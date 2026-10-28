Tekova luovutti Kuopion liikerakennuksen Kielolle – kaikki neljä myymälää auki loppuvuoden aikana

Osoitteessa Teollisuuskatu 6 sijaitsevaan liikerakennukseen ovat sijoittuneet POWER, Jula, Gigantti sekä Musti ja Mirri. POWER ja Jula avasivat myymälänsä syyskuussa ja Gigantti lokakuussa. Musti ja Mirri käynnistää toimintansa tiloissa marraskuun puolessa välissä.

Kuopion liikerakennus on Tekovan kolmas tänä vuonna valmistunut omakehitteinen liikerakennushanke.

”Omakehitteiset hankkeet ovat meille keskeinen osa liiketoimintaa, sillä vastaamme niissä hankkeen kaikista vaiheista ja voimme hyödyntää osaamistamme täysimääräisesti. Kuopio on tänä vuonna valmistuneista omakehitteisistä liikerakennushankkeista suurin. On hienoa luovuttaa se Kielolle täyteen vuokrattuna. Tällaisessa hankkeessa luotettava kumppani on avainasemassa, ja Kielo on ollut sellainen alusta asti. Kiitämme Kieloa avoimesta ja sujuvasta yhteistyöstä”, sanoo Tekova Oyj:n liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.

”Kuopio on Kielolle strategisesti tärkeä kaupunki, jossa haluamme kasvaa myös jatkossa. Uusi kohde sijaitsee hyvällä ja kehittyvällä alueella ja täydentää hienosti kiinteistökantaamme Kuopiossa. On ollut ilo nähdä, että vuokralaistemme uudet myymälät on otettu paikallisesti hyvin vastaan. Yhteistyö Tekovan kanssa on sujunut hienosti, ja olemme erittäin tyytyväisiä valmistuneeseen kokonaisuuteen”, kertoo Kielon toimitusjohtaja Hanna Forsman.