuta, palveluiden kehittämistä, verkostotyötä ja muutosten johtamista. Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi, ylempi AMK) tuottaa osaamista juuri näihin tehtäviin.

Lakimuutos ei heikennä varhaiskasvatuksen laatua. Päiväkodin johtajalta edellytetään edelleen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta, vaadittuja lisäopintoja sekä riittävää johtamistaitoa.  

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