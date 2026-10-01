Päiväkodin johtajan kelpoisuuden laajentaminen tunnistaa YAMK-tutkinnon johtamisosaamisen

Viesti kehysriiheen: Vaalikaa ammattikorkeakoulujen valtavia inhimillisen pääoman kasvun mahdollisuuksia 8.4.2026 10:41:45 EEST | Tiedote

Suomi tarvitsee nopeasti kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sitä saamme hyödyntämällä ja yhdistämällä olemassa olevaa osaamista, teknologiaa ja inhimillistä luovuutta. Pienenevien ikäluokkien maassa on huolehdittava siitä, että saamme jokaisen kyvyt rakentamaan kasvua ja kestävää yhteiskuntaa. Inhimillistä pääomaa rakennetaan korkeakouluissa koulutuksen lisäksi tutkimuksella. Ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tutkimustyön tehtävä on laaja-alainen, nopeavaikutteinen innovaatiotoiminta mukaan luettuna. Ammattikorkeakoulujen tutkimuksessa ja kehittämistyössä laaja-alainen vaikuttavuus ja käytettävyys ovat kaikessa läsnä.